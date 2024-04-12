«TradeTalks. Експорт і нічого зайвого»: нові можливості для українських експортерів

5 квітня у Києві державний Укрексімбанк та міжнародна платформа Nazovni провели конференцію «TradeTalks. Експорт і нічого зайвого» для українських компаній-експортерів.

Участь у заході взяли Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, державний секретар Міністерства закордонних справ України Олександр Баньков, член правління Експортно-кредитного агентства Денис Гарасюта, директорка Департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ України Людмила Єніна, керівниця платформи Nazovni Олександра Сологуб, заступник міністра економіки України — Торговий представник України Тарас Качка, голова правління Укрексімбанку Сергій Єрмаков, член правління Укрексімбанку Олександр Щур та понад 100 представників компаній-експортерів.

Головними темами конференції стали інструменти фінансової підтримки експортерів під час війни, страхування від воєнних ризиків та нові можливості для середнього та малого бізнесу, адже відновлення українського експорту — це сильна конкурентоздатна економіка та притік до держави валютної виручки, що гарантує макроекономічну стабільність і пришвидшує перемогу України над агресором.

Обговорюючи виклики та нові можливості для українських експортерів учасники конференції висловили свої погляди, надали пропозиції для подолання викликів та розповіли про платформи Nazovni та EXIM Trade Pro, які допомагають експортерами вийти на новий рівень.

Експорт в умовах війни: виклики та можливості

Чому ж важливий експорт? За словами голови Правління Укрексімбанку Сергія Єрмакова, чим більше експорту ми маємо, тим більше маємо впевненості в наступному дні, тим більше Україну впізнають у світі, тим більше ми репутаційно стаємо сильнішими.

Говорячи про вплив війни на міжнародну торгівлю, державний секретар Міністерства закордонних справ України Олександр Баньков зазначив, що 24 лютого 2022 року серйозно змінило українську економіку та вплинуло на можливості внутрішнього ринку, але, з іншого боку, за його словами, будь-яка криза має в собі, як виклики, так і нові можливості.

Завдяки викликам, які поставила війна, маленькі та середні виробники (експортери) зрозуміли, як взагалі розширювати географію продажів, що для цього потрібно, наскільки важливо підготуватися до експортунавіть на ті ринки, де українські товари очікували, розповів Олександр Баньков.

Підтримка експортерів

На думку учасників конференції, сьогодні українським експортерам та імпортерам важливо мати дієвий механізм захисту від ризиків неплатежів та фінансових втрат, які є серйозним викликом для учасників міжнародної торгівлі, розуміння інструментів зниження ризиків на нових ринках та збільшення своєї частки на існуючих.

На початку 2024 року українські компанії отримали дієвий механізм страхування інвестицій. Верховна Рада підтримала законопроєкт, який розширив повноваження Експортно-кредитного Агентства.

За словами члена правління Експортно-кредитного агентства Дениса Гарасюти, сьогодні агентство допомагає експортерам виконати контракти: отримати для цього фінансування і зменшити ризики. Він підкреслив, що страховка ЕКА дозволяє експортеру отримати банківську гарантію, яку в умовах війни часто вимагають іноземні партнери.

Крім того, під час панельної дискусії, Денис Гарасюта, анонсував новий продукт від ЕКА, який уже майже готовий до запуску (9 квітня затверджено перелік воєнних та політичних ризиків, а також умови й порядок страхування ризиків для ЕКА — ред.).

За його словами, Експортно-кредитне агентство страхуватиме саме інвестицію, яка робитиметься або внутрішнім або зовнішнім інвестором, а страховий випадок розраховуватиметься від втрати даної інвестиції.

Про підтримку експортерів державними банками розповів і член Правління Укрексімбанку Олександр Щур.

За його словами, Укрексімбанк надає українським експортерам широкий спектр послуг, поєднуючи можливості Банку з програмами МФО. Під час виступу він зазначив, що за 2022–2023 роки Ексім надав фінансування понад 100 експортерам на загальну суму понад 12 млрд грн.

Крім того, за словами Олександра Щура для посилення українських експортерів та імпортерів Банк створив Платформу EximTradePro, яка консультує та фінансує, інтегруючи Україну у світову торгівлю.

Головними перевагами EXIM Trade Pro для експортерів є: розгалужена мережа банків кореспондентів; якісне структурування угод; можливість надавати "великі чеки"; наявність додаткового фінансового ресурсу, який Банк отримує від партнерів – міжнародних фінансових організацій: ЄБРР, МФК в межах їх програм із торговельного фінансування.

Платформа Nazovni — потужний ресурс економічної дипломатії

Платформа Nazovni — це Government to Business сервіс від Міністерства закордонних справ України, що пропонує бізнесу потужний ресурс економічної дипломатії. Вона вирішує різні завдання — від точкових проблем до виходу на нові ринки «з нуля».

За словами Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, під час роботи над створенням Платформи в команди Міністерства стояло дві задачі: створити зручний сервіс для бізнесу та виростити українського експортера. На сьогодні на Nazovni вже зареєстровано 1800 компаній-експортерів та підписано більше ніж 90 контрактів.