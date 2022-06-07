Україна вперше перемогла у міжнародному конкурсу SDG Pioneers. Країну представляв Віктор Іванчик, засновник "Астарти"

Український аграрій переміг у національному конкурсі, пройшовши два етапи відбору та заручившись одностайною підтримкою експертного журі

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Під час Саміту лідерів Глобального договору ООН у Нью-Йорку, який відбувся 2 червня, визначили переможців міжнародного конкурсу SDG Pioneers. На фінальному етапі міжнародного конкурсу Віктора Іванчика оголосили переможцем у номінації 2022 SDG Pioneer for Sustainable Business Strategy за досягнення у просуванні Цілей сталого розвитку. Про це повідомляє UN Global Compact.

"Для мене честь і відповідальність представляти Україну на міжнародній арені у межах Глобального договору ООН. Війна поставила надскладні завдання перед Україною і вплинула на пріоритезацію Цілей сталого розвитку, — говорить Віктор Іванчик. — Тому сьогодні команда "Астарти" фокусує свої зусилля переважно на соціальній сфері: збереженні людських життів, захисті прав і свобод людини, подоланні голоду та бідності, питаннях миру і справедливості".

Віктор Іванчик, засновник і генеральний директор агропромхолдингу "Астарта"

Нагадаємо, Глобальний договір ООН щороку нагороджує бізнес-лідерів, які демонструють зразкову роботу у просуванні 17 Цілей сталого розвитку і впровадженні Десяти принципів Глобального договору ООН щодо прав людини, охорони праці, захисту довкілля й боротьби з корупцією.

У конкурсі SDG Pioneers могли взяти участь лише представники компаній-учасниць Глобального договору ООН. Агропромхолдинг "Астарта" долучився до української локальної мережі ще 2008 року і став однією з перших компаній в Україні, в основу діяльності яких закладені принципи сталого розвитку.

"Для мене честь і відповідальність представляти Україну на міжнародній арені у межах Глобального договору ООН. Війна поставила надскладні завдання перед Україною і вплинула на пріоритезацію Цілей сталого розвитку"

Від першого дня повномасштабної війни "Астарта" надає гуманітарну допомогу постраждалим від військових дій громадам, евакуйованим та людям з інвалідністю. Компанія активно співпрацює з міжнародними гуманітарними місіями, зокрема із Всесвітньою продовольчою програмою ООН, доставляючи її гуманітарні вантажі.

"Війна триває, але українцям уже варто готуватися до повномасштабної відбудови України. Цілі сталого розвитку викладають чітке бачення сталого майбутнього, що дає можливість сформувати нову еру як для відповідального бізнесу, так і суспільства загалом", — переконаний Віктор Іванчик.

"Війна триває, але українцям уже варто готуватися до повномасштабної відбудови України"

Він додає: "Хочу особливо наголосити на потребі і надалі впроваджувати підходи сталого розвитку в Україні. Їх треба підсилювати й тиражувати. Водночас потрібно піднімати рівень життя людей — соціальний, побутовий та інтелектуальний, вдосконалювати нашу правову систему. Такі заходи дозволять збільшити кількість свідомих громадян, і саме вони стануть рушійною силою позитивних якісних трансформацій спочатку на рівні місцевих громад, а згодом і в Україні та світі".