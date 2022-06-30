Сергей Сапатов: «Мы объединены желанием развивать МСБ и экономику страны, и наша команда готова преодолевать все трудности ради этого»

Сергей Сапатов, разработчик, идеолог и СЕО FinStream – о том, как компания работает в условиях военного времени, с какими сложностями сталкиваются ее клиенты, а также о путях восстановления Украины после войны.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как война повлияла на ваш бизнес? Как работает ваша компания, как вы координируете работу сотрудников?

Война в первую очередь повлияла на организацию работы компании FinStream. С 24 февраля по апрель мы работали дистанционно, не выходя в офис. Кроме того, некоторые наши сотрудники должны были временно покинуть город и его окрестности. Но с начала апреля все вернулись в рабочий режим в офлайн по собственной инициативе.

К этому времени нам удалось организовать работу так, чтобы все срочные вопросы решались без задержек, каждую неделю мы проводили планерки. Для каждого из нас с самого начала главными были безопасность и возможность работать, чтобы наша компания могла функционировать и давать возможность выстоять малому и среднему бизнесу. И уже с мая мы вышли на прежний объем работы.

Конечно, мы вынуждены были пойти на сокращение фонда заработной платы. Но меня как руководителя очень мотивирует, что сотрудники восприняли такую ситуацию с пониманием. Это стало еще одним подтверждением, что для нас эта работа важна, поскольку мы все вместе объединены желанием развивать МСБ и экономику страны, и наша команда готова преодолевать все трудности ради этого.

В каком режиме сейчас функционирует ваш инвестфонд, насколько он активен, какие проекты есть в его портфеле?

Инвестфонд «Финстрим» работает в шатном режиме, за исключением того, что на период военного положения государство, в лице регулятора (Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – ред.), установило ряд ограничений. В этой связи акции нашего фонда пока невозможно продавать и возвращать деньги инвесторам. Основным проектом в портфеле нашего фонда остается наша финансовая компания К2000. Именно она предоставляет финансирование малому и среднему бизнесу в виде кредитов и займов, что позволяет предпринимателям работать в такие трудные времена.

Как выполняют на данный момент обязательства заемщики? Есть ли запросы на реструктуризацию, кредитные каникулы?

Конечно, запросы на реструктуризацию и кредитные каникулы были и есть. Начиная с апреля, мы провели активную работу с нашими клиентами, выявили основные проблемы и поняли ситуацию, в которой они находятся. Мы поняли, что многие вынуждены были приостановить свою деятельность, но большая часть уже в мае начала возобновлять работу.

К сожалению, у многих сократились объемы бизнеса, в некоторых случаях осталось не больше 10-15% довоенных объемов. Однако нас радует и вдохновляет, что, несмотря на потери, около 90% готовы работать и дальше, вести и развивать свою деятельность именно в Украине. В то же время, они не отказываются от обязательств по кредитам, которые взяли на себя. В таких случаях от нас зависит очень многое, мы просто должны дать время на возобновление деятельности предпринимателям, поддержать их. Потому практически по всему портфелю мы провели реструктуризацию: изменили сроки погашения кредита, графики оплаты, снизили процентные ставки.

Для нас важно, чтобы наши клиенты смогли возобновить работу и со временем могли обслуживать свои займы. Мы следим за каждым, анализируем их успехи и финансовые показатели, и мы планируем каждые три месяца адаптировать условия кредитных соглашений под ситуацию, которая будет у заемщиков.

То есть, можно говорить, что платежная дисциплина заемщиков ухудшилась и у них есть сложности с возвратом ссуд?

Да, она ожидаемо ухудшилась. Но это произошло по причинам, которые от нас не зависели. Из-за войны в Украине первые два месяца никто не понимал, что происходит, как жить дальше, было трудно что-то планировать вообще. Также на ситуацию по выполнению кредитных обязательств повлияло общее накопление дебиторской задолженности. То есть, существенно замедлились расчеты за полученную продукцию и услуги с контрагентами, что затруднило погашение долгов.

Насколько активно вы кредитуете новых клиентов-предпринимателей? Что это за бизнес, из каких отраслей, кто обращается за финансированием и в каком объеме?

