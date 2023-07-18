Сеть SPORT CITY в первом полугодии 2023 года открыла 7 магазинов

Мультибрендовый ритейлер товаров для спорта и активного отдыха SPORT CITY в первом полугодии 2023 года открыл шесть новых и один восстановленный магазин спортивной одежды и обуви. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Общая площадь открытых магазинов составила 3,5 тыс. кв. Количество новых рабочих мест – 80.

В частности, компания открыла два новых магазина в Киеве (ТРЦ «Аладдин» и River Mall) и по одному в Виннице (ТРЦ Sky Park), Хмельницком (ТРЦ «Оазис»), Тернополе (ТРЦ «Подоляны») и Одессе (ТРЦ «Ров 'ера»). Кроме того, ритейлер возобновил работу магазина в Харькове в ТРЦ «Французский бульвар».

В целом, с начала полномасштабного вторжения России сеть пополнилась девятью магазинами. В 2022 году был открыт новый магазин в ТРЦ «Гермес» в Белой Церкви и отдельный магазин в Каменец-Подольске.

В то же время семь магазинов группы сейчас остаются на оккупированных территориях на юге Украины. Также пока не работают магазины в Херсоне, Николаеве и Краматорске.

«После полномасштабного вторжения России фактически было потеряно 12 магазинов SPORT CITY. Около 3,5 тыс. кв. м торговых площадей оккупированы или разрушены россиянами. По предварительным расчетам сумма убытков, которые понесла сеть, достигает почти 120 млн грн», – сообщил Александр Мисонец, операционный директор сети SPORT CITY.

Однако, не смотря на потери, сеть SPORT CITY продолжает развиваться. Так, до конца 2023 года ритейлер запланировал открытие нового магазина в ТРЦ «Велес» в Ивано-Франковске и отдельных магазинов в Лубнах и Павлограде. Кроме того, возобновят свою работу магазины в Николаеве (ТРЦ «СитиЦентр»). Общая площадь открытых магазинов составит около 2,3 тыс. кв. м.

«Наше умение быстро и решительно действовать, принимать нестандартные решения, а также принимаемые нами меры, такие, как изменение логистики, перенос складов, открытие новых локаций, усиление маркетинговых усилий и внедрение новых стратегий способствовали сохранению и росту сети SPORT CITY даже в военный период. Мы остаемся преданы нашему бизнесу и стране и гордимся тем, что можем приносить пользу нашей экономике, помогать соотечественникам в сложное время и работать ради победы Украины», – отметил Александр Мисонец.

Для справки:

SPORT CITY входит в ТОП-7 ритейлеров Украины на рынке товаров для спорта и активного отдыха и ТОП-3 национальных сетей спортивных магазинов одежды и обуви.

По состоянию на июль 2023 года сеть насчитывает 31 магазин, в которых представлены более 20 брендов спортивной одежды и обуви. В сети работает около 300 сотрудников.