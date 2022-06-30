- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
Сергей Сапатов: «Мы объединены желанием развивать МСБ и экономику страны, и наша команда готова преодолевать все трудности ради этого»
Сергей Сапатов, разработчик, идеолог и СЕО FinStream – о том, как компания работает в условиях военного времени, с какими сложностями сталкиваются ее клиенты, а также о путях восстановления Украины после войны.
Как война повлияла на ваш бизнес? Как работает ваша компания, как вы координируете работу сотрудников?
Война в первую очередь повлияла на организацию работы компании FinStream. С 24 февраля по апрель мы работали дистанционно, не выходя в офис. Кроме того, некоторые наши сотрудники должны были временно покинуть город и его окрестности. Но с начала апреля все вернулись в рабочий режим в офлайн по собственной инициативе.
К этому времени нам удалось организовать работу так, чтобы все срочные вопросы решались без задержек, каждую неделю мы проводили планерки. Для каждого из нас с самого начала главными были безопасность и возможность работать, чтобы наша компания могла функционировать и давать возможность выстоять малому и среднему бизнесу. И уже с мая мы вышли на прежний объем работы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Конечно, мы вынуждены были пойти на сокращение фонда заработной платы. Но меня как руководителя очень мотивирует, что сотрудники восприняли такую ситуацию с пониманием. Это стало еще одним подтверждением, что для нас эта работа важна, поскольку мы все вместе объединены желанием развивать МСБ и экономику страны, и наша команда готова преодолевать все трудности ради этого.
В каком режиме сейчас функционирует ваш инвестфонд, насколько он активен, какие проекты есть в его портфеле?
Инвестфонд «Финстрим» работает в шатном режиме, за исключением того, что на период военного положения государство, в лице регулятора (Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – ред.), установило ряд ограничений. В этой связи акции нашего фонда пока невозможно продавать и возвращать деньги инвесторам. Основным проектом в портфеле нашего фонда остается наша финансовая компания К2000. Именно она предоставляет финансирование малому и среднему бизнесу в виде кредитов и займов, что позволяет предпринимателям работать в такие трудные времена.
Как выполняют на данный момент обязательства заемщики? Есть ли запросы на реструктуризацию, кредитные каникулы?
Конечно, запросы на реструктуризацию и кредитные каникулы были и есть. Начиная с апреля, мы провели активную работу с нашими клиентами, выявили основные проблемы и поняли ситуацию, в которой они находятся. Мы поняли, что многие вынуждены были приостановить свою деятельность, но большая часть уже в мае начала возобновлять работу.
К сожалению, у многих сократились объемы бизнеса, в некоторых случаях осталось не больше 10-15% довоенных объемов. Однако нас радует и вдохновляет, что, несмотря на потери, около 90% готовы работать и дальше, вести и развивать свою деятельность именно в Украине. В то же время, они не отказываются от обязательств по кредитам, которые взяли на себя. В таких случаях от нас зависит очень многое, мы просто должны дать время на возобновление деятельности предпринимателям, поддержать их. Потому практически по всему портфелю мы провели реструктуризацию: изменили сроки погашения кредита, графики оплаты, снизили процентные ставки.
Для нас важно, чтобы наши клиенты смогли возобновить работу и со временем могли обслуживать свои займы. Мы следим за каждым, анализируем их успехи и финансовые показатели, и мы планируем каждые три месяца адаптировать условия кредитных соглашений под ситуацию, которая будет у заемщиков.
То есть, можно говорить, что платежная дисциплина заемщиков ухудшилась и у них есть сложности с возвратом ссуд?
Да, она ожидаемо ухудшилась. Но это произошло по причинам, которые от нас не зависели. Из-за войны в Украине первые два месяца никто не понимал, что происходит, как жить дальше, было трудно что-то планировать вообще. Также на ситуацию по выполнению кредитных обязательств повлияло общее накопление дебиторской задолженности. То есть, существенно замедлились расчеты за полученную продукцию и услуги с контрагентами, что затруднило погашение долгов.
Насколько активно вы кредитуете новых клиентов-предпринимателей? Что это за бизнес, из каких отраслей, кто обращается за финансированием и в каком объеме?
