Украина впервые победила в международном конкурсе SDG Pioneers. Страну представлял Виктор Иванчик, основатель "Астарты"

Украинский аграрий победил в национальном конкурсе, пройдя два этапа отбора и заручившись единодушной поддержкой экспертного жюри

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В рамках состоявшегося 2 июня Саммита лидеров Глобального договора ООН в Нью-Йорке были определены победители международного конкурса SDG Pioneers. На финальном этапе международного конкурса Виктора Иванчика объявили победителем в номинации 2022 года SDG Pioneer for Sustainable Business Strategy за достижения в продвижении Целей устойчивого развития. Об этом сообщает UN Global Compact.

"Для меня почетно и ответственно представлять Украину на международной арене в рамках Глобального договора ООН. Война поставила перед Украиной сверхсложные задачи и повлияла на приоритезацию Целей устойчивого развития, — говорит Виктор Иванчик. — Поэтому сегодня команда "Астарты" фокусирует свои усилия преимущественно на социальной сфере: сохранении жизни людей, защите прав и свобод человека, преодолении голода и бедности, вопросах мира и справедливости".

Виктор Иванчик, основатель и генеральный директор агропромхолдинга "Астарта"

Напомним, Глобальный договор ООН ежегодно награждает бизнес-лидеров, демонстрирующих образцовую работу в продвижении 17 Целей устойчивого развития и внедрении Десяти принципов Глобального договора ООН по правам человека, охране труда, защите окружающей среды и борьбе с коррупцией.

В конкурсе SDG Pioneers могли принять участие только представители компаний-участников Глобального договора ООН. Агропромхолдинг "Астарта" присоединился к украинской локальной сети еще в 2008 году и стал одной из первых компаний в Украине, в основу деятельности которых заложены принципы устойчивого развития.

"Для меня почетно и ответственно представлять Украину на международной арене в рамках Глобального договора ООН. Война поставила перед Украиной сверхсложные задачи и повлияла на приоритезацию Целей устойчивого развития"

С первого дня полномасштабной войны "Астарта" предоставляет гуманитарную помощь пострадавшим от военных действий общинам, эвакуированным и людям с инвалидностью. Компания активно сотрудничает с международными гуманитарными миссиями, включая Всемирную продовольственную программу ООН, доставляя ее гуманитарные грузы.

"Война продолжается, но украинцам уже сегодня необходимо готовиться к полномасштабному восстановлению Украины. Цели устойчивого развития дают четкое видение устойчивого будущего, что позволяет сформировать новую эру как для ответственного бизнеса, так и общества в целом", — убежден Виктор Иванчик.

"Война продолжается, но украинцам уже сегодня необходимо готовиться к полномасштабному восстановлению Украины".

Он добавил: "Хочу особо отметить необходимость дальнейшего внедрения подходов устойчивого развития в Украине. Их нужно усиливать и тиражировать. В то же время нужно повышать уровень жизни людей — социальный, бытовой и интеллектуальный, совершенствовать нашу правовую систему. Такие меры позволят увеличить количество сознательных граждан, ведь именно они станут движущей силой положительных трансформаций сначала на уровне местных общин, а затем в Украине и мире".