Суд решил ликвидировать китайского гиганта недвижимости Evergrande

Суд Гонконга постановил ликвидировать китайского гиганта недвижимости Evergrande Group. У этого застройщика самая большая в мире задолженность - более 300 миллиардов долларов.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что решение принято в связи с тем, что руководство компании не смогло предоставить четкий план реструктуризации спустя более двух лет после дефолта по своему оффшорному долгу и после нескольких судебных слушаний.

Ликвидатором компании был назначен Alvarez & Marsal.

Долги девелопера превышают 300 миллиардов долларов. О дефолте компания объявила еще в 2021 году.

В сентябре прошлого года полицией был задержан основатель и владелец Evergrande Group китайского миллиардера Хуэя Ка Ян.

К объявлению сегодняшнего судебного решения стоимость акций застройщика упала более чем на 20%, после чего Гонконгская фондовая биржа приостановила торги по ценным бумагам Evergrande.

Как отмечают аналитики, процесс ликвидации компании может занять несколько лет.

Ликвидация Evergrande создает дополнительную неопределенность для рынков

Компания Evergrande, имеющая активы на сумму 240 миллиардов долларов, привела к упадку в секторе недвижимости и нанесла удар по экономике Китая, когда в 2021 году объявила дефолт по своему долгу.

Решение о ликвидации создает дополнительную неопределенность для хрупких рынков капитала и недвижимости Китая.

Исполнительный директор Evergrande Сиу Шон заявил, что компания обеспечит реализацию строительных проектов, несмотря на приказ о ликвидации. По его словам, решение не отразится на работе наземных и морских подразделений Evergrande.

Как пишет Reuters, в Китае сейчас самая плохая за многие годы ситуация с рынком недвижимости и фондовой биржей, поэтому любой новый удар по доверию инвесторов может еще больше усугубить проблему.

Эксперты отмечают, что ликвидация Evergrande - плохая новость для кредиторов, ведь вряд ли они смогут получить все свои деньги обратно. Особенно учитывая, что китайский сектор недвижимости находится в падении на фоне слабого спроса и падении цен на жилье – а это означает, что любая продажа активов Evergrande, вероятно, будет происходить по распродажным ценам.

В июле Evergrande ссылался на анализ Deloitte, согласно которому, по данным Reuters, уровень взыскания долга в случае ликвидации компании составляет 3,4%. Сейчас кредиторы ожидают процента возврата на уровне менее 3%.

Инвесторам также не повезло, особенно если они находятся за пределами Китая, и процесс получения их средств может занять годы.

Как подчеркивает издание, ликвидация Evergrande происходит в тот момент, когда экономика Китая сталкивается со значительными трудностями из-за кризиса собственности, дефляционного давления и демографического кризиса.

Напомним, в декабре 2021 года Evergrande объявила дефолт по своему долгу перед глобальными инвесторами. Тогда компания заявила, что не может платить свои счета и проходит процесс реструктуризации.

В процесс реструктуризации компании уже вмешалось китайское правительство. В целях погашения долгов компании ее основатель Хуэй Ка Янь продал часть своей недвижимости, а также коллекции предметов искусства на сумму $1,1 млрд.

Позже Evergrande сообщила о возобновлении строительства в большинстве своих жилищных проектов. Причиной тому стало требование властей платить рабочим-мигрантам и сдавать квартиры.