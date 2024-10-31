Спасти больше жизней — опыт ПУМБ как ответственного бизнеса во время войны

В течение полномасштабной войны банковский рынок показал высокий уровень устойчивости, надежности и способности адаптироваться к сложным условиям. Впрочем, роль финансового сектора не ограничилась исключительно обеспечением финансовых операций и кредитованием. Банки стали примером ответственного бизнеса и довольно быстро масштабировали свои программы поддержки сил обороны и населения Украины. Показателен в данном случае кейс ПУМБ, крупнейшего частного банка с отечественным капиталом. Delo рассказывает, сколько ПУМБ тратит на поддержку ВСУ и гуманитарные проекты и почему опыт этого банка является хорошим примером для других компаний.

С началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года украинский бизнес объединил свои усилия для помощи Вооруженным Силам Украины и пострадавшему от российской агрессии гражданскому населению.

По разным оценкам, только в течение 2022-2023 годов крупнейшие корпорации и компании Украины перечислили на эти цели около 60 млрд. грн. Лидером стала бизнес-группа SCM, потратившая на финансирование ВСУ и гуманитарные проекты 10 млрд грн.

Первый украинский международный банк (ПУМБ) с первых дней войны поставил социальные проекты в центр внимания. Руководство банка на публичных мероприятиях подчеркивает, что даже для банков сегодня важны не цифры, а люди и действия. Хотя, конечно, цифры тоже имеют значение, но сейчас речь идет не о финансовых показателях, а об объемах поддержки страны. И это находит отражение на практике. Общие инвестиции ПУМБ в различные социальные инициативі и прямая помощь подразделениям украинских защитников за 2022-2024 годы уже превысили 670 млн грн.

Прозрачность и налоги

ПУМБ – это крупнейший украинский банк с частным капиталом, почти 33 года стабильно работающий на рынке. Банку доверяют 130 тыс. корпоративных клиентов и 1,7 млн. клиентов – физических лиц.

ПУМБ является системно важным банком и согласно данным Национального банка за 8 месяцев 2024 года входит в топ-5 банков по размеру депозитного портфеля физических лиц в национальной валюте и в топ-10 крупнейших банков Украины по другим ключевым показателям, таким как активы, кредитный портфель, размер собственного капитала и объем чистой прибыли

В частности, за 9 месяцев 2024 финансовый результат ПУМБ составил 5,18 млрд грн чистой прибыли, что дало банку возможность войти в ТОП-5 банков Украины по чистой прибыли.

В целом с начала полномасштабного вторжения банк прокредитовал бизнес более чем на 58 млрд грн. Объем портфеля в малом бизнесе за это время достиг 13,8 млрд грн. 1,7 млрд из этих средств были выданы ФЛПам, а 14 млрд грн – аграриям.

С февраля 2022 года ПУМБ перечислил в госбюджет более 9 млрд. грн. В том числе объем уплаченных за 2023 год налогов составил 4,52 млрд грн, а за 9 мес. 2024 – 1,73 млрд грн.

Стабильность банка, его высокие финансовые результаты позволяют быть очень важным донором для экономики Украины. Так, с февраля 2022 года ПУМБ перечислил в госбюджет более 9 млрд. грн. В том числе объем уплаченных за 2023 год налогов составил 4,52 млрд грн, а за 9 месяцев 2024 года – 1,73 млрд грн, что позволило ПУМБ войти в ТОП-5 крупнейших налогоплательщиков в банковском секторе.

Высокая доходность банка обеспечивает не только пополнение государственного бюджета, но и финансирование социальных проектов, ставших едва ли не важнейшей частью работы для команды ПУМБ .

Мы верим, что каждая гривна из этой суммы приближает нас к победе. Хотя, наверное, мы уже давно не считаем гривни, мы считаем дроны, РЭБы, такмед, броники. И даже эти цифры рождают в каждом из нас сомнения: «Достаточно ли я делаю сегодня?». Каким бы ни был ответ, я точно знаю одно: пока продолжается война и страна нуждается в восстановлении, мы будем продолжать этим заниматься. Сергей Черненко глава правления ПУМБ

Больше чем финансовая отчетность

Цифры говорят сами за себя. Сумма социальных инвестиций, осуществленных ПУМБ за время войны по состоянию на начало августа 2024 года составила 653 млн грн . В то же время прямая помощь банка силам безопасности и обороны превысила 256 млн. грн. .

Если говорить о конкретных инициативах, то в первую очередь стоит отметить "Мы одной крови". Это комплексный проект, призванный закрывать потребность защитников в такмеде, парамедиков - в лекарствах и оборудовании, обеспечить сбор и доставку донорской крови в горячие точки. При поддержке украинских производителей и дизайнеров, обеспечить передачу адаптивной одежды для раненых бойцов в эвакопоезда и больницы. На реализацию этого проекта банк потратил 35 млн. грн. Отдельно следует упомянуть проект «Прифронтовая операционная» по закупке медицинского оборудования, призванный усилить возможности военных медиков по спасению жизни защитников в критически важные часы. На него банк направил почти 3,3 млн. грн.

