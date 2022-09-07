Украинская компания Culver Aviation представила в Лас-Вегасе Menatir — инновационную систему автоматизированного мониторинга с помощью БпЛА

Menatir позволяет компаниям и госструктурам непрерывно получать и обрабатывать информацию с поверхности Земли в режиме реального времени.

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Украинская технологическая компания Culver Aviation представила революционный продукт Menatir — систему автоматизированного мониторинга земной поверхности с помощью БпЛА. Первая публичная презентация состоялась в рамках международной выставки Commercial UAV Expo 2022 в Лас-Вегасе.

Menatir — это сеть базовых станций в виде стандартных контейнеров с размещенными внутри беспилотными летательными аппаратами. Контейнеры защищают самолеты, обеспечивают их запуск, посадку, выполнение миссии, а также зарядку и передачу собранных ними данных — и все это в автоматическом режиме.

Menatir дает возможность комплексно наблюдать с воздуха за любыми объектами в режиме реального времени 24/7/365. Поэтому система подойдет для задач пожарных, дорожных, экологических, коммунальных и инфраструктурных служб.

Независимо от количества базовых станций в сети, для управления Menatir нужен всего один специалист в любой точке мира. Сервисом и техподдержкой занимается команда Culver Aviation.

"У нашего решения нет аналогов по уровню автоматизации и возможностям масштабирования. Это новый подход к работе с БпЛА и данными. Бизнесы и государственные структуры смогут непрерывно получать и обрабатывать информацию в автоматическом режиме при минимальном участии человека и принимать правильные управленческие решения. С Menatir это на 30% дешевле, чем с традиционными беспилотными комплексами и вертолетами", — рассказывает Александр Даниленко, CEO Culver Aviation и автор проекта.

БпЛА собственной разработки и полезные нагрузки

Для проекта компания разработала уникальный БпЛА Menatir с вертикальным стартом и посадкой. На одном заряде беспилотный самолет может пролететь до 45 км в одну сторону и вернуться назад. Базовая станция содержит до 6 таких беспилотников. На БпЛА можно поставить один из таких типов полезной нагрузки:

видеокамера;

видеокамера с тепловизором;

цифровая фотокамера;

мультиспектральная камера;

экодатчик;

любое кастомное оборудование, которое соответствует заданным габаритам и массе.

Menatir можно использовать для видеонаблюдения за любыми объектами в HD-качестве, аэрофотосъемки для создания ортофотопланов местности, наблюдения за состоянием урожаев, лесов, водоемов, предотвращения ландшафтных пожаров, анализа состояния качества воздуха и других задач — в реальном времени по плановому расписанию или запросу.

Базовые станции с масштабированием

Для охвата больших территорий систему можно масштабировать до любого количества контейнеров, которые устанавливаются так, чтобы перекрывать зоны досягаемости друг друга. Беспилотники смогут свободно перемещаться между станциями сети, а для подлета до любой из точек охвата понадобится не более 20 минут. При неблагоприятной погоде в районе одного из контейнеров или в случае форс-мажора зоны перекрытия позволят поднять в воздух другой БпЛА и продолжить выполнение задания.

Самолеты в автоматическом режиме запускаются с контейнера, выполняют миссию и возвращаются согласно запрограммированным заданиям. От получения команды до вылета самолета проходит 3 минуты. У каждого контейнера есть своя метеостанция, что обезопасит БпЛА: система остановит полетную миссию, и самолет вернется в контейнер в случае непогоды.

Собранные беспилотниками данные обрабатывает и анализирует специализированное программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта — Drone Management System. Этапы выполнения и результаты полетных миссий система отправляет пользователям сети, в том числе через мобильное приложение.

"Мы уверены, что наша разработка сможет сделать любую среду прозрачнее, а значит и безопаснее", — говорит Александр Даниленко, CEO Culver Aviation.

О компании:

Culver Aviation — украинская технологическая компания, которая предоставляет сервисы на основе данных с поверхности Земли, собранных при помощи БпЛА собственной разработки и лучших технологических решений. Основные сферы: сельское и лесное хозяйство, горнодобывающая и энергетическая промышленность, землеустройство и защита от чрезвычайных ситуаций. CEO и основатель — Александр Даниленко. Работала с 2014 года под названием ITEC. В 2021 году холдинг TECHIIA инвестировал в компанию Александра, и на ее базе партнеры создали Culver Aviation.

TECHIIA — международная диверсифицированная холдинговая компания, в которую входят 10+ технологических бизнесов. Создана в 2019 году путем объединения в одну структуру бизнесов Юрия Лазебникова и Олега Крота. Сферы: IT-продукты, IT-сервисы, создание контента, производство премиального мерча, беспилотные технологии, строительные технологии, финансы, каршеринг. Ежегодно растет на несколько компаний.

Commercial UAV Expo — ведущая международная выставка и конференция, посвященная интеграции и эксплуатации коммерческих БпЛА на разнообразных рынках. В 2022 году собрала более 200 экспонентов и более 2500 людей со всего мира.