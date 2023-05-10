Скандальная нелегальная табачная фабрика из Желтых Вод, закрытая налоговой в 2022, "ожила" на Тернопольщине, - СМИ

Закрытая в 2022 году Государственной налоговой службой нелегальная табачная фабрика в Желтых Водах (Днепропетровская область) неожиданно "ожила" в Тернопольской области.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на свои источники на табачном рынке.

На эту информацию уже отреагировал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, народный депутат Ярослав Железняк.

"Это любопытный момент. Тоже слышал уже подобную информацию. (…) Обязательно проверим", - заявил Ярослав Железняк в своем Телеграмм-канале.

Закрытие фабрики в Желтых Водах считается едва ли не самой большой победой государства в борьбе с теневым рынком сигарет. По данным Kantar, осенью 2022 года доля нелегального рынка сигарет в Украине впервые за несколько лет снизилась – с 21,9 до 17,8%. И этот факт был связан непосредственно с закрытием фабрики.

"Я считаю, что это мое достижение, это достижение налоговой. Вы знаете, что главе акцизного департамента ГНС ​​Александру Ярмоленко присылали венки под дом, детскую коляску обливали кетчупом (во время решения вопроса закрытия фабрики в Желтых Водах)", - заявлял ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Данил Гетманцев.

По данным "Экономической правды", "оборудование фабрики в Желтых Водах отправили на хранение на склад в Каменец-Подольский в Хмельницкой области. В то же время, как сообщают собеседники ЭП на рынке табачных изделий, "фабрика ожила в Тернопольской области".

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