Срыв военного контракта на 120 млн и угроза увольнения 200 рабочих: сумской производитель формы обвиняет налоговую

Сумское предприятие "Шервул", которое с начала полномасштабного вторжения начало производить спецформу для ВСУ и Нацгвардии, заявляет, что налоговики могут повлечь за собой банкротство компании. В результате будет сорван контракт с Министерством обороны, а 200 рабочих могут остаться на улице.

Об этом говорится в материале "Факты".

Это уже не первая атака на "Шервул". Ранее представители компании заявляли о давлении со стороны правоохранителей, которые начали производство против производителя формы и тем самым давили на них.

Тогда адвокаты "Шервула" выиграли дело в апеляционном суде и доказали ничтожность претензий. Но компанию снова атакуют.

Производитель заявил об административном давлении из-за блокирования налоговых накладных и отнесении предприятия к категории рисковых. Эта ситуация чревата срывом военных контрактов с Минобороны и Нацгвардией, сокращением численности работников или вообще банкротством.

В компании требуют от налоговой не трогать честный бизнес.

"Региональной комиссией главного управления государственной налоговой службы в Сумской области было принято решение по нашему предприятию относительно включения в категорию рисковых. Соответственно, каждая наша налоговая накладная в настоящее время блокируется, что не позволяет нам поставить на приход сырье и производить продукцию по заказу Минобороны и другим военным частям, которые заказывали военную форму у нашего предприятия", - говорит адвокат ООО "Шервул" Евгений Страшок.

Он подчеркнул, что санкции Минобороны за несоблюдение сроков поставки конечного продукта достаточно веские и это может стать в будущем причиной банкротства предприятия и потерей рабочих мест более 200 работников.

"В прошлом году было уплачено более 20 миллионов гривен только налога на прибыль. К тому же наша компания оказывает помощь не только военным. Мы сотрудничаем с крупными сетями украинских супермакетов. Эта ситуация вообще бьет по всей хозяйственной деятельности и полностью вредит нашей деловой репутации. Мы обратились в Государственную налоговую службу Украины, а также привлекли к диалогу Областную военную администрацию, которая будет помогать в коммуникации с налоговиками. Потому что мы не можем получить никаких объяснений по конкретным операциям", - рассказал Страшок.

17 апреля за закрытыми дверями состоялось рабочее совещание. Журналистов на него не пустили. Позже его итоги прокомментировал Евгений Страшок.

"Оно состоялось при участии представителей главного управления ГНС в Сумской области, заместителя руководителя Сумской областной военной администрации, представителей правоохранительных органов. Мы предоставили все документы и объяснения относительно незаконных действий налоговиков. Считаем, что это продолжение истории давления на предприятие. В настоящее время у нас на выполнении более восьми договоров из Минобороны, более трех с Нацгвардией на сумму более 120 млн грн, а из-за действий налоговиков сроки поставки будут сорваны, а санкции за невыполнение этих обязательств могут привести к банкротству нашего предприятия. Ждем объяснений налоговиков в пятницу (21 апреля. - Авт.)", — рассказал адвокат.

Кстати, как констатирует издание, представитель Областной госналоговой службы в комментарии отказал, сославшись на занятость.

Трудовой коллектив группы компаний стратегически важного для Сумской области предприятия отмечает, что работает в рамках действующего законодательства, интегрирует передовые технологии, добросовестно платит налоги в бюджет и не терпит коррупцию. Там подчеркнули решимость защищать в правовом поле свои права.

"Мы работаем на территории области более 10 лет. Мы всегда открыты к диалогу. Но такие поступки контролирующих органов напрямую обуславливают активную общественную позицию нашего предприятия и соблюдение нашей антикоррупционной программы. Все вопросы мы будем решать исключительно в рамках действующего законодательства. Поэтому мы благодарим военную администрацию области, которая обратила внимание на этот вопрос и всячески нас поддерживает. Мы предоставили полный перечень документов. Ждем результата. Но надеемся, слова налоговой не будут расходиться с делом", — добавил адвокат.