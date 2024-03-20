Стратегии роста бизнеса от 25+ ведущих управленцев на Business Wisdom Summit

10 апреля на Business Wisdom Summit управленцы Uklon, Арсенал Страхование, TERWIN, Эпицентр К и других крупных компаний поделятся решениями развития компании во время войны.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Саммит станет местом активного брейншторма идей для более чем 700 представителей предпринимательского сообщества.

Это прекрасная возможность за один день найти решение на актуальные вызовы, пообщаться оффлайн с лидерами топовых компаний и создать новые партнерства.

Узнать больше: https://bws.delo.ua/

Главная тема Business Wisdom Summit — стратегии смелых бизнесов.

Опытом поделятся более 25 спикеров, среди которых:

Руслан Шостак, президент корпорации TERWIN, совладелец EVA, VARUS,

Марина Авдеева, Co-owner "Арсенал Страхование", Founder Easy Peasy Insurtech,

Дмитрий Дубровский, соучредитель Uklon,

Александр Блохин, СЕО «VBET Украина»,

Александра Прохорчук, директор по привлечению и развитию отношений с клиентами среднего бизнеса Райффайзен Банка,

Ольга Руднева, CEO Superhumans Center,

Александр Соколовский, основатель группы компаний «Текстиль-Контакт»,

Дмитрий Шимкив, предприниматель, инвестор, член наблюдательных советов,

Александра Фурсенко, СЭО инвесткомпании Q Partners.

Участники узнают:

Как бизнес переводит производство на военные рельсы, создает технологии победы и реализует программы обновления территорий.

Как найти общий язык бизнесу и властям во время постоянных налоговых изменений и проверок.

Как бизнесу построить системное и структурное волонтёрство.

Какие инновационные подходы и стратегии помогут бизнесу сильнее выходить из кризисной ситуации.

Какие инструменты финансирования бизнеса наиболее действенны.

Какие эффективные методы реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь, бизнес-процессы и трудовые коллективы.

Какие самые удачные стратегии запуска бизнеса на международных рынках.

В Business Wisdom Summit состоится церемония награждения отраслевых лидеров по версии журнала «ТОП-100. Рейтинги самых больших».

Также участники могут поддержать отечественных производителей и стать частью награждения украинских предпринимателей от компании «Эпицентр».

Купить билет: https://bws.delo.ua/

Присоединяйтесь к Business Wisdom Summit, чтобы обеспечить лидирующие позиции вашей компании!

Генеральный партнер - TERWIN.

Главные партнеры – Райффайзен Банк, VBET.

Партнеры - "ИнтерХим", "Эпицентр".

Генеральный информационный партнер – ICTV2.