Ставка на доставку: как «Новая почта» помогает Украине оставаться на связи

Ведущая почтово-грузовая компания страны во время войны перешла на оперативное управление, перестраивает логистику и перезапускает работу своих сортировочных станций и отделений. Все это для того, чтобы украинцы не потеряли друг друга

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Решающие часы

24 февраля сотрудники «Новой почты» проснулись от взрывов, сирен, сообщений в мессенджерах и звонков о страшной новости: началась война. Люди были в шоке: хватали детей, домашних животных, документы и убегали. Другие искали более безопасные места — подвалы и метро. Остальные остались дома. "В тот день отделения «Новой почты» не открылись, потому что люди просто не вышли на работу, они боялись, — рассказывают в пресс-службе компании. — Главное, что нам надо было сделать, это обезопасить людей".

"Новая почта" — одна из тех компаний, у которых был опыт работы в условиях войны на востоке Украины. Был у нее и свой план действий на случай полномасштабной войны. Но война — это всегда форс-мажор, последствия которого невозможно предсказать и просчитать в полной мере.

Владельцы "Новой почты" решили, что в первую очередь нужно спасать людей и защищать страну, а потом уже думать о своем бизнесе. Уже 24 февраля владельцы компании перечислили на нужды Вооруженных Сил Украины 25 млн грн. А на следующий день передали более сотни фур и автомобилей "Новой почты" на нужды военным и волонтерам. В первые дни войны компания трансформировала свою логистику.

Владельцы «Новой почты» начали в первую очередь спасать людей и защищать страну, а потом уже думать о бизнесе

Кроме того, позаботилась об эвакуации сотрудников из Харькова и Киева. Заработала специальная горячая линия по вопросам эвакуации, предоставлялся транспорт, арендовались отели на западе страны, где люди могли остаться на несколько суток, а затем следовать дальше. Компания также размещала своих переселенцев в помещениях терминалов и офисов, обустроив их для проживания.

Как только в восточных и южных регионах стало опасно, компания сразу перенесла часть своих мощностей в глубь страны и таким образом сохранила почтовые отправления клиентов. Автотранспорт для этого подготовили заранее. Все, что можно было оперативно перевезти из Стоянки, Северодонецка, Краматорска, Славянска, Херсона и Харькова, перевезли в безопасные места.

"Персонал сортировочного терминала в Сумах первым узнал о начале войны в 5:34. У многих сотрудников, работавших в ночную смену, родные живут в области. Они раньше СМИ сообщили, что враг очень близко, — рассказывают в компании. — Поэтому до 10 часов разгрузили часть приехавших с междугородных направлений машин, а остальные законсервировали. В 11 часов начальник закрыл терминал и отправил сотрудников спасать свои семьи".

Оперативное управление

С начала войны «Новая почта» создала оперативный штаб и перешла на ежедневное оперативное управление процессами. Компания запустила операционные дашборды, построив на их основе управление. Трижды в день совладельцы компании и топ-менеджеры проводят встречи, на которых анализируют различные параметры работы и оперативно принимают решения в отношении дальнейших действий.

«Было разрушено много автомагистралей, поэтому ищем новые логистические маршруты, — говорят в компании. — Введен комендантский час, поэтому ночью автомобили не всегда могут заехать в населенный пункт и ждут до утра, что существенно увеличивает время доставки».

Благодаря оперативному управлению «Новой почте» удалось возобновить работу 83 сортировочных станций из 141, хотя в первую неделю войны работало всего 29. Все крупные автоматизированные терминалы компании в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Хмельницком работают как прежде.

Сроки доставки отправлений увеличились. Если раньше компания доставляла посылки на следующий день после их отправления, то сейчас этот процесс занимает два дня между городами и три-пять дней в села и между ними.

Замедляют движение блокпосты в каждом населенном пункте, проверка документов у водителей и на грузы, разрушенные мосты. Компания привлекает разветвленную сеть партнеров в регионах, информирующих о ситуации в их населенном пункте. Благодаря им менеджеры компании могут принимать решения в режиме реального времени.

«Когда на востоке страны обострилась ситуация, часть отправленных в том направлении посылок компания заморозила, чтобы они не пострадали во время обстрелов, — говорят в компании. — Как только ситуация улучшается, работа понемногу возобновляется. В настоящее время (по состоянию на 12 апреля. — Ред.) «Новая почта» возобновила доставку в Чернигов. Несмотря на то что два основных моста на въезд в город разрушены, мы нашли другие пути, и теперь горожане могут заказать все необходимое: лекарства, еду, средства гигиены и другое.

Регенерация бизнеса

В первую неделю войны объемы доставки "Новой почты" упали на 95%. У людей изменились приоритеты, им было не до заказов, комфорта и подарков, которые доставляла компания. Все спасали себя и свои семьи. Да и компания не имела доступа ко многим своим терминалам и отделениям из-за постоянных обстрелов и отсутствия персонала.

Поэтому впоследствии логистика и графики работы перестроили. «Новая почта» стала первой компанией, возобновившей свою работу по перевозкам и начавшей удовлетворять базовые потребности людей. «Мы доставляем лекарства, продукты и другие необходимые товары, которые люди оставили в своих домах, убегая от войны, а также те товары, которые ненадолго исчезли из офлайн-магазинов», — рассказывают в компании.

Компания открывала отделения постепенно. Делала это в тех населенных пунктах, где было безопаснее всего. И изо дня в день расширяла географию своей сети. За три недели войны удалось восстановить пятую часть сети — 2 тыс. отделений по всей Украине. А еще через неделю, в середине марта, компания подключила почтоматы в крупнейших областных центрах и возобновила курьерскую доставку и забор по адресам клиентов.

