Участники рынка воды и ритейл предостерегают АМКУ от передачи "Моршинской" в управление "Карпатской джерельной" — это разрушит рынок и конкуренцию

АМКУ возбудил дело против "Карпатские минеральные воды" за обман потребителей: компания называет свою воду ""Карпатська Джерельна", хотя она извлечена из скважин, но не имеет отношения к Карпатам, ведь производство расположено в сотне километров от них.

Это не первое такое нарушение — АМКУ уже применяла санкции к компании. В 2017 году АМКУ оштрафовал ее так же за обман потребителей : компания назвала свой напиток "Кофе-Кола", хотя он не содержал ни одного из этих ингредиентов. Заключение АМКУ от 2017 года о наложении штрафа указывало, что компания уже тогда систематически нарушала антимонопольное законодательство.

Сейчас Антимонопольный комитет рассматривает заявление на концентрацию от агентства АРМА и компании "Карпатские минеральные воды" по поводу вероятного установления контроля со стороны этой компании над крупнейшим национальным производителем вод и напитков IDS Ukraine (ТМ "Моршинская", ТМ "Миргородская").

Журналисты опросили представителей компаний-производителей, а также представителей ритейла и выяснили: представители рынка опасаются его силовой монополизации со стороны компании "Карпатские минеральные воды", которая путем установления контроля над IDS Ukraine сможет подмять под себя около 50% рынка.

Участники ритейл-индустрии и производители вод и напитков внимательно следят за резонансным кейсом на рассмотрении АМКУ и открыто выражают обеспокоенность сохранением конкуренции.

Так, представитель компании по производству бутылированных вод "Изумруд" (ТМ Buvette) Александр Крючков сказал журналистам, что не верит, чтобы мелкий производитель обеспечил рост компании №1 на рынке. И даже иронизирует: "Мы понимаем, когда ЗАЗ начинает выпуск автомобилей Daewoo, получая доступ к технологиям и другому уровню качества. Но трудно представить обратную ситуацию, когда ЗАЗ приносит какие-то улучшения для Daewoo".

Сеть МЕТРО выразила надежду, что АМКУ не допустит монополизации: "Мы убеждены, что компетентные органы государственной власти будут предпринимать все необходимые действия по недопущению нарушений антимонопольного законодательства и ограничению конкуренции".

Компания "Карпатские минеральные воды" имеет плохую репутацию на рынке из-за систематических нарушений антимонопольного регулирования и широкого применения неэтических торговых практик и открытого давления на ритейл, запрещенных украинским законодательством и антимонопольными стандартами ЕС.

Производители воды и представители ритейла боятся недобросовестного рыночного поведения и монополизации рынка, если "Карпатские минеральные воды", регулярно оказывающаяся в центре громких скандалов получит контроль за его 50% рынка. При этом широко известно, что IDS Ukraine , которую хотят передать в управление "КМВ", имеет репутацию прозрачной и устойчивой компании, которая известна своей гуманитарной программой, безвозмездно поставляет такой критический продукт как питьевую воду в госпитали, военным и в регионы.

Как известно, при предыдущем руководстве АРМА агентство выбрало на конкурсе, который согласно открытой информации был проведен с нарушениями, управляющего арестованными корпоративными правами IDS Ukraine и ее Моршинский завод минеральных вод "Оскар" компанию "Карпатские минеральные воды". Однако новая глава АРМА Елена Дума заявила о готовности агентства сменить управляющего: "Мы ожидаем заключения АМКУ. Если он будет отрицательным — будет объявлен новый конкурс", — сказала она, и отметила, что Агентство готово в дальнейшем привлекать иностранные фонды, компании или других институциональных. инвесторов на конкурсы по управлению арестованными активами.