Суд отказал в аресте отелей "Днестр" и "Лыбидь"

Постановление об аресте имущества отменено, в ходатайстве прокуратуре отказано.

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12 сентября 2022 года решением Львовского апелляционного суда было отменено постановление следственного судьи об аресте имущества отелей "Днестр" и "Лыбидь" и отказано в ходатайстве прокуратуры.

Основанием для вынесенного судом решения стали отсутствие доказательств какой-либо принадлежности или связей отелей с российскими гражданами или компаниями, связанными с РФ и необъективностью следствия.

В постановлении суда отмечается, что попытка наложения ареста обосновывалась информацией из интернет-изданий, которая никак не подтверждается никакими официальными источниками. Фактически, эти материалы не что иное как предположения их авторов, без подтверждения прямыми доказательствами. Поэтому эти публикации не могут использоваться следствием и приниматься во внимание судом.

Также отмечается, что орган досудебного расследования, обосновывая свое ходатайство, не предоставил достаточных и надлежащих доказательств тех обстоятельств, на которые ссылался в ходатайстве. А судья, в свою очередь, в соответствии с нормами законодательства по достоинству не оценил эти доказательства с точки зрения их достаточности и взаимосвязи для принятия решения. Указанные в ходатайстве органа досудебного расследования основание и цель ареста имущества не отвечают действительным обстоятельствам дела.

По информации из официальных реестров, акционерами отелей "Днестр" и "Лыбидь" являются граждане стран Евросоюза. Владельцем гостиниц является международная группа компаний FINANCIERE.

Суд принял во внимание информацию о том, что акционеры международной группы компаний FINANCIERE публично безоговорочно осуждают военную агрессию РФ , начатую еще в 2014 году в нарушение всех действующих принципов международного права и ценностей демократического мира.

С 24 февраля 2022 г. отели, принадлежащие группе компаний FINANCIERE, адресно предоставляют свои ресурсы на нужды Вооруженных сил Украины, сил территориальной обороны, временно перемещенных лиц, больниц и медиков. Так, гостиница "Днестр" (Львов) направила на гуманитарные проекты 4 295 401,96 грн, Premier Palace Hotel Kyiv (Киев) - 2 694 174 грн., "Лыбидь" (Киев) - 31 569 400 грн., Premier Hotel Odesa (Одесса) – 72 836,34 грн.

Несмотря на громкую медийную огласку, отели группы компаний FINANCIERE не прекращали свою работу, поскольку не было никаких юридических оснований для ограничений, которые могли бы повлиять на выполнение обязательств перед их гостями и партнерами.