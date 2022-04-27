Сто українських крафтових виробників зможуть отримати на розвиток по $1000

Сто українських крафтових виробників, які готові залишатися в країні та шукають шлях для продовження діяльності, зможуть отримати по $1000 (в еквіваленті майже 30 тис. грн) на підтримку своїх брендів. Кошти видаватимуть у рамках ініціативи Made in UA Support Project програми "Укрпошти", USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та ГО Techbureau.

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Хто може розраховувати на допомогу

Йдеться про крафтових виробників, що займаються випуском декору для дому, одягу, меблів, іграшок, косметики тощо. Брати участь у Made in UA Support Project зможуть тільки українські юридичні особи: ФОП 2, 3 групи або ТОВ, підприємства яких перебувають винятково в Україні. Подача заявок на участь в проєкті стартує 27 квітня на платформі UAmadesupport.com і триватиме до 10 травня.

Сама ж ініціатива проходить за підтримки Національного проєкту з розвитку підприємництва та експорту "Дія.Бізнес". Впродовж двох тижнів, до 24 травня ,ініціатори проєкту внутрішнім голосуванням оберуть 100 компаній, які отримають допомогу. Обрані компанії відразу отримають інструкцію для отримання фінансової допомоги.

На що дадуть гроші і коли

Гроші можуть бути направлені на будь-які цілі задля підтримки виробника: маркетинг, покращення презентації товарів, представлених в магазині, логістичні цілі, виробництво та ін. Також учасники отримають додаткові призи від організаторів та партнерів. Перелік компаній, які отримають допомогу, буде оголошений 24 травня на офіційному сайті проєкту.

Що ж стосується призів, то "Укрпошта", наприклад, подарує обраним промокоди на 30 тис. грн, 20 тис. грн і 10 тис. грн. Ще вісім проєктів отримають промокоди по 5 тис. грн. Клієнти зможуть використати їх при відправленні з відділень "Укрпошта" в будь-яку країну.

Онлайн-платформа для підприємців "Дія.Бізнес" надасть десятьом компаніям консультації з визначення пріоритетних ринків, а також огляди трендів e-commerce у релевантній ніші обраних ринків (середня вартість вказаних послуг на ринку складає $1500).

Як зареєструватися

При переході за посиланням на платформу UAmadesupport.com відкривається вікно, де треба зазначити адресу електронної пошти. На пошту надходить лист, де міститься посилання, за яким належить перейти, щоб завершити реєстрацію. При переході через це посилання у охочих отримати допомогу з'явиться анкета, де серед іншого треба вказати вік бренду.

Опісля заповнення анкети знизу належить надіслати заявку, опісля чого підприємець потрапляє на конкурс, результати якого будуть відомі опісля 24 травня.