ПУМБ системно работает с партнерами по усилению военной медицины для спасения раненых военных

Важным элементом в программах КСО является направление поддержки тех, кто уже вернулся с войны и нуждается в сложной реабилитации и реинтеграции в гражданскую жизнь. Именно для этого командой банка был создан проект по интеграции ветеранов «Жить навстречу», в реализацию которого ПУМБ до конца года инвестирует более 10 млн. грн. Кстати, ПУМБ стал титульным партнером подготовки и участия украинской команды из 35 военнослужащих и ветеранов войны, травмированных или раненых в зоне боевых действий, в Invictus Games Vancouver Whistler 2025 (Играх Непокоренных). Инвестировал в поддержку команды 7 млн. грн.

Гуманитарные инвестиции также остаются актуальными и включают в себя помощь Херсонской области, благотворительному фонду «Таблеточки», поддержку клиники «Охматдет», которая пострадала от ракетного удара, поддержку деятельности инклюзивного такси и т.д. В общей сложности на эти нужды банк уже потратил 15 млн грн.

Банк не обходит вниманием также образовательные и культурные проекты, в которые вошли стипендии для талантливых студентов Киевской школы экономики и НАУ, гранты на обучение ветеранов войны, языковой проект «БезуМОВНА підтримка», культурный проект «Фронтовая студия», а также проект финансовой грамотности совместно с ФГВФЛ. На это направление ПУМБ направил около 34 млн. грн.

Спасти как можно больше жизней

Финансовые показатели важны, но важнее то, какие практические результаты за ними стоят. И именно в этой части раскрывается масштаб работы, развернутой финучреждением по поддержке Украины.

Отдельным важным направлением деятельности для ПУМБ стала помощь Силам безопасности и обороны Украины. С 2022 года в сотрудничестве с благотворительными фондами, общественными организациями и благодаря прямым закупкам банк передал на более чкм 275 млн грн в различные военные подразделения тысячи единиц оборудования для связи и енергообеспечения, наблюдения и управления, тактической одежды и снаряжения, автотранспорта и летательных разведывательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы и оборудования для проведения саперных работ.

Уже упомянутая инициатива «Мы одной крови», начатая ПУМБ в 2022 году в сотрудничестве с известными украинскими художниками и дизайнерами, превратилась в мощную партнерскую платформу по обеспечению прифронтовых медицинских центров компонентами крови, защитников — средствами тактической медицины, парамедиков — оборудованием и лекарствами, раненых — одеждой.

Проект "Мы одной крови" поддержало более 40 партнеров, среди которых известные художники и бренды

«Наш социальный проект «Мы одной крови» по тактической инициативе перерос в стратегическую платформу. Идея проекта возникла из шокирующей нас статистики: 70% случаев смертей на поле боя – это потеря крови. Мы поняли, что нам нужна инициатива, которая поможет спасать жизнь» , – рассказывает Сергей Черненко.

Более чем за 2 года банк собрал вокруг проекта более 45 партнеров: фонды, художников, бренды. Идея понятна: одна футболка или свитшот, одна кепка или одно украшение, проданное в рамках проекта – инвестиция в потенциально спасенные жизни.

Это гораздо больше чем просто одежда, ведь за каждой гривной стоит человеческая жизнь. В настоящее время проект «Мы одной крови» помог спасти 134 000 жизней. Проектом сгенерировано в поддержку на сумму 9 млн грн, закуплено 6184 единицы такмеда, осуществлено 78 доставок крови, привлечено более 1900 доноров.

С 2024 года ПУМБ начал развивать еще одно направление поддержки раненых – начал шить для них адаптивную одежду. Адаптивная одежда – это право на качественную одежду нестандартных размеров и кроя, это защита, комфорт, чувство достоинства. Сейчас уже отшито и передано в эвакопоезда и госпитали 1312 единиц адаптивной одежды (худи, толстовки, штаны-трасформеры, футболки, шорты).

В День Незалежности Украины в августе 2024 года банк объявил Национальную донацию крови «Независимость у нас в крови». Ее цель: доказать себе и миру, что независимость у нас в крови, объединить украинцев вокруг донорства крови, развивать культуру донорства в Украине, спасти жизнь украинцев. За 10 дней донаций в 5 городах (Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов) 465 украинцев стали донорами – это 1395 потенциально спасенных жизней.

"Это невероятный результат и самый главный показатель. И мы продолжаем делать все, чтобы эта цифра становилась все больше", – говорит председатель правления ПУМБ.

Вернуться к полноценной жизни

Кроме столь необходимой помощи фронту, важной тенденцией последнего года является вопрос интеграции ветеранов и помощь их социализации в гражданской жизни.

