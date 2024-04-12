«TradeTalks. Экспорт и ничего лишнего»: новые возможности для украинских экспортеров

5 апреля в Киеве государственный Укрэксимбанк и международная платформа Nazovni провели конференцию TradeTalks. Экспорт и ничего лишнего» для украинских компаний-экспортеров.

Участие в мероприятии приняли Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Баньков, член правления Экспортно-кредитного агентства Денис Гарасюта, директор Департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Украины Людмила Енина, руководитель платформы Nazovni Александр Торговый представитель Украины Тарас Качка, председатель правления Укрэксимбанка Сергей Ермаков, член правления Укрэксимбанка Александр Щур и более 100 представителей компаний-экспортеров.

Главными темами конференции стали инструменты финансовой поддержки экспортеров во время войны, страхование от военных рисков и новые возможности для среднего и малого бизнеса, ведь возобновление украинского экспорта – это сильная конкурентоспособная экономика и приток к государству валютной выручки, что гарантирует макроэкономическую стабильность и ускоряет победу Украины над агрессором.

Обсуждая вызовы и новые возможности для украинских экспортеров, участники конференции высказали свои взгляды, предоставили предложения для преодоления вызовов и рассказали о платформах Nazovni и EXIM Trade Pro, которые помогают экспортерам выйти на новый уровень.

Экспорт в условиях войны: вызовы и возможности

Почему же важен экспорт? По словам председателя Правления Укрэксимбанка Сергея Ермакова, чем больше экспорта мы имеем, тем больше уверенности в следующем дне, тем больше Украину узнают в мире, тем более мы репутационно становимся сильнее.

Говоря о влиянии войны на международную торговлю, государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Баньков отметил, что 24 февраля 2022 года серьезно изменило украинскую экономику и повлияло на возможности внутреннего рынка, но, с другой стороны, по его словам, любой кризис имеет себе как вызовы, так и новые возможности.

Благодаря вызовам, поставленным войной, маленькие и средние производители (экспортеры) поняли, как вообще расширять географию продаж, что для этого нужно, насколько важно подготовиться к экспорту даже на те рынки, где украинские товары ожидали, рассказал Александр Баньков.

Поддержка экспортеров

По мнению участников конференции, сегодня украинским экспортерам и импортерам важно обладать действенным механизмом защиты от рисков неплатежей и финансовых потерь, которые являются серьезным вызовом для участников международной торговли, понимания инструментов снижения рисков на новых рынках и увеличения своей доли на существующих.

В начале 2024 г. украинские компании получили действенный механизм страхования инвестиций. Верховная Рада поддержала законопроект, расширивший полномочия Экспортно-кредитного Агентства.

По словам члена правления Экспортно-кредитного агентства Дениса Гарасюты, сегодня агентство помогает экспортерам выполнить контракты: получить для этого финансирование и снизить риски. Он подчеркнул, что страховка ЭКА позволяет экспортеру получить банковскую гарантию, которую в условиях войны часто требуют иностранные партнеры.

Кроме того, во время панельной дискуссии Денис Гарасюта анонсировал новый продукт от ЭКА, который уже почти готов к запуску (9 апреля утвержден перечень военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования рисков для ЭКА — ред.).

По его словам, Экспортно-кредитное агентство будет страховать именно инвестицию, которая будет производиться либо внутренним или внешним инвестором, а страховой случай будет рассчитываться от потери данной инвестиции.

О поддержке экспортеров государственными банками рассказал и член Правления Укрэксимбанка Александр Щур.

По его словам, Укрэксимбанк предоставляет украинским экспортерам широкий спектр услуг, объединяя возможности Банка с программами МФО. В ходе выступления он отметил, что за 2022-2023 годы Эксим предоставил финансирование более 100 экспортерам на общую сумму более 12 млрд грн.

Кроме того, по словам Александра Щура, для усиления украинских экспортеров и импортеров Банк создал Платформу EximTradePro, которая консультирует и финансирует, интегрируя Украину в мировую торговлю.

Главными преимуществами EXIM Trade Pro для экспортеров: разветвленная сеть банков корреспондентов; качественное структурирование сделок; возможность предоставлять "большие чеки"; наличие дополнительного финансового ресурса, получаемого Банком от партнеров – международных финансовых организаций: ЕБРР, МФК в рамках их программ по торговому финансированию.

Платформа Nazovni — мощный ресурс экономической дипломатии.

Платформа Nazovni – это Government to Business сервис от Министерства иностранных дел Украины, предлагающий бизнесу мощный ресурс экономической дипломатии. Она решает разные задачи – от точечных проблем до выхода на новые рынки «с нуля».

По словам Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, при работе над созданием Платформы у команды Министерства стояли две задачи: создать удобный сервис для бизнеса и вырастить украинского экспортера. На сегодняшний день на Nazovni уже зарегистрировано 1800 компаний-экспортеров и подписано более 90 контрактов.