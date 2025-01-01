Сміливі рішення: як "Філіп Морріс Україна" під час війни відкрила нову фабрику та релокувала колектив

Компанія "Філіп Моріс Україна" без перебільшення є прикладом сміливого відповідального бізнесу, який на загрози війни відповідає інвестиційними рішеннями та гнучкою виробничою стратегією. Саме тому цей кейс може слугувати взірцем того, що сьогодні в Україні не тільки потрібні, але й можливі інвестиції. Як “Філіп Морріс Україна” під час війни відкрила нову фабрику, релокувала колектив, а заразом підтвердила право називатися топовим інвестором, одним із найбільших платників податків та одним із найкращих роботодавців України, читайте у матеріалі.

Нове виробництво під час війни

Компанія знає про ризики війни не з новин, адже вимушена була призупинити роботу своєї харківської фабрики. Це було важке, але необхідне рішення, адже Харків і Харківська область пережили вторгнення військ рф, а наразі страждають від постійних атак з боку країни-агресора. За словами генерального директора "Філіп Морріс Україна" Максима Барабаша, загальний розмір матеріальних збитків компанії становить приблизно 110 млн грн. І це без врахування втрат, пов’язаних із зупиненням виробництва.

Здавалося б, про які інвестиції у поточних умовах може йтися? Змушена призупинити роботу виробництва у Харкові, компанія реалізувала проєкт з побудови та запуску нової фабрики на Львівщині. Фактично "Філіп Морріс Україна" стала однією з перших компаній, яка під час повномасштабної війни інвестувала $30 млн, щоб підтримати економіку України та забезпечити сталу роботу свого бізнесу.

Нова фабрика розпочала роботу у травні 2024 року і, за словами представників компанії, працюватиме лише на забезпечення внутрішнього ринку. Для цього створені усі умови, адже планова виробнича потужність підприємства становить приблизно 10 млрд штук сигарет на рік, що повністю задовольняє потреби компанії у забезпеченні українського ринку продукцією. Задля досягнення цього результату запустять п’ять виробничих ліній, встановлення яких має завершитися до кінця 2024 року.

У проєкті вже врахували попередній досвід компанії, набутий під час війни.

Ми будуємо бізнес-процеси безперервними та захищеними від непередбачуваних обставин. У разі перебоїв з постачанням електроенергії або інших проблем, які не дозволять виробляти заплановану кількість продукції на Львівщині (а це 90%), ми зможемо збалансувати цю нестачу імпортом. Максим Барабаш Генеральний директор "Філіп Морріс Україна"

Водночас для Львівщини нове виробництво — це нові місцеві податки, інвестиції у місцеві гуманітарні ініціативи, економічне пожвавлення та замовлення для інших компаній. "За нашими розрахунками, одне робоче місце на фабриці — це до 10 робочих місць у суміжних галузях: торгівлі, логістиці, охороні тощо", — пояснює Максим Барабаш. Звісно, що місцеві мешканці також задіяні у забезпеченні роботи компанії, а локальні підприємства залучалися до встановлення обладнання, робіт з реконструкції приміщень тощо.

Загалом інвестиційний результат "Філіп Морріс" за 30 років роботи в Україні (а саме цю дату компанія цьогоріч відзначає) становить приблизно $750 млн.

Роботодавець сходу і заходу

Кейс "Філіп Моріс Україна" важливий не лише самим фактом інвестиції у ці складні часи. Компанію неодноразово визнавали одним із найкращих роботодавців в Україні. Фабрика — це не лише обсяг виробництва, а ще й створення 250 нових робочих місць. За даними компанії, натепер на підприємстві працюють приблизно 220 людей, яких релокували з харківського виробництва "Філіп Морріс". Релокація завершиться наприкінці року.

У компанії наголошують, що інвестиція у будівництво нової фабрики — це не лише історія про створення інфраструктурного об’єкта, а й допомога людям. Фактично це стало інвестицією у підтримку та збереження команди. "Ми отримали згоду від 250 осіб. Перша група переїхала у жовтні 2023 року. Її залучили до встановлення обладнання. Згодом, планомірно розширюючи виробничі потужності, долучалася решта працівників, — розповідає Максим Барабаш. — Ми працевлаштовуємо працівників харківської фабрики, постійно навчаємо та підтримуємо людей, щоб не втратити кваліфіковані кадри. Частина команди отримала досвід роботи за кордоном".

Важливо зазначити, що навіть після призупинення харківської фабрики "Філіп Моріс Україна" протягом 18 місяців продовжувала виплачувати працівникам повну зарплату. Також компанія розробила індивідуальні плани супроводу співробітників, щоб забезпечити успішний переїзд їхніх родин на нове місце проживання.

Податки на підтримку країни

Збереження виробництва й робочих місць — пряма підтримка для держави. Не секрет, що тютюнова галузь є одним із найбільших платників податків в Україні. Протягом 2023-го "Філіп Моріс Україна" сплатила в Україні 30,3 млрд грн податків, а у І півріччі 2024-го — 23,9 млрд грн податків, що на 33,5% більше, аніж за аналогічний період 2023 року. Від початку повномасштабного вторгнення компанія виділила 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

Плани й перспективи

Команда "Філіп Моріс Україна", попри складні умови, змогла показати стійкість і фокус на досягнення результатів, довівши право компанії вважатися одним із найбільших інвесторів і платників податків та одним із найкращих роботодавців України.

Компанія з оптимізмом дивиться у майбутнє. "Ми не плануємо остаточно закривати наше харківське виробництво, наразі фабрика тимчасово не працює через безпекову ситуацію", — запевняють у компанії, хоча й визнають, що наразі складно говорити про відновлення виробництва, зважаючи на новини з Харківщини.

Розвиток інновацій, нові робочі місця, залучені інвестиції і запуск технологічних продуктів — це лише невеликий перелік того, що може дати Україні міжнародний бізнес.

Ми маємо величезний потенціал та інтерес світу до України, і цим потрібно скористатись. Україна залишається привабливою для інвесторів попри війну. Йде не лише про проєкти з відновлення, а й про інвестиції у нові проєкти та в людей. Максим Барабаш Генеральний директор "Філіп Морріс Україна"

"Філіп Морріс" фокусується на інноваціях на тютюновому ринку, лідером яких компанія залишається багато років. В умовах євроінтеграції це відкриває нові горизонти для інвесторів.

"Якою ми бачимо Україну в 2025 та надалі? Такою, де держава створює всі умови для інновацій та інноваційних бездимних продуктів", — наголошують у "Філіп Морріс Україна".