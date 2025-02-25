Украинские писатели с 2022 года начали приносить львиную долю дохода, — Виктор Круглов, издательство "Ранок"

Война в Украине началась не в 2022, а в далеком 2014 году. Но самое полномасштабное вторжение России стало "идеальным штормом" для всех предпринимателей в Украине. Кто потерял бизнес, кто выдержал удар, смог восстановиться и расширить горизонты. Как три года войны изменили компании, какие решения их владельцев и менеджмента оказались удачными, а какие, к сожалению, ошибочными, как изменились клиенты украинского бизнеса? Обо всем этом мы спросили представителей крупнейших отечественных компаний. В этот раз блиц-интервью для Delo.ua дал Виктор Круглов, генеральный директор издательства "Утро" и глава наблюдательного совета корпорации RNK-Ranok.

Какие были самые первые управленческие решения, принятые не накануне российского вторжения или во время первых месяцев великой войны?

– В первый день войны позвонил друзьям из Нацгвардии и спросил, какая помощь нужна. Затем записал видеообращение к сотрудникам с просьбой сохранять спокойствие и оставаться на связи. Команда HR-отдела создала внутренний чат для оперативного реагирования и неотложной помощи. Начали искать возможность нанять автобусы для эвакуации сотрудников. Договорился с бухгалтерией заплатить все налоги за год вперед и как можно быстрее перечислить зарплату всем сотрудникам. Кто-то из команды добровольцем присоединился к Силам обороны или волонтерам, другие раздавали безвозмездные книги издательства в харьковском метро. Электронные издания выложили в свободный доступ, чтобы чтением украинцы могли отвлекаться от шокирующих событий. Запустили онлайн обучение Школы "Ранок" для детей сотрудников и всех желающих, чтобы успокоить детей и взрослых. Потом уже выяснилось, что когда БТР оккупантов стояли на расстоянии нескольких сотен метров от нашего состава, рабочие разливали "коктейли Молотова".

Горжусь тем, что автобусами школы "Ранок" смогли буквально за 15 минут до прилета эвакуировать учеников из харьковского интерната для детей с ослабленным зрением. Я вынужден был сесть за руль автобуса первый раз в жизни, потому что водитель неожиданно скрылся. Было очень страшно.

Поскольку наши складские и производственные мощности базировались в Харькове, важно было позаботиться об их защите. Большую часть книг из харьковского склада, одного из крупнейших автоматизированных логистических центров Европы, перевезли в другие города Украины. Уже в начале марта команда начала возвращаться к работе по новым локациям.

Как удалось быстро восстановить рабочий процесс?

— В первую очередь, мы использовали опыт удаленной коммуникации во времена пандемии: к началу 2022 года вся документация и рабочие файлы уже хранились в облачной среде. С производством нас поддержали иностранные партнеры из Польши, Румынии и других стран, мы предоставляли файлы, они печатали книги. Дело в том, что у нас был приоритетный проект, который не мог ждать – разработка новых учебников по программе НУШ для пятиклассников. За ними школьники должны были начать обучение в сентябре. Поэтому подготовка макетов учебников продолжалась даже в бомбоубежищах.

Также пришлось сменить логистику. В целях диверсификации рисков издательство открыло дополнительные склады в Киеве, Луцке и Коломне. Печатаем книги теперь не только в Харькове, но и по всей стране и за границей.

Как изменился книжный рынок за три года полномасштабной войны?

— Значительно изменились предпочтения украинцев. Прежде всего, это касается роста интереса к литературе на историческую тематику. У украинцев возникла необходимость не просто больше читать на эту тему, но больше о ней писать. К примеру, в издательстве "Фабула" (входит в издательскую корпорацию RNK-Ranok) за это время вышли десятки книг из категорий нон-фикшн или художественной литературы о сопротивлении Украины, нашем прошлом и нынешней войне.

Также ощущается потребность в "легких" жанрах, помогающих психологической разгрузке. Сейчас среди лидеров – фэнтези, романтика, приключенческая литература или современная проза. Существенно вырос спрос на книги направлений Young и New Adult, читаемые не только молодежью, но и взрослыми.

Запрет импорта российских изданий оказал значительное влияние на рынок?

— Благодаря этому мы получили два мощных импульса. Во-первых, активизировался литературный процесс. Появились многие отечественные авторы, которые начали издаваться уже после февраля 2022 года. В издательском портфеле "Ранка" доля книг украинских писателей и писательниц возросла, продажи этих книг составляют наибольшую часть дохода.

Во-вторых, когда русская книга исчезла из наших книжных магазинов, осталось много пустых мест на полках. Соответственно, надо было заполнять отечественной продукцией. Именно эта возможность и большой спрос на украинскую литературу повлияли на открытие новых интересных издательств, например "Еще одну страницу", "Варвар", "Ридбери" и других.

Вслед за издательствами по всей Украине свои двери открывали новые сетевые и независимые книжные магазины. Например, буквально вчера прочитал новость, что харьковская сеть книжных магазинов "Книголенд" увеличила количество книжных магазинов до 45, открыв новый книжный магазин в Шептицком. Причиной "бума книжных магазинов" стало не только оживление литературной жизни в Украине, но и обещание власти поддержать этот бизнес. В июне 2022 года украинский парламент принял законопроект, среди положений которого было и предоставление субсидий магазинам для оплаты аренды. Но после долгих дискуссий эта часть закона была отложена до завершения военного положения в стране. Жаль, что так произошло, но все понимают, что сейчас у нашего государства есть другие приоритеты.

Я радуюсь, что, несмотря на все сложности, книжный бизнес развивается, хотя книжный рынок не наверстал потери в тиражах с 2022 года, динамика положительная.