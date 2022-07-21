Tesla продала 75% своих биткоинов

Компания Tesla миллиардера Илона Маска решили продать 75% своих биткоинов, что принесло ей $963 млн.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в феврале прошлого года компания Tesla вложила в биткоины $1,5 млрд и впоследствии начала продавать свои электрокары за эту криптовалюту.

Однако, в мае Илон Маск заявил, что Tesla больше не будет принимать биткоины, потому что методы их получения неэкологические. А уже в июне миллиардер сообщил, что компания снова будет продавать авто за биткоины, когда те станут на 50% экологически чистыми.

Согласно опубликованному отчету, Tesla продала две трети цифровых активов BTC от 42 тыс. монет в конце 2 квартала, выручив 936 миллионов долларов.

Криптовалютный рынок не заставил себя ждать и быстро отреагировал на громкую новость. Это спровоцировало падение цен на Bitcoin и Ethereum.

Напомним, Илону Маску, компаниям SpaceX и Tesla предъявили иск на $258 млрд. Их обвиняют в продвижении "криптовалютной пирамиды" Dogecoin (DOGE).