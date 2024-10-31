Врятувати якнайбільше життів — досвід ПУМБ як відповідального бізнесу під час війни

Протягом повномасштабної війни банківський ринок продемонстрував високий рівень стійкості, надійності та здатності адаптуватися до складних умов. Втім роль фінансового сектору не обмежилася виключно забезпеченням фінансових операцій та кредитуванням. Банки стали прикладом відповідального бізнесу і досить швидко масштабували власні програми підтримки сил оборони та населення України. Показовим у даному випадку є кейс ПУМБ, найбільшого приватного банку з вітчизняним капіталом. Delo розповідає, скільки ПУМБ витрачає на підтримку ЗСУ та гуманітарні проекти і чому досвід цього банку є гарним прикладом для інших компаній.

З початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року український бізнес об'єднав свої зусилля для допомоги Збройним Силам України та цивільному населенню, яке потерпіло від російської агресії.

За різними оцінками, лише протягом 2022-2023 років найбільші корпорації та компанії України перерахували на ці цілі близько 60 млрд грн. Лідером стала бізнес-група SCM, яка витратила на фінансування ЗСУ та гуманітарні проекти 10 млрд грн.

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) із перших днів війни поставив соціальні проекти у центр уваги. Керівництво банку на публічних заходах підкреслює, що навіть для банків сьогодні важливі не цифри, а люди і дії. Хоча, звісно, цифри теж мають значення, але зараз мова має йти не про фінансові показники, а про обсяги підтримки країни. І це знаходить відображення на практиці. Загальні інвестиції ПУМБ через різні соціальні ініціативи та пряму допомогу підрозділам українських захисників за 2022-2024 роки вже перевищили 670 млн грн.

Прозорість та податки

ПУМБ – це найбільший український банк із приватним капіталом, який майже 33 роки стабільно працює на ринку. Банку довіряють 130 тис. корпоративних клієнтів та 1,7 млн клієнтів – фізичних осіб.

ПУМБ є системно важливим банком і згідно з даними Національного банку за 8 місяців 2024 року входить до топ-5 банків за розміром депозитного портфеля фізичних осіб у національній валюті та до топ-10 найбільших банків України за іншими ключовими показниками, такими як активи, кредитний портфель, розмір власного капіталу та обсяг чистого прибутку.

Зокрема, за 9 місяців 2024 року фінансовий результат ПУМБ склав 5,18 млрд грн чистого прибутку, що дало банку можливість увійти до ТОП-5 банків України за чистим прибутком.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення банк прокредитував бізнес на понад 58 млрд грн. Обсяг портфелю в малому бізнесі за цей час сягнув 13,8 млрд грн. 1,7 млрд із цих коштів були видані ФОПам, а 14 млрд грн – аграріям.

З лютого 2022 року ПУМБ перерахував до держбюджету понад 9 млрд грн. У тому числі обсяг сплачених за 2023 рік податків склав 4,52 млрд грн, а за 9 міс. 2024 року – 1,73 млрд грн.

Стабільність банку, його високі фінансові результати дозволяють бути вкрай важливим донором для економіки України. Так, з лютого 2022 року ПУМБ перерахував до держбюджету понад 9 млрд грн. У тому числі обсяг сплачених за 2023 рік податків склав 4,52 млрд грн, а за 9 місяців 2024 року – 1,73 млрд грн, що дозволило ПУМБ увійти до ТОП-5 найбільших платників податків у банківському секторі.

Висока прибутковість банку забезпечує не тільки поповнення державного бюджету, а й фінансування соціальних проектів, які стають чи не найважливішою частиною роботи для команди ПУМБ.

Ми віримо, що кожна гривня з цієї суми наближає нас до перемоги. Хоча, напевно, ми вже давно не рахуємо гривні, ми рахуємо дрони, РЕБи, такмед, броніки. І навіть ці цифри народжують у кожному з нас сумів: «Чи достатньо я роблю сьогодні?». Якою б не була відповідь, я точно знаю одне: допоки триває війна та країна потребує відновлення ми будемо продовжувати цим займатись Сергій Черненко голова правляння ПУМБ

Більше ніж фінансова звітність

Цифри кажуть самі за себе. Сума соціальних інвестицій, які здійснив ПУМБ за час війни станом на початок серпня 2024 року склала 653 млн грн . У той же час пряма допомога банку силам безпеки та оборони перевищила 256 млн грн .

Якщо говорити про конкретні ініціативи, то в першу чергу варто відзначити «Ми однієї крові». Це комплексний проєкт, який покликаний закривати потребу захисників у такмеді, парамедиків у ліках і обладнанні, забезпечувати збір та доставку донорської крові в гарячі точки, підтримку українських виробників та дизайнерів, передачу адаптивного одягу для поранених бійців в евакопотяги та шпиталі. На реалізацію цього проєкту банк витратив 35 млн грн. Окремо варто згадати проект «Прифронтова операційна» із закупівлі медичного обладнання, покликаний посилити можливості військових медиків рятувати життя оборонців у критично важливі години. На нього банк направив майже 3,3 млн грн.