Развитие кредитования для нас является одним из приоритетных направлений деятельности. Но главная задача пока – сохранение действующего кредитного портфеля. К нам обращаются новые клиенты. Есть даже те, которые находятся на стадии идеи и просят денег. Впрочем, наша компания стартапы не финансирует, мы работаем только с действующим бизнесом, осуществляющим деятельность не менее 6 месяцев. Поэтому естественно, что в нынешней ситуации мы предпочитаем наших проверенных клиентов. В качестве примера на сегодняшний день лучшие показатели работы демонстрируют аграрный сектор и сфера производства (переработки) пищевых продуктов.
Какие настроения среди ваших инвесторов в сложившейся ситуации? Готовы ли они продолжать финансирование и поддержку ваших продуктов и программ?
Наши инвесторы чаще всего - это бывший малый и средний бизнес, они понимают, какие тяжелые испытания проходят сейчас предприниматели, и как им важно получить своевременное финансирование. Мы находимся на связи со всеми акционерами и инвесторами, рассказываем им о ситуации в компании и результатах работы с заемщиками. Большинство инвесторов пошли нам и нашим клиентам навстречу, за что мы им безгранично благодарны, многие предложили свою консультативную помощь. Есть случаи, когда и самим инвесторам необходима поддержка и стабильный доход. Поэтому с ними проводим переговоры и пытаемся найти оптимальные решения по стабилизации ситуации.
Как-то вы упоминали, что есть интерес к финансированию бизнеса в Украине у международных партнеров. Можете рассказать об этом поподробнее?
Интерес к нам со стороны международных партнеров всегда был, хотя в нынешних условиях много рисков, которые сейчас притормаживают финансирование. Однако интерес к Украине значительно вырос, и многие международные партнеры пытаются приобщиться с любой помощью, не только финансовой. Например, мы недавно подписали соглашение с Европейским фондом для Юго-Восточной Европы (EFSE) по запуску Консультационного хаба для МСБ во время войны. Предприниматели смогут получить экспертную помощь по бизнес-моделированию, маркетингу, финансовому менеджменту, выходу на новые рынки, экспорту, релокации, привлечению инвестиций и грантовому финансированию. После проведения образовательной программы мы надеемся расширить наше сотрудничество и, возможно, в будущем заручиться финансовой поддержкой для развития МСБ.
Реализует ли ваша компания какие-нибудь волонтерские, гуманитарные проекты? Можете о них рассказать?
Владелец проекта FinStream с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины отправился защищать нашу территориальную целостность и свободу. Поэтому мы со стороны компании стараемся помогать нашим защитникам, с коллегами вместо субботника провели сбор одежды и отправили переселенцам. Если честно, о хороших делах много говорить не хочется, просто надеемся, что мы в тылу нашими действиями и мыслями помогаем приблизить нашу победу.
Какими вы видите путь послевоенного восстановления украинской экономики и стратегию поддержки украинского бизнеса? В том числе и со стороны государства.
Восстановление экономики Украины является первоочередной задачей. Мы понимаем, что потери очень велики. Поэтому, в первую очередь, необходимы средства. Сначала нужно решить вопрос привлечения этих средств, например, с участием международных или внутренних инвесторов. В любом случае, роль государства будет главной, чтобы создать условия для получения этих средств без помех. Если говорить о частном капитале, то необходимо создать максимально безопасные условия для ведения бизнеса и гарантировать сохранение инвестиций. Поэтому государство должно активно работать и в этом направлении.
Также для наших внутренних инвесторов важно сделать такие условия, чтобы они старись не выводить деньги за границу, а оставляли их здесь, чтобы они работали в интересах экономики Украины. Отечественный инвестор пойдет на это, когда будет понимать, что никто не будет его «прессовать», и будет уверен в перспективе возвращения своих вложений, когда все будет прозрачно и в рамках закона. Для этого необходимо усовершенствовать законодательную базу и разработать инструменты защиты инвесторов.
Какие инструменты сейчас необходимы МСБ? Какие инициативы вы реализуете, чтобы помочь бизнесменам сохранить бизнес и рабочие места?
Поддержка МСБ актуальна сейчас как никогда. И не только финансовая. Это могут быть какие-то образовательные, консультативные проекты. Для бизнеса актуальны такие вопросы как релокация, реорганизация, переквалификация и т.д. Все, что сможет открыть новые возможности и выход на другие рынки. Хотя самая большая потребность – это все же финансы. Мы понимаем, что бизнес сейчас нуждается в «дешевом» финансировании с максимальными сроками возврата. Многим предпринимателям деньги нужны не только для развития, но и для восстановления и покрытия убытков, полученных от войны.