В начале апреля компания возобновила работу в Сумах и области. Сейчас там работают уже 50 отделений. С 11 апреля возобновили работу восемь отделений в Чернигове. Вся сеть отделений открылась в Черновцах, Тернополе и Хмельницком. По состоянию на 12 апреля работали 4166 отделений, 7797 почтоматов, а в 6100 населенных пунктах — курьерская доставка.

Благодаря оперативному управлению "Новой почте" удалось возобновить работу 83 сортировочных станций из 141

Следует отметить, что бизнес «Новой почты», как и экономика страны в целом, существенно пострадал от войны. Если в мирное время доставляли 1 млн посылок ежедневно, то в течение первой недели войны только 50 тыс. в день. Постепенно доставка возобновляется, интернет-магазины возвращаются к работе с услугами «Новой почты».

С 21 марта компания вышла на 400 тыс. ежедневных отправлений, из которых 70% — это онлайн-заказы. То есть в день украинцы заказывают онлайн 200 тыс. единиц товара. Это пока еще меньше, чем было до войны, но наблюдается устойчивая динамика роста количества онлайн-покупок. Сегодня "Новой почтой" доставляют свои товары уже более 500 партнеров, среди которых "Фоззи", "Эпицентр", "Цитрус", Olx, Liki24 и другие.

Гуманитарная почта

В структуре отправлений "Новой почты" преобладают гуманитарные посылки. "Гуманитарную почту Украины" компания запустила еще в 2014 году. В последние годы она бесплатно доставила сотни тысяч посылок военным и попавшим в затруднительное положение. В ходе полномасштабной войны проект расширили: добавились новые участники, вдвое увеличилось количество бесплатных отправлений каждому из них.

В первые дни войны "Новая почта Глобал" запустила проект Humanitarian Nova Poshta. Каждый день по 300 тонн гуманитарной помощи доставляют из-за границы и по Украине на нужды армии, территориальной обороны и людям в горячих точках. С начала войны компания уже доставила 10 тыс. тонн грузов, что эквивалентно 500 фурам с продовольствием, одеждой, амуницией, средствами гигиены и медикаментами. Это помощь из США, Великобритании, Франции, Германии, Румынии, Польши, Турции и других стран.

С начала войны компания доставила 10 тыс. тонн гуманитарной помощи — продовольствия, одежды, амуниции, средств гигиены, медикаментов — из США, Великобритании, Франции, Германии, Румынии, Польши, Турции и других стран

Особенности спроса

В отделениях "Новой почты" предлагают те же услуги, что и до войны. Однако сегодня клиенты гораздо активнее пользуются сервисом снятия наличных с карточек. Если раньше проводили примерно 900 таких операций в день, то в марте-апреле — 4 тыс. А 24 февраля компания вышла на собственный рекорд — 20 тыс. операций по снятию наличных в день.

Увеличилась доля пользователей безналичного способа оплаты в отделениях. В январе-феврале на такую ​​оплату приходилось 29%, а в марте уже 35%. Доля онлайн-расчетов за первые два месяца года составила 13%, в марте выросла до 15,4% от общего количества переводов.

По состоянию на 12 апреля работали 4166 отделений, 7797 почтоматов, а в 6100 населенных пунктах — курьерская доставка

Большим спросом пользуется акционная услуга компании по отправлению личных вещей в чемоданах или коробках весом до 30 кг по одной цене до 31 мая — 120 грн. Об этом сообщает пресс-служба компании. Многим отправляют необходимые вещи в места их нынешнего пребывания. Вторая по популярности акция — отправка шин и дисков для автомобилей по Украине со скидкой 40%. Сейчас "Новая почта" запускает новую услугу "Вещи из дома за границу" для выехавших из страны. Теперь можно отправить чемодан или коробку с личными вещами (не новыми, без этикеток) в одну из 25 европейских стран со скидкой от 50%. Чем больше вес, тем больше скидка.

Некоторых сотрудников "Новая почта" самостоятельно эвакуировала и разместила вместе с семьями в терминалах иофисах на западе Украины. Многих из них компания там же и трудоустроила

Штат военного времени

В первые недели войны многие сотрудники "Новой почты" эвакуировались из горячих точек и переехали в более безопасные регионы страны, некоторые уехали за границу. Некоторых сотрудников мобилизовали. К сожалению, пять человек погибли, защищая Родину. Среди них один из лучших территориальных менеджеров компании Евгений Казимиров, в прошлом штурман авиации. В мирное время он открывал отделения в самых отдаленных уголках страны, чтобы люди могли получать все необходимое. Он погиб на седьмой день войны при выполнении боевого задания. Его самолет прикрывал военную колонну, которая двигалась в Житомирском направлении, но во время воздушного боя в фюзеляж попала ракета. Все пилоты погибли. Они спасли от разрушений село Довбыш Новоград-Волынского района Житомирской области, направив самолет к лесу. Об этом рассказали местные жители.

Некоторых сотрудников "Новой почты" мобилизовали, пятеро из них, к сожалению, погибли

Некоторых сотрудников "Новая почта" самостоятельно эвакуировала и разместила вместе с семьями в терминалах и офисах на западе Украины. Многих из них компания там же и трудоустроила.

"Больше всего не хватало персонала в Харькове, Харьковской области и Киеве, — говорят в компании. — Поэтому работали не все отделения. В этих городах мы дополнительно набирали людей в отделения и терминалы. Кроме того, офисные сотрудники, которые сегодня не привлечены к работе по основным должностям, работают в отделениях и на терминалах. Это помогло разгрузить существующие отделения и открыть новые".