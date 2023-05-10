Скандальна нелегальна тютюнова фабрика з Жовтих Вод, закрита податковою в 2022, "ожила" на Тернопільщині, - ЗМІ

Закрита в 2022 році Державною податковою службою нелегальна тютюнова фабрика у Жовтих Водах (Дніпропетровська область) несподівано "ожила" в Тернопільській області.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на свої джерела на тютюновому ринку.

На цю інформацію вже відреагував перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики, народний депутат Ярослав Железняк.

"Це цікавий момент. Теж чув вже подібну інформацію. (…) Обов’язково перевіримо", - заявив Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

Закриття фабрики у Жовтих Водах вважається чи не найбільшою перемогою держави в боротьбі з тіньовим ринком сигарет. За даними Kantar, восени 2022 року частка нелегального ринку сигарет в Україні вперше за кілька років знизилася – з 21,9% до 17,8%. І цей факт пов’язували безпосередньо із закриттям фабрики.

"Я вважаю, що це моє досягнення, це досягнення податкової. Ви знаєте, що голові акцизного департаменту ДПС Олександру Ярмоленку присилали вінки під дім, дитячу коляску обливали кетчупом (під час вирішення питання закриття фабрики у Жовтих Водах)" - заявляв раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики, народний депутат Данило Гетманцев.

За даними "Економічної правди", "обладнання фабрики у Жовтих Водах відправили на зберігання на склад до Кам’янець-Подільського на Хмельниччині. Водночас, як повідомляють співрозмовники ЕП на ринку тютюнових виробів, фабрика ожила на Тернопільщині".

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