ПУМБ системно працює з партнерами над підсиленням військової медицини задля порятунку поранених військових

Важливим елементом у програмах КСВ є напрямок підтримки тих, хто вже повернувся з війни та потребує складної реабілітації та реінтеграції у цивільне життя. Саме задля цього командою банку було створено проект з інтеграції ветеранів «Жити назустріч», у реалізацію якого ПУМБ до кінця року інвестує понад 10 млн грн. До речі, ПУМБ став титульним партнером підготовки і участі української команди з 35 військовослужбовців та ветеранів війни, які були травмовані або поранені у зоні бойових дій, у Invictus Games Vancouver Whistler 2025 (Іграх Нескорених). Інвестував у підтримку команди 7 млн грн.

Гуманітарні інвестиції також залишаються актуальними і включають допомогу Херсонської області, благодійному фонду «Таблеточки», підтримку клініки «Охматдит», яка постраждала від ракетного удару, підтримка діяльності інклюзивного таксі тощо. Загалом на ці потреби банк вже витратив 15 млн грн.

Банк не оминає увагою також освітні та культурні проекти, до яких увійшли стипендії для талановитих студентів Київської школи економіки і НАУ, гранти на навчання ветеранів війни, мовний проект «БезуМОВНА підтримка», культурний проєкт «Фронтова студія», а також проект фінансової грамотності спільно з ФГВФО. На цей напрямок ПУМБ направив близько 34 млн грн.

Врятувати якнайбільше життів

Фінансові показники важливі, але важливішим є те, які практичні результати за ними стоять. І саме у цій частині розкривається масштаб роботи, яку розгорнула фінустанова по підтримці України.

Окремим важливим напрямком діяльності для ПУМБ стала допомога Силам безпеки та оборони України. З 2022 року у співпраці з благодійними фондами, громадськими організаціями та завдяки прямим закупівлям банк передав на понад 275 млн грн до різних військових підрозділів тисячі одиниць обладнання для зв'язку і живлення, спостереження та управління, тактичного одягу та спорядження, автотранспорту і літальних розвідувальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби і обладнання для проведення саперних робіт.

Вже згадана ініціатива «Ми однієї крові», започаткована ПУМБ у 2022 році у співпраці з відомими українськими художниками та дизайнерами, перетворилася на потужну партнерську платформу із забезпечення прифронтових медичних центрів компонентами крові, захисників - засобами тактичної медицини, парамедиків обладнанням і ліками, поранених – адаптивним одягом.

Проект "Ми однієї крові" підтримало понад 40 партнерів, серед яких відомі митці та бренди

«Наш соціальний проект «Ми однієї крові» з тактичної ініціативи переріс у стратегічну платформу. Ідея проекту виникла зі статистики, яка нас шокувала: 70% випадків смертей на полі бою – це втрата крові. Ми зрозуміли, що нам потрібна ініціатива, яка допоможе рятувати життя», – розповідає Сергій Черненко.

Більш ніж за 2 роки банк зібрав навколо проекту понад 45 партнерів: фонди, митці, бренди. Ідея зрозуміла: одна футболка чи світшот, одна кепка чи одна прикраса, продана у рамках проекту – інвестиція у потенційно врятовані життя.

Це значно більше ніж одяг, адже за кожною гривнею стоїть людське життя. Наразі проект «Ми однієї крові» допоміг врятувати 134 000 життів. Проєктом згенеровано на підтримку 9 млн грн, закуплено 6184 одиниці такмеду, зроблено 78 доставок крові, залучено понад 1900 донорів.

З 2024 року ПУМБ почав розвивати ще один напрямок підтримки поранених – пошив для них адаптивного одягу. Адаптивний одяг - це право на якісний одяг нестандартних розмірів і крою, це захист, комфорт, відчуття гідності. Наразі вже відшито і передано у евакопотяги і шпиталі 1312 одиниць адаптивного одягу (худі, толстовки, штани-трасформери, футболки, шорти).

На День Незалежності України в серпні 2024 року банк оголосив Національну донацію крові «Незалежність у нас в крові». Її мета: довести собі і світу, що незалежність у нас в крові, об'єднати українців навколо донорства крові, розвивати культуру донорства в Україні, врятувати життя українців. За 10 днів донацій у 5 містах (Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Львів) 465 українців стали донорами – це 1395 потенційно врятованих життів.

«Це неймовірний результат і найголовніший показник. І ми продовжуємо робити все, щоб ця цифра ставала щоразу більшою», – каже голова правління ПУМБ.

Повернутись до повноцінного життя

Окрім такої необхідної допомоги фронту, важливою тенденцією останнього року є питання інтеграції ветеранів та допомога їхній соціалізації у цивільному житті.

За даними Міністерства у справах ветеранів, до квітня 2024 року кількість ветеранів війні перевищила 1,2 мільйони. З них на початок року понад 110 тисяч мали ту чи іншу форму інвалідності.

