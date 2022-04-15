Ставка на доставку: як «Нова пошта» допомагає Україні залишатися на зв’язку

Провідна поштово-вантажна компанія країни під час війни перейшла на оперативне управління, перебудовує логістику та перезапускає роботу своїх сортувальних станцій і відділень. Усе задля того, щоб українці не загубили один одного

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Визначальні години

24 лютого співробітники «Нової пошти» прокинулися від вибухів, сирен, повідомлень у месенджерах та дзвінків про страшну звістку: почалася війна. Люди були шоковані: хапали дітей, хатніх тварин, документи і тікали. Інші шукали безпечніші місця — підвали та метро. Решта залишалася вдома. «Того дня відділення «Нової пошти» не відкрилися, бо люди просто не вийшли на роботу, вони боялися, — розповідають у пресслужбі компанії. — Найпершим завданням тоді було убезпечити людей».

«Нова пошта» — одна з тих компаній, які мали досвід роботи в умовах війни на сході України. У компанії існував і свій план дій на випадок повномасштабної війни. Проте війна — це завжди форс-мажор, наслідки якого неможливо повністю передбачити та обрахувати.

Власники «Нової пошти» вирішили, що насамперед потрібно рятувати людей і боронити країну, а потім уже піклуватися про свій бізнес. Уже 24 лютого власники компанії переказали на потреби Збройних Сил України 25 млн грн. А наступного дня передали більш як сотню фур та автівок «Нової пошти» на потреби військовим і волонтерам. Протягом перших днів війни компанія трансформувала свою логістику.

Власники «Нової пошти» вирішили, що насамперед потрібно рятувати людей і боронити країну, а потім уже піклуватися про свій бізнес

Окрім того, подбала про евакуацію співробітників з Харкова та Києва. Запрацювала спеціальна гаряча лінія з питань евакуації, надавався транспорт, орендувалися готелі на заході країни, де люди могли залишитися на декілька діб, а потім прямувати далі. Компанія також розміщувала своїх переселенців у приміщеннях терміналів та офісів, облаштувавши їх для проживання.

Щойно у східних та південних регіонах стало небезпечно, компанія відразу перенесла частину своїх потужностей углиб країни й таким чином зберегла поштові відправлення клієнтів. Автотранспорт для цього підготували завчасно. Усе, що можна було оперативно перевезти зі Стоянки, Сєверодонецька, Краматорська, Слов’янська, Херсона і Харкова, перевезли у безпечні місця.

«Персонал сортувального термінала у Сумах першим дізнався про страшну новину о 5:34. У багатьох співробітників, що працювали у нічну зміну, є рідні в області. Вони раніше за ЗМІ повідомили, що ворог дуже близько, — повідомляють у компанії. — Тому до 10 години розвантажили частину машин, що приїхали з міжміських напрямків, а решту законсервували. Об 11 годині керівник закрив термінал і відправив працівників рятувати свої родини».

Оперативне управління

Від початку війни «Нова пошта» створила оперативний штаб і перейшла на щоденне оперативне управління процесами. Компанія запустила операційні дашборди і вибудувала на їхній основі управління. Тричі на день співвласники компанії та топменеджери проводять зустрічі, на яких аналізують різні параметри роботи й оперативно ухвалюють рішення стосовно подальших дій.

«Зруйновано багато автомагістралей, тому шукаємо нові логістичні маршрути, — кажуть у компанії. — Впроваджена комендантська година, тож уночі автомобілі не завжди можуть заїхати у населений пункт і чекають до ранку, що суттєво збільшує час доставки».

Завдяки оперативному управлінню «Новій пошті» вдалося відновити роботу 83 сортувальних станцій із 141, хоча першого тижня працювали лише 29. Усі великі автоматизовані термінали компанії у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Хмельницькому працюють як зазвичай.

Терміни доставки відправлень збільшилися. Якщо раніше компанія доставляла посилки наступного дня після їх відправлення, то тепер цей процес триває два дні між містами та три-п’ять днів у села та між ними.