Развитие кредитования для нас является одним из приоритетных направлений деятельности. Но главная задача пока – сохранение действующего кредитного портфеля. К нам обращаются новые клиенты. Есть даже те, которые находятся на стадии идеи и просят денег. Впрочем, наша компания стартапы не финансирует, мы работаем только с действующим бизнесом, осуществляющим деятельность не менее 6 месяцев. Поэтому естественно, что в нынешней ситуации мы предпочитаем наших проверенных клиентов. В качестве примера на сегодняшний день лучшие показатели работы демонстрируют аграрный сектор и сфера производства (переработки) пищевых продуктов.

Какие настроения среди ваших инвесторов в сложившейся ситуации? Готовы ли они продолжать финансирование и поддержку ваших продуктов и программ?

Наши инвесторы чаще всего - это бывший малый и средний бизнес, они понимают, какие тяжелые испытания проходят сейчас предприниматели, и как им важно получить своевременное финансирование. Мы находимся на связи со всеми акционерами и инвесторами, рассказываем им о ситуации в компании и результатах работы с заемщиками. Большинство инвесторов пошли нам и нашим клиентам навстречу, за что мы им безгранично благодарны, многие предложили свою консультативную помощь. Есть случаи, когда и самим инвесторам необходима поддержка и стабильный доход. Поэтому с ними проводим переговоры и пытаемся найти оптимальные решения по стабилизации ситуации.

Как-то вы упоминали, что есть интерес к финансированию бизнеса в Украине у международных партнеров. Можете рассказать об этом поподробнее?

Интерес к нам со стороны международных партнеров всегда был, хотя в нынешних условиях много рисков, которые сейчас притормаживают финансирование. Однако интерес к Украине значительно вырос, и многие международные партнеры пытаются приобщиться с любой помощью, не только финансовой. Например, мы недавно подписали соглашение с Европейским фондом для Юго-Восточной Европы (EFSE) по запуску Консультационного хаба для МСБ во время войны. Предприниматели смогут получить экспертную помощь по бизнес-моделированию, маркетингу, финансовому менеджменту, выходу на новые рынки, экспорту, релокации, привлечению инвестиций и грантовому финансированию. После проведения образовательной программы мы надеемся расширить наше сотрудничество и, возможно, в будущем заручиться финансовой поддержкой для развития МСБ.

Реализует ли ваша компания какие-нибудь волонтерские, гуманитарные проекты? Можете о них рассказать?

Владелец проекта FinStream с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины отправился защищать нашу территориальную целостность и свободу. Поэтому мы со стороны компании стараемся помогать нашим защитникам, с коллегами вместо субботника провели сбор одежды и отправили переселенцам. Если честно, о хороших делах много говорить не хочется, просто надеемся, что мы в тылу нашими действиями и мыслями помогаем приблизить нашу победу.

Какими вы видите путь послевоенного восстановления украинской экономики и стратегию поддержки украинского бизнеса? В том числе и со стороны государства.

Восстановление экономики Украины является первоочередной задачей. Мы понимаем, что потери очень велики. Поэтому, в первую очередь, необходимы средства. Сначала нужно решить вопрос привлечения этих средств, например, с участием международных или внутренних инвесторов. В любом случае, роль государства будет главной, чтобы создать условия для получения этих средств без помех. Если говорить о частном капитале, то необходимо создать максимально безопасные условия для ведения бизнеса и гарантировать сохранение инвестиций. Поэтому государство должно активно работать и в этом направлении.

Также для наших внутренних инвесторов важно сделать такие условия, чтобы они старись не выводить деньги за границу, а оставляли их здесь, чтобы они работали в интересах экономики Украины. Отечественный инвестор пойдет на это, когда будет понимать, что никто не будет его «прессовать», и будет уверен в перспективе возвращения своих вложений, когда все будет прозрачно и в рамках закона. Для этого необходимо усовершенствовать законодательную базу и разработать инструменты защиты инвесторов.

Какие инструменты сейчас необходимы МСБ? Какие инициативы вы реализуете, чтобы помочь бизнесменам сохранить бизнес и рабочие места?

Поддержка МСБ актуальна сейчас как никогда. И не только финансовая. Это могут быть какие-то образовательные, консультативные проекты. Для бизнеса актуальны такие вопросы как релокация, реорганизация, переквалификация и т.д. Все, что сможет открыть новые возможности и выход на другие рынки. Хотя самая большая потребность – это все же финансы. Мы понимаем, что бизнес сейчас нуждается в «дешевом» финансировании с максимальными сроками возврата. Многим предпринимателям деньги нужны не только для развития, но и для восстановления и покрытия убытков, полученных от войны.