SHE Congress 2025: коли партнерство під загрозою — червоні прапорці очима жінок-лідерок

Під час SHE Congress 2025 жінки-лідерки говорили про ризики, конфлікт інтересів, довіру та відповідальність у партнерстві, а також про те, як вчасно розпізнавати тривожні сигнали.



У Києві в межах SHE Congress 2025 відбулася панельна дискусія She and Red Flags, що була присвячена ризикам, з якими стикаються бізнес, команди та лідери. Організатором заходу стало видання WoMo.Подія об’єднала представників влади, управлінців і лідерок із різних сфер.

Під час розмови говорили про партнерство, вміння вчасно виявляти тривожні сигнали, та про те, як ухвалювати рішення, що забезпечать стійкість і розвиток команд.

Delo.ua зібрало ключові заяви й цитати учасниць панелі.

Red flags — це не лише про кризу. Це про попередження. Вони бувають гучними й очевидними, а бувають тихими й майже непомітними. І саме від уміння лідерів побачити ці сигнали залежать рішення, що впливають на мільйонні бюджети, результати й репутацію компаній, а інколи — і на те, що відбувається всередині держави. Тетяна Гончар Модератор, засновниця, керуюча партнерка DCT Consulting

Тетяна Гончар, модератор панелі She and Red Flags, засновниця, керуюча партнерка DCT Consulting

Для успішного партнерства важливо три речі: визначені ролі та порядок роботи, відсутність конфлікту інтересів і справжня емоційна хімія між людьми. Якщо хоча б одного з цих елементів немає — партнерство навряд чи буде ефективним. Олена Шуляк Голова комітету ВР з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голова партії "Слуга Народу"

Олена Шуляк, Голова комітету ВР з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голова партії "Слуга Народу"

Олена Шуляк пояснює, що без чіткого розподілу обов’язків і визначених процесів співпраця часто перетворюється на хаос. Усні домовленості сприймаються по-різному, і можуть виникнути непередбачувані проблеми. Тому важливо фіксувати ключові угоди письмово, щоб партнерство працювало злагоджено.

Другий "червоний прапорець" — конфлікт інтересів. Вона підкреслює, що незалежно від того, чи ти в бізнесі, чи в державних структурах, родинні зв’язки або особисті інтереси не повинні впливати на рішення. Інакше це створює зону ризику: від проблем із репутацією до перевірок контролюючих органів. Навіть доступ до тендерів чи публічних закупівель може стати приводом для конфлікту, якщо компанія родича працює в цій сфері.

Третій важливий аспект — емоційна хімія між партнерами. Як у коханні, вона допомагає одразу зрозуміти одне одного, відчувати спільні цінності та бачення, навіть без зайвих пояснень. Без цього взаєморозуміння навіть високий професійний рівень не гарантує успіху партнерства.

Партнерство — це не лише спільна робота, а й вміння домовлятися, навіть тоді, коли ваші інтереси та шляхи розходяться. Олена Ведмідь СЕО комунікаційної агенції Postmen

Олена Ведмідь, СЕО комунікаційної агенції Postmen

Олена Ведмідь наголошує: відсутність цієї навички або небажання шукати компроміси є серйозним «червоним прапорцем». Навіть за наявності хорошої «хімії» між партнерами важливо заздалегідь говорити про майбутнє, щоб уникнути конфліктів і непорозумінь.

На її думку, справжнє партнерство виникає між людьми зі спільними цінностями, готовими брати на себе ризики й відповідальність. Це однаково актуально для бізнесу, сім’ї та взаємодії з колегами. Її власний досвід, коли після втрати партнера довелося очолити компанію самостійно, лише підтвердив: міцне партнерство тримається на довірі, взаємоповазі та готовності разом проходити складні етапи.

Партнерство — це марафон, а не угода на швидкість: його неможливо вибудувати за один підпис. Катерина Кузьміна Очільниця відділу закупівель AB InBev Efes Ukraine

Катерина Кузьміна, очільниця відділу закупівель AB InBev Efes Ukraine

Катерина Кузьміна наголошує, що справжнє партнерство не будується миттєво, до таких відносин приходять поступово. Навіть найуспішніша угода не гарантує тривалої співпраці. Це процес, який потребує часу, перевірок і взаємного розуміння.

Окрему увагу Катерина звертає на ситуації, з якими часто стикаються менш досвідчені фахівці. Йдеться про вибір нового постачальника, коли на перший погляд надходить надто приваблива пропозиція — значно дешевша за всі інші на ринку. У таких випадках, зазначає вона, варто насторожитися. Надмірно низька ціна майже завжди сигналізує про приховані ризики.

На її думку, ключове питання — не в цифрах, а в готовності партнера до відкритого діалогу. Чи пояснює він, за рахунок чого формується така вартість, чи готовий чесно говорити про умови та обмеження, чи будує взаємини прозоро. Практика показує: у більшості випадків від таких пропозицій краще відмовитися, адже за надто легкими вигодами часто ховаються проблеми.

Саме тому, підсумовує Катерина Кузьміна, уважність до деталей і критичне мислення — основа здорових партнерських відносин, особливо на старті співпраці з новими постачальниками.

Партнерство починається з довіри, але тримається на відповідальності та здатності чути одне одного. Марина Мкртичева Керуюча партнерка, керівниця практики Business Protection & WCC в Magnet Legal Law Firm

Марина Мкртичева, керуюча партнерка, керівниця практики Business Protection & WCC в Magnet Legal Law Firm.

Марина Мкртичева говорить про партнерство з позиції кримінального адвоката, де ціна помилки особливо висока, тому питання надійності партнера для неї принципове. Справжня партнерська взаємодія, на її думку, можлива лише тоді, коли ти можеш покластися на іншу людину без постійного контролю і бути впевненим, що вона доведе справу до кінця.

Водночас вона наголошує, що спільна робота не обмежується лише єдиною метою. Важливо чути позицію іншої сторони та шукати рішення у разі розбіжностей у поглядах. Якщо замість відкритого обговорення з’являються маніпуляції або прихований тиск, конструктивної співпраці не буде.

Також Марина Мкртичева підкреслює значення відповідальності перед клієнтами. Якщо зобов’язання взяті, їх потрібно виконувати до кінця, адже репутація — головний актив у будь-якій професії. Водночас вона зауважує: зрив домовленостей може статися, але здатність визнати помилку і правильно на неї відреагувати часто важливіша за саму помилку.

Щодо червоних прапорців Марина зазначає, що в умовах кризи вони проявляються особливо чітко. Найнебезпечнішими сигналами вона вважає занурення в кризу без спроб вийти з неї, відсутність зовнішньої комунікації та пошук винних замість рішень. Саме така управлінська поведінка, за її спостереженнями, здатна завдати серйозних репутаційних втрат і відкинути компанію на роки назад. Водночас своєчасні дії, чесне визнання помилок і відкрита комунікація дають змогу мінімізувати наслідки навіть найскладніших ситуацій.