Уповільнюють рух блокпости у кожному населеному пункті, перевірка документів водіїв та на вантажі, зруйновані мости. Компанія використовує розгалужену мережу партнерів у регіонах, які інформують про ситуацію у їхньому населеному пункті. Завдяки їм менеджери компанії можуть ухвалювати рішення у режимі реального часу.

«Коли почалося загострення на сході країни, частину посилок, які їхали у тому напрямку, компанія заморозила, щоб вони не постраждали під час обстрілів, — кажуть у компанії. — Щойно ситуація покращується, робота потроху поновлюється. Натепер (станом на 12 квітня. — Ред.) «Нова пошта» відновила доставку до Чернігова. Попри те що два основні мости дорогою до міста зруйновані, ми знайшли інші шляхи, і тепер містяни можуть замовити все необхідне: ліки, їжу, засоби гігієни тощо.

Регенерація бізнесу

У перший тиждень війни обсяги доставки «Нової пошти» упали на 95%. У людей змінилися пріоритети, їм було не до замовлень, комфорту та подарунків, які доставляла компанія. Усі рятували себе та свої сім’ї. Та й компанія не мала доступу до багатьох своїх терміналів і відділень через постійні обстріли та відсутність персоналу, який евакуювався.

Тому згодом логістика та графіки роботи перебудували. «Нова пошта» стала першою компанією, яка відновила свою роботу з перевезень і почала задовольняти базові потреби людей. «Ми доставляємо ліки, продукти та інші необхідні речі, які люди залишили у своїх домівках, тікаючи від війни, а також ті товари, які тимчасово зникли з офлайн-магазинів», — розповідають у компанії.

Компанія відкривала відділення поступово. Робила це у тих населених пунктах, де було найбезпечніше. І день за днем розширювала географію своєї мережі. За три тижні війни вдалося відновити п’яту частину мережі — 2 тис. відділень по всій Україні. А ще за тиждень, у середині березня, компанія підключила поштомати у найбільших обласних центрах та відновила кур’єрську доставку та забір за адресами клієнтів.

На початку квітня компанія відновила роботу у Сумах та області. Натепер там працюють вже 50 відділень. Від 11 квітня поновили роботу вісім відділень у Чернігові. Вся мережа відділень відкрилася у Чернівцях, Тернополі та Хмельницькому. Станом на 12 квітня працювали 4166 відділень, 7797 поштоматів, а у понад 6100 населених пунктах —кур’єрська доставка.

Завдяки оперативному управлінню «Новій пошті» вдалося відновити роботу 83 сортувальних станцій із 141, хоча першого тижня працювали лише 29

Варто наголосити, що бізнес «Нової пошти», як і економіка країни загалом, суттєво постраждав від війни. Якщо у мирний час доставляли 1 млн посилок щодня, то протягом першого тижня війни лише 50 тис. на день. Поступово доставка відновлюється, інтернет-магазини повертаються до роботи з послугами «Нової пошти».

Від 21 березня компанія вийшла на 400 тис. щоденних відправлень, з яких 70% — це онлайн-замовлення. Тож за день українці замовляють онлайн 200 тис. одиниць товару. Це досі менше, ніж було до війни, але спостерігається стійка динаміка щодо зростання кількості онлайн-покупок. Натепер «Новою поштою» доставляють свої товари вже понад 500 партнерів, серед яких «Фоззі», «Епіцентр», «Цитрус», Olx, Liki24 та інші.

Гуманітарна пошта

У структурі відправлень «Нової пошти» переважають гуманітарні посилки. «Гуманітарну пошту України» компанія запустила ще 2014 року. За минулі роки вона безкоштовно доставила сотні тисяч посилок військовим і тим, хто потрапив у скрутне становище. Під час повномасштабної війни проєкт розширили: додалися нові учасники, удвічі збільшилася кількість безкоштовних відправлень кожному з них.

