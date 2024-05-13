Ukrainian Gambling Council имеет замечания по профильному законопроекту

Председатель Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе осудил законопроект 9256-д, назвав его нормы «призванными уничтожить легальный игорный бизнес». и вернуть рынок азарта в монопольную собственность лотерейных операторов».

Кучухудзе сделал заявление накануне анонсированной Данилом Гетманцевым рабочей группы по обсуждению норм проекта закона, на которое пригласил всех желающих.

По информации главы отраслевой организации, законопроект, который подавался как противодействие коррупции и решение вопроса лудомании среди военных, на самом деле преследует цель достижения четырех основных конкурентных преимуществ для лотерейных операторов:

Запрет рекламы устроителей игорного бизнеса, оставив рекламу для операторов лотерей. Вывод операторов лотерей по юрисдикции неконтролируемой ими КРАИЛ в «центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере выпуска и проведения лотерей».

Там лотерейные операторы-монополисты обеспечат принятие комфортных лицензионных условий и, наконец, получат возможность спокойно существовать. Без онлайн-контроля денежных потоков, в отличие от азартных игр с их ДСОМ. Без строгих условий и ограничений, установленных для азартных игр. С десятикратно меньшими лицензионными платежами по сравнению с азартными играми. С минимальными налогами, которые лотерейные операторы привыкли платить к 2020 году.

Предоставление лотерейным операторам возможности легализовать нелегальные онлайн-казино под видом сайтов распространителей лотерей. Недопущение международных лидеров бизнеса на лотерейном и азартном рынках Украины. Лотерейная монополия была пролоббирована еще профильным законом в 2012 году, но для ее закрепления не хватает принятия лицензионных условий, которые сейчас так проталкивают лоббисты.

Кучухидзе уверен, что при принятии во втором чтении законопроекта 9256-д, рынок азартных игр окончательно закроется из-за дискриминационных норм требований к организаторам азартных игр.