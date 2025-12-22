SHE Congress 2025: когда партнерство под угрозой – красные флажки глазами женщин-лидерок

Во время SHE Congress 2025 женщины-лидеры говорили о рисках, конфликте интересов, доверии и ответственности в партнерстве, а также о том, как вовремя распознавать тревожные сигналы.

В Киеве в рамках SHE Congress 2025 состоялась панельная дискуссия She and d Red Flags, посвященная рискам, с которыми сталкиваются бизнес, команды и лидеры. Организатором мероприятия стало издание WoMo. Событие объединило представителей власти, управленцев и лидеров из разных сфер.

Во время разговора говорили о партнерстве, умении своевременно проявлять тревожные сигналы и о том, как принимать решения, которые обеспечат устойчивость и развитие команд.

Delo.ua собрало ключевые заявления и цитаты участниц панели.

Red flags – это не только о кризисе. Это о предупреждении. Они бывают громкими и очевидными, а бывают тихими и почти незаметными. И именно от умения лидеров увидеть эти сигналы зависят решения, влияющие на миллионные бюджеты, результаты и репутацию компаний, а иногда и на то, что происходит внутри государства. Татьяна Гончар Модератор, основательница, управляющая партнерша DCT Consulting

Для успешного партнерства важны три вещи: определенные роли и порядок работы, отсутствие конфликта интересов и настоящая эмоциональная химия между людьми. Если хотя бы одного из этих элементов нет, партнерство вряд ли будет эффективным. Елена Шуляк Глава комитета ВР по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии "Слуга Народа"

Елена Шуляк объясняет, что без четкого распределения обязанностей и определенных процессов сотрудничество часто превращается в хаос. Устные договоренности воспринимаются по-разному и могут возникнуть непредсказуемые проблемы. Поэтому важно фиксировать ключевые соглашения в письменном виде, чтобы партнерство работало слаженно.

Второй "красный флажок" - конфликт интересов. Она подчеркивает, что независимо от того, в бизнесе или в государственных структурах, родственные связи или личные интересы не должны влиять на решения. В противном случае это создает зону риска: от проблем с репутацией до проверок контролирующих органов. Даже доступ к тендерам или публичным закупкам может стать поводом для конфликта, если компания родственника работает в этой сфере.

Третий важный аспект – эмоциональная химия между партнерами. Как в любви, она помогает сразу понять друг друга, чувствовать общие ценности и видения, даже без лишних объяснений. Без этого взаимопонимание даже высокий профессиональный уровень не гарантирует успех партнерства.

Партнерство — это не только совместная работа, но и умение договариваться даже тогда, когда ваши интересы и пути расходятся. Елена Медведь СЕО коммуникационного агентства Postmen

Елена Медведь отмечает: отсутствие этого навыка или нежелание искать компромиссы является серьезным "красным флажком". Даже при наличии хорошей "химии" между партнерами важно заранее говорить о будущем во избежание конфликтов и недоразумений.

По ее мнению, подлинное партнерство возникает между людьми с общими ценностями, готовыми брать на себя риски и ответственность. Это все равно актуально для бизнеса, семьи и взаимодействия с коллегами. Ее собственный опыт, когда после потери партнера пришлось возглавить компанию самостоятельно, лишь подтвердил: крепкое партнерство держится на доверии, взаимном уважении и готовности вместе проходить сложные этапы.

Партнерство – это марафон, а не соглашение на скорость: его невозможно выстроить за одну подпись. Екатерина Кузьмина Глава отдела закупок AB InBev Efes Ukraine

Екатерина Кузьмина подчеркивает, что подлинное партнерство не строится мгновенно, к таким отношениям приходят постепенно. Даже самое успешное соглашение не гарантирует длительного сотрудничества. Это процесс, требующий времени, проверок и взаимного понимания.

Особое внимание Екатерина обращает на ситуации, с которыми часто сталкиваются менее опытные специалисты. Речь идет о выборе нового поставщика, когда на первый взгляд поступает слишком привлекательное предложение — гораздо дешевле всех остальных на рынке. В таких случаях, отмечает она, следует насторожиться. Чрезмерно низкая цена почти всегда сигнализирует о скрытых рисках.

По ее мнению, ключевой вопрос не в цифрах, а в готовности партнера к открытому диалогу. Объясняет ли он, за счет чего формируется такая стоимость, готов ли честно говорить об условиях и ограничениях, строит ли взаимоотношения прозрачно. Практика показывает: в большинстве случаев от таких предложений лучше отказаться, ведь за слишком легкими выгодами часто прячутся проблемы.

Именно поэтому, заключает Екатерина Кузьмина, внимательность к деталям и критическое мышление — основа здоровых партнерских отношений, особенно на старте сотрудничества с новыми поставщиками.

Партнерство начинается с доверия, но держится на ответственности и способности слышать друг друга. Марина Мкртычева Управляющая партнерша, руководитель практики Business Protection & WCC в Magnet Legal Law Firm

Марина Мкртычева говорит о партнерстве с позиции криминального адвоката, где цена ошибки особенно высока, поэтому вопрос надежности партнера для нее принципиален. Настоящее партнерское взаимодействие, по его мнению, возможно только тогда, когда ты можешь положиться на другого человека без постоянного контроля и быть уверенным, что он доведет дело до конца.

В то же время она отмечает, что совместная работа не ограничивается только единственной целью. Важно слышать позицию другой стороны и искать решение при разногласиях во взглядах. Если вместо открытого обсуждения появляются манипуляции или скрытое давление, конструктивного сотрудничества не будет.

Также Марина Мкртычева подчеркивает значение ответственности перед клиентами. Если взятые обязательства, их нужно выполнять до конца, ведь репутация — главный актив в любой профессии. В то же время она замечает: срыв договоренностей может произойти, но способность признать ошибку и правильно на нее отреагировать часто важнее самой ошибки.

Что касается красных флажков, Марина отмечает, что в условиях кризиса они проявляются особенно четко. Самыми опасными сигналами она считает погружение в кризис без попыток выйти из него, отсутствие внешней коммуникации и поиск виновных вместо решений. Именно такое управленческое поведение, по его наблюдениям, способно нанести серьезные репутационные потери и отбросить компанию на годы назад. В то же время, своевременные действия, честное признание ошибок и открытая коммуникация позволяют минимизировать последствия даже самых сложных ситуаций.