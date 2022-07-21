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Tesla продала 75% своїх біткоїнів
Компанія Tesla мільярдера Ілона Маска вирішили продати 75% своїх біткоїнів, що принесло їй $963 млн.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що у лютому минулого року компанія Tesla вклала в біткоїни $1,5 млрд і згодом почала продавати свої електрокари за цю криптовалюту.
Однак у травні Ілон Маск заявив, що Tesla більше не прийматиме біткоїни, тому що методи їх отримання неекологічні. А вже у червні мільярдер повідомив, що компанія знову продаватиме авто за біткоїни, коли ті стануть на 50% екологічно чистими.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Згідно з опублікованим звітом, Tesla продала дві третини цифрових активів BTC від 42 тис. монет наприкінці 2 кварталу, виручивши 936 мільйонів доларів.
Криптовалютний ринок не змусив на себе чекати і швидко відреагував на гучну новину. Це спровокувало падіння цін на Bitcoin та Ethereum.
Нагадаємо, Ілону Маску, компаніям SpaceX і Tesla висунули позов на $258 млрд. Їх звинувачують у просуванні "криптовалютної піраміди" Dogecoin (DOGE).