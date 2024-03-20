Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit

10 квітня на Business Wisdom Summit управлінці Uklon, «Арсенал Страхування», TERWIN, «Епіцентр К» та інших великих компаній поділяться рішеннями розвитку компанії під час війни.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Саміт стане місцем активного брейншторму ідей для понад 700 представників підприємницької спільноти.

Це чудова можливість за один день знайти рішення на актуальні виклики, поспілкуватися офлайн із лідерами топових компаній та започаткувати нові партнерства.

Дізнатися більше: https://bws.delo.ua/

Головна тема цьогорічного Business Wisdom Summit — стратегії сміливих бізнесів.

Досвідом поділяться понад 25 спікерів, серед яких:

Руслан Шостак, президент корпорації TERWIN, співвласник EVA, VARUS,

Марина Авдєєва, Co-owner «Арсенал Страхування», Founder Easy Peasy Insurtech,

Дмитро Дубровський, співзасновник Uklon,

Олександр Блохін, СЕО «VBET Україна»,

Олександра Прохорчук, директорка із залучення та розвитку відносин із клієнтами середнього бізнесу Райффайзен Банку,

Ольга Руднева, CEO Superhumans Center,

Олександр Соколовський, засновник групи компаній «Текстиль-Контакт»,

Дмитро Шимків, підприємець, інвестор, член наглядових рад,

Олександра Фурсенко, СЕО інвесткомпанії Q Partners.

Учасники дізнаються:

Як бізнес переводить виробництво на воєнні рейки, створює технології перемоги та реалізує програми відновлення територій.

Як порозумітися бізнесу та владі під час постійних податкових змін та перевірок.

Як бізнесу побудувати системне та структурне волонтерство.

Які інноваційні підходи та стратегії допоможуть бізнесу виходити з кризової ситуації сильнішим.

Які інструменти фінансування бізнесу найбільш дієві.

Які найефективніші методи реінтеграції ветеранів у цивільне життя, бізнес-процеси та трудові колективи.

Які найвдаліші стратегії запуску бізнесу на міжнародних ринках.

На Business Wisdom Summit відбудеться церемонія нагородження галузевих лідерів за версією журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

Також учасники зможуть підтримати вітчизняних виробників і стати частиною нагородження українських підприємців від компанії «Епіцентр».

Придбати квиток: https://bws.delo.ua/

Долучайтеся до Business Wisdom Summit, щоб забезпечити лідерські позиції вашій компанії!

Генеральний партнер — TERWIN.

Головні партнери — Райффайзен Банк, VBET.

Партнери — «ІнтерХім», «Епіцентр».

Генеральний інформаційний партнер –– ICTV2.