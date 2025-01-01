Смелые решения: как "Филипп Моррис Украина" во время войны открыла новую фабрику и релоцировала коллектив

Компания "Филипп Морис Украина" без преувеличения является примером смелого ответственного бизнеса, который на угрозы войны отвечает инвестиционным решениям и гибкой производственной стратегии. Именно поэтому этот кейс может служить примером того, что сегодня в Украине не только нужные, но и возможные инвестиции. Как Филипп Моррис Украина во время войны открыла новую фабрику, релоцировала коллектив, а заодно подтвердила право называться топовым инвестором, одним из крупнейших налогоплательщиков и одним из лучших работодателей Украины, читайте в материале.

Новое производство во время войны

Компания знает о рисках войны не из новостей, потому что вынуждена была приостановить работу своей харьковской фабрики. Это было тяжелое, но необходимое решение, ведь Харьков и Харьковская область пережили вторжение войск России, а сейчас страдают от постоянных атак со стороны страны-агрессора. По словам генерального директора "Филипп Моррис Украина" Максима Барабаша, общий размер материального ущерба компании составляет примерно 110 млн грн. И это без учета потерь, связанных с остановкой производства.

Казалось бы, о каких инвестициях в текущих условиях может идти речь? Вынужденная приостановить работу производства в Харькове, компания реализовала проект по строительству и запуску новой фабрики на Львовщине. Фактически "Филипп Моррис Украина" стала одной из первых компаний, которая во время полномасштабной войны инвестировала $30 млн, чтобы поддержать экономику Украины и обеспечить постоянную работу своего бизнеса.

Новая фабрика приступила к работе в мае 2024 года и, по словам представителей компании, будет работать только на обеспечение внутреннего рынка. Для этого созданы все условия, ведь плановая производственная мощность предприятия составляет примерно 10 млрд. штук сигарет в год, что полностью удовлетворяет потребности компании в обеспечении украинского рынка продукцией. Для достижения этого результата запустят пять производственных линий, установка которых должна завершиться к концу 2024 года.

В проекте уже учтен предыдущий опыт компании, приобретенный во время войны.

Мы строим бизнес-процессы непрерывными и защищенными от непредвиденных обстоятельств. В случае перебоев с снабжением электроэнергией или другими проблемами, которые не позволят производить запланированное количество продукции на Львовщине (а это 90%), мы сможем сбалансировать эту нехватку импортом. Максим Барабаш Генеральный директор "Филипп Моррис Украина"

В то же время, для Львовщины новое производство — это новые местные налоги, инвестиции в местные гуманитарные инициативы, экономическое оживление и заказы для других компаний. "По нашим расчетам одно рабочее место на фабрике — это до 10 рабочих мест в смежных отраслях: торговле, логистике, охране и т.п.", — объясняет Максим Барабаш. Конечно, местные жители также задействованы в обеспечении работы компании, а локальные предприятия привлекались для установки оборудования, работ по реконструкции помещений и т.д.

В целом инвестиционный результат "Филипп Моррис" за 30 лет работы в Украине (а именно эту дату компания в этом году отмечает) составляет около $750 млн.

Работодатель востока и запада

Кейс "Филипп Морис Украина" важен не только самим фактом инвестиции в эти сложные времена. Компанию неоднократно признавали одним из лучших работодателей в Украине. предприятии работают около 220 человек, которых релоцировали по харьковскому производству "Филипп Моррис". Релокация завершится в конце года.

В компании отмечают, что инвестиция в строительство новой фабрики — это не только история создания инфраструктурного объекта, но и помощь людям. Фактически это явилось инвестицией в поддержку и сохранение команды. "Мы получили согласие от 250 человек. Первая группа переехала в октябре 2023 года. Ее привлекли к установке оборудования. Впоследствии, планомерно расширяя производственные мощности, присоединялись остальные работники, — рассказывает Максим Барабаш. — Мы трудоустраиваем работников харьковской фабрики, постоянно обучаем и поддерживаем, чтобы не потерять квалифицированные кадры. за границей".

Важно отметить, что даже после приостановки харьковской фабрики "Филипп Морис Украина" в течение 18 месяцев продолжала выплачивать работникам полную зарплату. Также компания разработала индивидуальные планы сопровождения сотрудников, чтобы обеспечить успешный переезд их семей на новое место жительства.

Налоги в поддержку страны

Сохранность производства и рабочих мест – прямая поддержка для государства. Не секрет, что табачная отрасль является одним из самых больших налогоплательщиков в Украине. В течение 2023-го "Филипп Морис Украина" уплатила в Украине 30,3 млрд грн налогов, а в I полугодии 2024-го — 23,9 млрд грн налогов, что на 33,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. С начала полномасштабного вторжения компания выделила 400 млн. грн. на гуманитарные проекты.

Планы и перспективы

Команда "Филипп Морис Украина", несмотря на сложные условия, смогла показать устойчивость и фокус на достижение результатов, доказав право компании считаться одним из крупнейших инвесторов и налогоплательщиков и одним из лучших работодателей Украины.

Компания с оптимизмом смотрит в будущее. "Мы не планируем окончательно закрывать наше харьковское производство, сейчас фабрика временно не работает из-за ситуации безопасности", — уверяют в компании, хотя и признают, что сейчас сложно говорить о возобновлении производства, учитывая новости из Харьковщины.

Развитие инноваций, новые рабочие места, привлеченные инвестиции и запуск технологических продуктов это лишь небольшой перечень того, что может дать Украине международный бизнес.

У нас есть огромный потенциал и интерес мира к Украине, и этим нужно воспользоваться. Украина остается привлекательной для инвесторов, несмотря на войну. Речь идет не только о проектах по восстановлению, но и об инвестициях в новые проекты и людей. Максим Барабаш Генеральный директор "Филипп Моррис Украина"

"Филипп Моррис" фокусируется на инновациях на табачном рынке, лидером которых компания остается много лет. В условиях евроинтеграции это открывает новые горизонты инвесторам.

"Какой мы видим Украину в 2025 году и дальше? Такой, где государство создает все условия для инноваций и инновационных бездымных продуктов", — отмечают в "Филипп Моррис Украина".