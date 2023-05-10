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Скандальная нелегальная табачная фабрика из Желтых Вод, закрытая налоговой в 2022, "ожила" на Тернопольщине, - СМИ
Закрытая в 2022 году Государственной налоговой службой нелегальная табачная фабрика в Желтых Водах (Днепропетровская область) неожиданно "ожила" в Тернопольской области.
Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на свои источники на табачном рынке.
На эту информацию уже отреагировал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, народный депутат Ярослав Железняк.
"Это любопытный момент. Тоже слышал уже подобную информацию. (…) Обязательно проверим", - заявил Ярослав Железняк в своем Телеграмм-канале.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Закрытие фабрики в Желтых Водах считается едва ли не самой большой победой государства в борьбе с теневым рынком сигарет. По данным Kantar, осенью 2022 года доля нелегального рынка сигарет в Украине впервые за несколько лет снизилась – с 21,9 до 17,8%. И этот факт был связан непосредственно с закрытием фабрики.
"Я считаю, что это мое достижение, это достижение налоговой. Вы знаете, что главе акцизного департамента ГНС Александру Ярмоленко присылали венки под дом, детскую коляску обливали кетчупом (во время решения вопроса закрытия фабрики в Желтых Водах)", - заявлял ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Данил Гетманцев.
По данным "Экономической правды", "оборудование фабрики в Желтых Водах отправили на хранение на склад в Каменец-Подольский в Хмельницкой области. В то же время, как сообщают собеседники ЭП на рынке табачных изделий, "фабрика ожила в Тернопольской области".
Источник фото: ua.depositphotos.com