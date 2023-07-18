Мережа SPORT CITY у першому півріччі 2023 року відкрила 7 магазинів

Мультибрендовий рітейлер товарів для спорту та активного відпочинку SPORT CITY у першому півріччі 2023 року відкрив шість нових та один відновлений магазин спортивного одягу та взуття. Про це повідомляється в пресрелізі компанії.

Загальна площа відкритих магазинів склала 3,5 тис. кв. м. Кількість нових робочих місць – 80.

Зокрема, компанія відкрила два нових магазини у Києві (ТРЦ «Аладдін» та River Mall) і по одному у Вінниці (ТРЦ Sky Park), Хмельницькому (ТРЦ «Оазис»), Тернополі (ТРЦ «Подоляни») та Одесі (ТРЦ «Рів'єра»). Крім того, рітейлер відновив роботу магазину у Харкові в ТРЦ «Французький бульвар».

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії мережа поповнилася дев’ятьма магазинами. У 2022 році були також відкриті новий магазин у ТРЦ «Гермес» у Білій Церкві та окремий магазин у Кам'янець-Подільську.

Водночас, сім магазинів групи нині залишаються на окупованих територіях на півдні України. Також поки не працюють магазини у Херсоні, Миколаєві та Краматорську.

«Після повномасштабного вторгнення росії фактично було втрачено 12 магазинів SPORT CITY. Біля 3,5 тис. кв. м торгових площ наразі окуповані або зруйновані росіянами. За попередніми розрахунками сума збитків, яких зазнала мережа, досягає майже 120 млн грн», – повідомив Олександр Мисонець, операційний директор мережі SPORT CITY.

Проте, не дивлячись на втрати, мережа SPORT CITY продовжує розвиватись. Так, до кінця 2023 року рітейлер запланував відкриття нового магазину у ТРЦ «Велес» в Івано-Франківську та окремих магазинів у Лубнах та Павлограді. Крім того, відновлять свою роботу магазини у Миколаєві (ТРЦ «СітіЦентр»). Загальна площа відкритих магазинів складе біля 2,3 тис. кв. м.

«Наше вміння швидко і рішуче діяти, приймати нестандартні рішення, а також такі вжиті нами заходи, як зміна логістики, перенесення складів, відкриття нових локацій, посилення маркетингових зусиль та впровадження нових стратегій сприяли збереженню та росту мережі SPORT CITY навіть у воєнний період. Ми залишаємось віддані нашому бізнесу та країні і пишаємось тим, що можемо приносити користь нашій економіці, допомагати співвітчизникам у складний час та працювати заради перемоги України», – зазначив Олександр Мисонець.

Для довідки:

SPORT CITY входить до ТОП-7 рітейлерів України на ринку товарів для спорту й активного відпочинку та ТОП-3 національних мереж спортивних магазинів одягу та взуття.

Станом на липень 2023 року мережа налічує 31 магазин, в яких представлені понад 20 брендів спортивного одягу та взуття. В мережі працює біля 300 співробітників.