Tesla продала 75% своїх біткоїнів

Компанія Tesla мільярдера Ілона Маска вирішили продати 75% своїх біткоїнів, що принесло їй $963 млн.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що у лютому минулого року компанія Tesla вклала в біткоїни $1,5 млрд і згодом почала продавати свої електрокари за цю криптовалюту.

Однак у травні Ілон Маск заявив, що Tesla більше не прийматиме біткоїни, тому що методи їх отримання неекологічні. А вже у червні мільярдер повідомив, що компанія знову продаватиме авто за біткоїни, коли ті стануть на 50% екологічно чистими.

Згідно з опублікованим звітом, Tesla продала дві третини цифрових активів BTC від 42 тис. монет наприкінці 2 кварталу, виручивши 936 мільйонів доларів.

Криптовалютний ринок не змусив на себе чекати і швидко відреагував на гучну новину. Це спровокувало падіння цін на Bitcoin та Ethereum.

Нагадаємо, Ілону Маску, компаніям SpaceX і Tesla висунули позов на $258 млрд. Їх звинувачують у просуванні "криптовалютної піраміди" Dogecoin (DOGE).