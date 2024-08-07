АМКУ порушив справу проти "Карпатські мінеральні води" за обман споживачів: компанія називає свою воду "Карпатська джерельна", хоча вона видобута зі свердловин, та не має відношення до Карпат, адже виробництво розташоване за сотні кілометрів від них.

Це не перше таке порушення — АМКУ вже застосовувала санкції до компанії. У 2017 році АМКУ оштрафував її так само за обман споживачів: компанія назвала свій напій "Кава-Кола", хоча він не містив жодного із цих інгредієнтів. Висновок АМКУ від 2017 року про накладення штрафу вказував, що компанія вже тоді систематично порушувала антимонопольне законодавство.

Зараз Антимонопольний комітет розглядає заяву на концентрацію від агентства АРМА та компанії "Карпатські мінеральні води" стосовно імовірного встановлення контролю з боку цієї компанії над найбільшим національним виробником вод і напоїв IDS Ukraine (ТМ "Моршинська", ТМ "Миргородська").

Журналісти опитали представників компаній-виробників, а також представників рітейлу, і з’ясували: представники ринку побоюються його силової монополізації з боку компанії "Карпатські мінеральні води", яка шляхом встановлення контролю над IDS Ukraine зможе підім’яти під себе близько 50% ринку.

Учасників рітейл-індустрії та виробники вод і напоїв пильно стежать за резонансним кейсом на розгляді АМКУ і відкрито висловлюють занепокоєння щодо збереження конкуренції.

Так, представник компанії з виробництва бутильованих вод "Ізумруд" (ТМ Buvette) Олександр Крючков сказав журналістам, що не вірить, аби дрібний виробник забезпечив зростання компанії №1 на ринку. Та навіть іронізує: "Ми розуміємо, коли ЗАЗ починає випуск автомобілів Daewoo, отримуючи доступ до технологій та іншого рівня якості. Але важко уявити зворотну ситуацію, коли ЗАЗ приносить якісь поліпшення для Daewoo".

Мережа МЕТРО висловила сподівання, що АМКУ не допустить монополізації: "Ми переконані, що компетентні органи державної влади будуть вчиняти всі необхідні дії для недопущення порушень антимонопольного законодавства та обмеження конкуренції".

Компанія "Карпатські мінеральні води" має погану репутацію на ринку через систематичні порушення антимонопольного регулювання та широке застосування неетичних торгівельних практик і відкритого тиску на рітейл, які заборонені українським законодавством та антимонопольними стандартами ЄС.

Виробники води та представники рітейлу бояться недобросовісної ринкової поведінки та монополізації ринку, якщо "Карпатські мінеральні води", які регулярно опиняються в центрі гучних скандалів отримають контроль над його 50% ринку. При цьому широко відомо, що IDS Ukraine, яку хочуть передати в управління "КМВ", має репутацію прозорої і стійкої компанії, яка відома своєю гуманітарною програмою, безоплатно постачає такий критичний продукт як питну воду в госпіталі, військовим та до регіонів, що потерпають від спеки та посух,.

Як відомо, за попереднього керівництва АРМА агентство обрало на конкурсі, який згідно відкритої інформації був проведений з порушеннями, управителя заарештованих корпоративних прав IDS Ukraine та її Моршинського заводу мінеральних вод "Оскар" компанію "Карпатські мінеральні води". Проте нова очільниця АРМА Олена Дума заявила про готовність агентства змінити управителя: "Ми очікуємо висновку АМКУ. Якщо він буде негативним — буде оголошено новий конкурс", — сказала вона, та зауважила, що Агентство готова в подальшому залучати іноземні фонди, компанії чи інших інституційних інвесторів на конкурси з управління арештованими активами.