По данным Министерства по делам ветеранов, к апрелю 2024 года количество ветеранов войні превысило 1,2 миллиона. Из них на начало года более 110 тысяч имели ту или иную форму инвалидности.

Возвращаясь домой, люди, еще вчера военные, предстают перед многими вызовами: последствия ранения, психологические травмы, сложность адаптации к гражданской жизни. Часто общество не понимает их потребностей, что создает ощущение изолированности у тех, кто рисковал своей жизнью ради свободы каждого из нас.

"Жить навстречу" — платформа, направленная на поддержку ветеранов и ветеранок, в том числе тех, кто получил тяжелые ранения и получил инвалидность.

«Адаптивность нужна на каждом шагу – реабилитация, финансовые консультации, психологическая поддержка, юридическая помощь и многое другое. Мы хотим способствовать этой адаптации, поэтому ПУМБ запустил социальную платформу «Жить навстречу», – объясняет Сергей Черненко.

Эта платформа создана вместе с Superhumans, Veteran Hub, Invictus Games, Uklon и Сердце Азовстали. Она направлена на поддержку ветеранов и ветеранок, в том числе тех, кто пережил тяжелые ранения и получил инвалидность, в интеграции в трудовые отношения, предпринимательство, финансовые процессы и общество в целом. А гражданским платформа помогает находить общий язык и взаимопонимание с участниками боевых действий.

«Миссия платформы – объединить гражданских и ветеранов в общих целях, создать среду для качественной интеграции и взаимодействия. Мы с партнерами гордимся тем, что нам удалось запустить такой важный процесс», – комментирует Сергей Черненко.

Первые проекты в рамках платформы уже стартовали.

Чат-бот «Финансовый рестарт» – образовательная программа с ежедневными советами и задачами, позволяющими повысить уровень финансовой грамотности ветеранов. Сейчас в чат-боте 1200 участников

– образовательная программа с ежедневными советами и задачами, позволяющими повысить уровень финансовой грамотности ветеранов. Сейчас в чат-боте Инклюзивный Финансовый хаб – пространство, где проходят образовательные мероприятия для ветеранов и ветеранок, членов их семей. Они помогают понять, как эффективно управлять собственным бюджетом и расходами, раскрывают разные возможности заработка, инвестирования и кредитования. Итого хаб уже посетили офлайн и онлайн около 900 участников .

– пространство, где проходят образовательные мероприятия для ветеранов и ветеранок, членов их семей. Они помогают понять, как эффективно управлять собственным бюджетом и расходами, раскрывают разные возможности заработка, инвестирования и кредитования. Итого хаб уже посетили офлайн и онлайн около . Несокрушимые истории ветеранов – фотопроект. В объективе Константина Либерова – ветераны и ветеранки, которые смогли вернуться к полноценной жизни после ранения, рядом с теми, кто был их опорой на этом пути. Каждое фото – это история поддержки, любви и доверия.

– фотопроект. В объективе Константина Либерова – ветераны и ветеранки, которые смогли вернуться к полноценной жизни после ранения, рядом с теми, кто был их опорой на этом пути. Каждое фото – это история поддержки, любви и доверия. Манифест равенства разных – вместе с ЦУМ Киев, Superhumans и Игры Непокоренных мы создали манифест равенства разных – особую инсталляцию, символизирующую силу единства. Мы стремимся показать, что разнообразие – это наша сила, а объединение – это путь к равенству. Манекены с протезированием для проекта были изготовлены на заказ при поддержке Superhumans.

21 октября ПУМБ запустил еще один проект – образовательно-грантовую программу по развитию ветеранского бизнеса. В программе могут принять участие команды, по меньшей мере, из 2-х человек, во главе с ветераном/кой или военнослужащим/щей, которые имеют статус участника боевых действий.

Особенности программы:

возможность открыть дело с другом или близким человеком,

возможность получить современное бизнес-обучение,

менторское сопровождение и экспертная поддержка после открытия малого предприятия,

обслуживание ФЛП в банке на выгодных условиях,

помощь в продвижении бизнеса благодаря платформе «Жить навстречу».

В ноябре и декабре 30 отобранных команд будут проходить онлайн бизнес-обучение от преподавателей и экспертов KSE Business School. В конце декабря команды будут представлять свои бизнес-планы. Экспертное жюри, в которое войдут представители ПУМБ, Future Development Agency, KSE Business School, ветеранского сообщества и бизнеса, выберет 10 победителей получат финансирование от 500 тыс. до 1 млн грн согласно созданным бизнес-планам. Менторы и эксперты программы продолжат консультировать команды в течение 3 месяцев, помогая качественно запустить бизнес.

«Каждая компания сегодня может и должна делать больше, чем бизнес. Мы должны помогать нашим защитникам и защитницам возвращаться с фронта полноценно. Ветераны и ветеранки не должны преодолевать вызовы возвращения наедине!», – резюмирует председатель правления ПУМБ.