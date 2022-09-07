Українська компанія Culver Aviation представила в Лас-Вегасі Menatir — інноваційну систему автоматизованого моніторингу за допомогою БпЛА

Menatir дозволяє компаніям і держструктурам безперервно отримувати та обробляти інформацію з поверхні Землі в режимі реального часу.

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Українська технологічна компанія Culver Aviation представила революційний продукт Menatir — систему автоматизованого моніторингу земної поверхні за допомогою БпЛА. Перша публічна презентація відбулася в рамках міжнародної виставки Commercial UAV Expo 2022 у Лас-Вегасі.

Menatir — це мережа базових станцій у вигляді стандартних контейнерів з розміщеними всередині безпілотними літальними апаратами. Контейнери захищають літаки, забезпечують їхній запуск, посадку, виконання місії, а також зарядку і передачу зібраних ними даних — і все це в автоматичному режимі.

Menatir дає можливість комплексно спостерігати з повітря за будь-якими об’єктами в режимі реального часу 24/7/365. Тому система підійде для завдань пожежних, дорожніх, екологічних, комунальних та інфраструктурних служб.

Незалежно від кількості базових станцій у мережі для керування Menatir потрібен лише один спеціаліст з будь-якої точки світу. Сервісом і техпідтримкою займається команда Culver Aviation.

"У нашого рішення немає аналогів за рівнем автоматизації та можливостями масштабування. Це новий підхід до роботи з БпЛА й даними. Бізнеси і державні структури зможуть безперервно отримувати та обробляти інформацію в автоматичному режимі за мінімальної участі людини та приймати правильні управлінські рішення. З Menatir це на 30% дешевше, ніж з традиційними безпілотними комплексами та гелікоптерами", — розповідає Олександр Даниленко, CEO Culver Aviation і автор проєкту.

БпЛА власної розробки та корисні навантаження

Для проєкту компанія розробила унікальний БпЛА Menatir з вертикальним стартом і приземленням. На одному заряді безпілотний літак може пролетіти до 45 км в один бік і повернутись назад. Базова станція містить до 6 таких безпілотників. На БпЛА можна поставити один із таких типів корисного навантаження:

відеокамера;

відеокамера з тепловізором;

цифрова фотокамера;

мультиспектральна камера;

екодатчик;

будь-яке кастомне обладнання, яке відповідає заданим габаритам і масі.

Menatir можна використовувати для відеоспостереження будь-яких об’єктів у HD-якості, аерофотозйомки для створення ортофотопланів місцевості, спостереження за станом врожаїв, лісів, водойм, запобігання ландшафтним пожежам, аналізу стану якості повітря та інших завдань — в реальному часі за плановим розкладом чи за запитом.

Базові станції з масштабуванням

Для охоплення великих територій систему можна масштабувати до будь-якої кількості контейнерів, які встановлюються так, аби перекривати зони досяжності один одного. Безпілотники зможуть вільно переміщуватись між станціями мережі, а для підльоту до будь-якої з точок охоплення буде потрібно не більше 20 хвилин. За несприятливої погоди в районі одного з контейнерів або у випадку форс-мажору зони перекриття дозволять підняти у повітря інший БпЛА та продовжити виконання завдання.

Літаки в автоматичному режимі запускаються з контейнера, виконують місію та повертаються відповідно до запрограмованих завдань. Від отримання команди до вильоту літака проходить 3 хвилини. Кожен контейнер має власну метеостанцію, що убезпечить БпЛА: система зупинить польотну місію, і літак повернеться в контейнер у разі негоди.

Зібрані безпілотниками дані обробляє та аналізує спеціалізоване програмне забезпечення з елементами штучного інтелекту — Drone Management System. Етапи виконання та результати польотних місій система відправляє користувачам мережі, зокрема, через мобільний додаток.

"Ми впевнені, що наша розробка зможе зробити будь-яке середовище більш прозорим, а отже, і більш безпечним", — говорить Олександр Даниленко, CEO Culver Aviation.

Про компанію:

Culver Aviation — українська технологічна компанія, яка надає сервіси на основі даних з поверхні Землі, зібраних за допомогою БпЛА власної розробки та найкращих технологічних рішень. Основні сфери: сільське та лісове господарство, гірничодобувна та енергетична промисловість, землевпорядкування та захист від надзвичайних ситуацій. CEO та засновник — Олександр Даниленко. Працювала з 2014 року під назвою ITEC. У 2021 році холдинг TECHIIA інвестував у компанію Олександра, і на її базі партнери створили Culver Aviation.

TECHIIA — міжнародна диверсифікована холдингова компанія, у яку входять 10+ технологічних бізнесів. Створена в 2019 році шляхом об’єднання в одну структуру бізнесів Юрія Лазебнікова та Олега Крота. Сфери: IT-продукти, IT-сервіси, створення контенту, виробництво преміального мерчу, безпілотні технології, будівельні технології, фінанси, каршеринг. Щороку зростає на кілька компаній.

Commercial UAV Expo — провідна міжнародна виставка та конференція, присвячена інтеграції та експлуатації комерційних БпЛА на різноманітних ринках. У 2022 році зібрала понад 200 експонентів та понад 2500 людей з усього світу.