У перші дні війни «Нова пошта Глобал» запустила проєкт Humanitarian Nova Poshta. Щодня по 300 тонн гуманітарної допомоги доставляють з-за кордону та по Україні на потреби армії, територіальної оборони та людей у гарячих точках. Від початку війни компанія вже доправила 10 тис. тонн вантажів, що еквівалентно 500 фурам із харчами, одягом, амуніцією, засобами гігієни та медикаментами. Це допомога із США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Румунії, Польщі, Туреччини та інших країн.

Від початку війни компанія вже доправила 10 тис. тонн вантажів, що еквівалентно 500 фурам із харчами, одягом, амуніцією, засобами гігієни та медикаментами. Це допомога із США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Румунії, Польщі, Туреччини та інших країн.

Особливості попиту

У відділеннях «Нової пошти» пропонують той самий перелік послуг, що й до війни. Проте сьогодні клієнти набагато активніше користуються сервісом зняття готівки з карток. Якщо раніше проводили приблизно 900 таких операцій за день, то у березні-квітні — 4 тис. А 24 лютого компанія вийшла на власний рекорд — 20 тис. операцій із зняття готівки за день.

Збільшилася частка користувачів безготівкового способу оплати у відділеннях. У січні-лютому на таку оплату припадало 29%, а у березні вже 35%. Частка онлайн-розрахунків за перші два місяці року становила 13%, у березні зросла до 15,4% від загальної кількості переказів.

Станом на 12 квітня працювали 4166 відділень, 7797 поштоматів, а у 6100 населених пунктах — кур’єрська доставка

Великим попитом користується акційна послуга компанії з відправлення особистих речей у валізах чи коробках вагою до 30 кг за єдиною ціною до 31 травня — 120 грн. Про це повідомляє пресслужба компанії. Багатьом людям відправлять сьогодні необхідні речі у місця теперішнього перебування. Друга за популярністю акція — відправлення шин та дисків для автомобілів по всій країні зі знижкою 40%. Зараз «Нова пошта» запускає нову послугу «Речі з дому за кордон» для тих, хто виїхав з країни. Тепер можна відправити валізу або коробку з особистими речами (не новими, без етикеток) до однієї з 25 європейських країн зі знижкою від 50%. Що більша вага, то більша знижка.

Деяких співробітників «Нова пошта» самостійно евакуювала та розмістила разом із сім’ями у терміналах та офісах на заході України. Багатьох із них компанія там само й працевлаштувала.

Штат воєнного часу

У перші тижні війни багато співробітників «Нової пошти» евакуювалися з гарячих точок та переїхали у безпечніші регіони країни, дехто виїхав за кордон. Частину співробітників мобілізували. На жаль, п’ятеро людей загинули, захищаючи Батьківщину. Серед них один із найкращих територіальних менеджерів компанії Євген Казимиров, у минулому штурман авіації. У мирний час він відкривав відділення у найвіддаленіших куточках країни, щоб там люди могли отримувати все необхідне. Він загинув сьомого дня війни під час виконання бойового завдання. Його літак прикривав військову колону, яка йшла у Житомирському напрямку, але під час повітряного бою у фюзеляж влучила ракета. Усі пілоти загинули. Вони врятували від руйнації село Довбиш Новоград-Волинського району Житомирської області, спрямувавши літак до лісу. Про це розповіли місцеві мешканці.

Деяких співробітників «Нової пошти» мобілізували, п’ятеро з них, на жаль, загинули

Деяких співробітників «Нова пошта» самостійно евакуювала та розмістила разом із сім’ями у терміналах та офісах на заході України. Багатьох із них компанія там само й працевлаштувала.

«Найбільше бракувало персоналу у Харкові, Харківській області та Києві, — кажуть у компанії. — Через це працювали не всі відділення. У цих містах ми додатково набирали людей у відділення та на термінали. Окрім того, офісні співробітники, які натепер не залучені до роботи за основними посадами, працюють у відділеннях та на терміналах. Це допомого розвантажити наявні відділення та відкрити нові».