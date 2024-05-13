Ukrainian Gambling Council має зауваження щодо профільного законопроєкту

Голова Ukrainian Gambling Council Антон Кучухідзе засудив законопроєкт 9256-д, назвавши його норми такими, що «покликані знищити легальний гральний бізнес та повернути ринок азарту у монопольну власність лотерейних операторів».

Кучухудзе зробив заяву напередодні анонсованої Данилом Гетманцевим робочої групи, щодо обговорення норм проєкту закону, на яку запросив всіх бажаючих.

За інформацією очільника галузевої організації, законопроєкт, який подавався як протидія корупції та вирішення питання лудоманії серед військових, насправді має за мету досягнення чотирьох основних конкурентних переваг для лотерейних операторів:

Заборона реклами організаторів грального бізнесу, залишивши рекламу для операторів лотерей. Виведення операторів лотерей з юрисдикції неконтрольованої ними КРАІЛ до «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері випуску та проведення лотерей».

Там лотерейні оператори-монополісти забезпечать прийняття комфортних ліцензійних умов і нарешті отримають можливість спокійно існувати. Без онлайн-контролю грошових потоків, на відміну від азартних ігор з їх ДСОМ. Без суворих умов і обмежень, які встановлені для азартних ігор. З десятикратно меншими ліцензійними платежами, порівняно з азартними іграми. З мінімальними податками, які лотерейні оператори звикли платити до 2020 року.

Надання лотерейним операторам можливості легалізувати нелегальні онлайн-казино під виглядом сайтів розповсюджувачів лотерей. Недопущення міжнародних лідерів бізнесу на лотерейний та азартний ринки України. Лотерейну монополію було пролобійовано ще профільним законом у 2012 році, але для її закріплення не вистачає прийняття ліцензійних умов, які зараз так проштовхують лобісти.

Кучухідзе впевнений, що вразі прийняття у другому читанні законопроєкту 9256-д, ринок азартних ігор остаточно закриється через дискримінаційні норми вимог до організаторів азартних ігор.