Повертаючись додому, люди, що ще вчора були військовими, постають перед багатьма викликами: наслідки поранення, психологічні травми, складність адаптації до цивільного життя. Часто суспільство не розуміє їхніх потреб, що створює відчуття ізольованості у тих, хто ризикував своїм життям заради свободи кожного з нас.

"Жити назустріч" - платформа, спрямована на підтримку ветеранів та ветеранок, зокрема тих, хто зазнав важких поранень і отримав інвалідність.

«Адаптивність потрібна на кожному кроці – реабілітація, фінансові консультації, психологічна підтримка, юридична допомога та багато іншого. Ми хочемо сприяти цій адаптації, тому ПУМБ запустив соціальну платформу «Жити назустріч», – пояснює Сергій Черненко.

Ця платформа створена разом із Superhumans, Veteran Hub, Invictus Games, Uklon та «Серце Азовсталі». Вона спрямована на підтримку ветеранів та ветеранок, зокрема тих, хто зазнав важких поранень і отримав інвалідність, в інтеграції в трудові відносини, підприємництво, фінансові процеси й суспільство загалом., А цивільним платформа допомагає знаходити спільну мову та порозуміння з учасниками бойових дій.

«Місія платформи – об'єднати цивільних та ветеранів у спільній меті, створити середовище для якісної інтеграції та взаємодії. Ми з партнерами пишаємось тим, що нам вдалось запустити такий важливий процес», – коментує Сергій Черненко.

Перші проекти у рамках платформи вже стартували.

Чат-бот «Фінансовий рестарт» – освітня програма зі щоденними порадами та завданнями, які дозволять підвищити рівень фінансової грамотності ветеранів. Наразі у чат-боті 1200 учасників

– освітня програма зі щоденними порадами та завданнями, які дозволять підвищити рівень фінансової грамотності ветеранів. Наразі у чат-боті Інклюзивний Фінансовий хаб – простір, де відбуваються освітні заходи для ветеранів та ветеранок, членів їхніх сімей. Вони допомагають зрозуміти, як ефективно управляти власним бюджетом та видатками, розкривають різні можливості заробітку, інвестування та кредитування. Разом хаб вже відвідали офлайн і онлайн близько 900 учасників .

– простір, де відбуваються освітні заходи для ветеранів та ветеранок, членів їхніх сімей. Вони допомагають зрозуміти, як ефективно управляти власним бюджетом та видатками, розкривають різні можливості заробітку, інвестування та кредитування. Разом хаб вже відвідали офлайн і онлайн близько . Незламні історії ветеранів – фотопроєкт. В об’єктиві Костянтина Ліберова – ветерани та ветеранки, які змогли повернутися до повноцінного життя після поранення, поруч із тими, хто був їх опорою на цьому шляху. Кожне фото – це історія підтримки, любові та довіри.

– фотопроєкт. В об’єктиві Костянтина Ліберова – ветерани та ветеранки, які змогли повернутися до повноцінного життя після поранення, поруч із тими, хто був їх опорою на цьому шляху. Кожне фото – це історія підтримки, любові та довіри. Маніфест рівності різних - разом із ЦУМ Київ, Superhumans та Ігри Нескорених ми створили маніфест рівності різних – особливу інсталяцію, яка символізує силу єдності. Ми прагнемо показати, що різноманітність – це наша сила, а об'єднання – це шлях до рівності. Манекени з протезуваннями для проєкту були виготовлені на замовлення за підтримки Superhumans.

21 жовтня ПУМБ запустив ще один новий проект – освітньо-грантову програму з розвитку ветеранського бізнесу. В програмі можуть взяти участь команди щонайменше з 2-х осіб, на чолі з ветераном/кою чи військовослужбовецем/вицею, які мають статус учасника бойових дій.

Особливості програми:

можливість відкрити справу з другом чи близькою людиною,

можливість отримати сучасне бізнес-навчання,

менторський супровід і експертна підтримка після відкриття малого підприємства,

обслуговування ФОП у банку на вигідних умовах,

допомога у просуванні бізнесу завдяки платформі «Жити назустріч».

У листопаді та грудні 30 відібраних команд проходитимуть онлайн бізнес-навчання від викладачів та експертів KSE Business School. Наприкінці грудня команди презентуватимуть свої бізнес-плани. Експертне журі, до якого ввійдуть представники ПУМБ, Future Development Agency, KSE Business School, ветеранської спільноти та бізнесу, вибере 10 переможців, які отримають фінансування від 500 тис. до 1 млн грн згідно створених бізнес-планів. Ментори та експерти програми продовжать консультувати команди протягом 3 місяців, допомагаючи якісно запустити бізнес.

«Кожна компанія сьогодні може і повинна робити більше, ніж просто бізнес. Ми маємо допомагати нашим захисникам та захисницям повертатися з фронту повноцінно. Ветерани і ветеранки не повинні долати виклики повернення наодинці!», – резюмує голова правління ПУМБ.