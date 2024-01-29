Суд вирішив ліквідувати китайського гіганта нерухомості Evergrande

Суд Гонконгу постановив ліквідувати китайського гіганта нерухомості Evergrande Group. У цього забудовника найбільша у світі заборгованість — понад 300 мільярдів доларів.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це пише Reuters.

Зазначається, що рішення ухвалене у зв'язку з тим, що керівництво компанії не змогло надати чіткого плану реструктуризації через більше ніж два роки після дефолту за своїм офшорним боргом і після кількох судових слухань.

Ліквідатором компанії призначили Alvarez & Marsal.

Борги девелопера перевищують 300 мільярдів доларів. Про дефолт компанія оголосила ще 2021 року.

У вересні минулого року поліцією було затримано засновника та власника Evergrande Group китайського мільярдера Хуея Ка Ян.

До оголошення сьогоднішнього судового рішення вартість акцій забудовника впала більш ніж на 20%, після чого Гонконгська фондова біржа призупинила торги цінними паперами Evergrande.

Як зазначають аналітики, процес ліквідації компанії може тривати кілька років.

Ліквідація Evergrande створює додаткову невизначеність для ринків

Компанія Evergrande, яка має активи на суму 240 мільярдів доларів, призвела до занепаду в секторі нерухомості та завдала удару по економіці Китаю, коли у 2021 році оголосила дефолт за своїм боргом.

Як пише Reuters, рішення про ліквідацію створює додаткову невизначеність для крихких ринків капіталу та нерухомості Китаю.

Виконавчий директор Evergrande Сіу Шон заявив, що компанія забезпечить реалізацію будівельних проєктів, попри наказ про ліквідацію. За його словами, рішення не вплине на роботу наземних і морських підрозділів Evergrande.

Як пише Reuters, у Китаї зараз найгірша за багато років ситуація з ринком нерухомості та фондовою біржею, тому будь-який новий удар по довірі інвесторів може ще більше загострити проблему.

Експерти зазначають, що ліквідація Evergrande є поганою новиною для кредиторів, адже навряд вони зможуть отримати усі свої гроші назад. Особливо з огляду на те, що китайський сектор нерухомості перебуває в падінні на тлі слабкого попиту та падіння цін на житло — а це означає, що будь-який продаж активів Evergrande, ймовірно, відбуватиметься за розпродажними цінами.

У липні Evergrande посилався на аналіз Deloitte, згідно з яким, за даними Reuters, рівень стягнення боргу в разі ліквідації компанії становить 3,4%. Зараз кредитори очікують відсотка повернення на рівні менш як 3%.

Інвесторам також не пощастило, особливо якщо вони перебувають за межами Китаю, і процес отримання їхніх коштів може тривати роками.

Як підкреслює видання, ліквідація Evergrande відбувається в той момент, коли економіка Китаю стикається зі значними труднощами через кризу власності, дефляційний тиск і демографічну кризу.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Evergrande оголосила дефолт за своїм обов'язком перед глобальними інвесторами. Тоді компанія заявила, що не може оплачувати свої рахунки та проходить процес реструктуризації.

У процес реструктуризації компанії вже втрутився китайський уряд. Задля погашення боргів компанії її засновник Хуей Ка Янь продав частину своєї нерухомості, а також колекції предметів мистецтва на суму $1,1 млрд.

Пізніше Evergrande повідомила про відновлення будівництва у більшості своїх житлових проектів. Причиною цього стала вимога влади платити робітникам-мігрантам та здавати квартири.