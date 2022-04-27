Сто украинских крафтовых производителей смогут получить на развитие по $1000

Сто украинских крафтовых производителей, готовых оставаться в стране и ищущих путь для продолжения деятельности, смогут получить по $1000 (в эквиваленте – почти 30 тыс. грн) в поддержку своих брендов. Средства будут выдаваться в рамках инициативы Made in UA Support Project программы "Укрпочты", USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и ГО Techbureau.

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Кто может рассчитывать на помощь

Речь идет о крафтовых производителях, занимающихся выпуском декора для дома, одежды, мебели, игрушек, косметики и т.д. Участвовать в Made in UA Support Project смогут только украинские юридические лица: ФОП 2 и 3 группы или ООО, предприятия которых находятся исключительно в Украине. Подача заявок на участие в проекте стартует 27 апреля на платформе UAmadesupport.com и продлится до 10 мая.

Сама же инициатива проходит при поддержке Национального проекта по развитию предпринимательства и экспорта "Дія.Бізнес". В течение двух недель, до 24 мая, инициаторы проекта внутренним голосованием изберут 100 компаний, которые получат помощь. Выбранные компании сразу получат инструкцию по получению финансовой помощи.

На что дадут деньги и когда

Деньги могут быть направлены на любые цели для поддержки производителя: маркетинг, улучшение презентации товаров, представленных в магазине, логистические цели, производство и т.д. Также участники получат дополнительные призы от устроителей и партнеров. Список компаний, которые получат помощь, будет объявлен 24 мая на официальном сайте проекта.

Что касается призов, то "Укрпочта", например, подарит избранным промокоды на 30 тыс. грн, 20 тыс. грн и 10 тыс. грн. Еще восемь проектов получат промокоды по 5 тыс. грн. Клиенты смогут использовать их при отправке из отделений "Укрпочта" в любую страну.

Онлайн-платформа для предпринимателей "Дія.Бізнес" предоставит десяти компаниям консультации по определению приоритетных рынков, а также обзоры трендов e-commerce в релевантной нише выбранных рынков (средняя стоимость указанных услуг на рынке составляет $1500).

Как зарегистрироваться

При переходе по ссылке на платформу UAmadesupport.com открывается окно, где нужно указать адрес электронной почты. На почту поступает письмо, где содержится ссылка, по которой следует перейти, чтобы завершить регистрацию. При переходе по этой ссылке у желающих получить помощь появится анкета, где среди прочего нужно указать возраст бренда.

После заполнения анкеты снизу следует отправить заявку, после чего предприниматель попадает на конкурс, результаты которого будут известны после 24 мая.