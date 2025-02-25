Українські письменники з 2022 року почали приносити левову частку доходу, - Віктор Круглов, видавництво "Ранок"

Війна в Україні почалася не у 2022-му, а в далекому 2014 році. Але саме повномасштабне вторгнення Росії стало "ідеальним штормом" для всіх підприємців в Україні. Хтось втратив бізнес, хтось витримав удар, зміг відновитися і розширити горизонти. Як три роки великої війни змінили компанії, які рішення їх власників та менеджменту виявились вдалими, а які, на жаль, помилковими, як змінилися клієнти українського бізнесу? Про все це ми запитали представників найбільших вітчизняних компаній. Цього разу бліцінтерв'ю для Delo.ua дав Віктор Круглов, генеральний директор видавництва "Ранок" і голова наглядової ради корпорації RNK-Ranok.

Які були найперші управлінські рішення ухвалені напередодні російського вторгнення чи під час перших місяців великої війни?

— У перший день війни зателефонував друзям з Нацгвардії і запитав, яка допомога потрібна. Потім записав відеозвернення до співробітників із проханням зберігати спокій і залишатися на зв’язку. Команда HR відділу створили внутрішній чат для оперативного реагування та невідкладної допомоги. Почали шукати можливість найняти автобуси для евакуації співробітників. Домовився з бухгалтерією заплатити усі податки за рік наперед та якнайшвидше перерахувати зарплату усім співробітникам. Хтось із команди добровольцем долучився до Сил оборони або волонтерів, інші роздавали безоплатні книжки видавництва в харківському метро. Електронні видання виклали у вільний доступ — щоб читанням українці могли відволікатися від шокуючих подій. Запустили онлайн навчання Школи “Ранок” для дітей співробітників та всіх охочих, аби заспокоїти дітей та дорослих. Потім вже з'ясувалося, що коли БТР окупантів стояли на відстані кількох сотень метрів від нашого складу, робітники розливали коктейлі “Молотова”.

Пишаюсь тим, що автобусами школи “Ранок” змогли буквально за 15 хвилин до прильоту евакуювати учнів з харківського інтернату для дітей із вадами зору. Я вимушений був сісти за кермо автобуса перший раз у житті, бо водій несподіванно зник. Було дуже страшно.

Оскільки наші складські та виробничі потужності базувались в Харкові, важливо було подбати про їх захист. Більшу частину книжок із харківського складу, одного з найбільших автоматизованих логістичних центрів Європи, перевезли до інших міст України. Вже на початку березня команда почала повертатися до роботи з нових локацій.

Як вдалось так швидко поновити робочій процес?

— В першу чергу ми використали досвід віддаленої комунікації за часів пандемії: на початок 2022 року вся документація та робочі файли вже зберігалися в хмарному середовищі. Щодо виробництва, нас підтримали іноземні партнери з Польщі, Румунії та інших країн, ми надавали файли, вони друкували книжки. Річ в тім, що в нас був пріоритетний проєкт, який не міг чекати - розробка нових підручників за програмою НУШ для п’ятикласників. За ними школярі мали розпочати навчання у вересні. Тому підготовка макетів підручників продовжувалася навіть у бомбосховищах.

Також довелось змінити логістику. З метою диверсифікації ризиків видавництво відкрило додаткові склади в Києві, Луцьку та Коломиї. Друкуємо книжки тепер не тільки в Харкові, а й по всій країні та за кордоном.

Як змінився книжковий ринок за три роки повномасштабної війни?

— Значно змінилися вподобання українців. Насамперед це стосується зростання інтересу до літератури на історичну тематику. В українців виникла потреба не просто більше читати на цю тему, а й більше про неї писати. До прикладу, у видавництві "Фабула" (входить до видавничоі корпорації РНК-Ранок) за цей час вийшли десятки книг з категорій нонфікшну чи художньої літератури про опір України, наше минуле та теперішню війну.

Також відчувається потреба в "легких" жанрах, які допомагають психологічному розвантаженню. Зараз серед лідерів - фентезі, романтика, пригодницька література чи сучасна проза. Суттєво зріс попит на книги напрямів Young і New Adult, які читає не лише молодь, а й дорослі.

Заборона імпорту російских видань значно вплинула на ринок?

— Завдяки цьому ми отримали два потужних імпульси. По-перше, активізувався літературний процес. З'явилося чимало вітчизняних авторів, які почали видаватися вже після лютого 2022 року. У видавничому портфелі "Ранку" частка книжок українських письменників і письменниць зросла, продажі цих книг складають найбільшу частину доходу.

По-друге, коли російська книжка зникла з наших книгарень, залишилось багато порожніх місць на полицях. Відповідно треба було заповнювати вітчизняною продукцією. Саме ця можливість і великий попит на українську літературу вплинули на відкриття нових цікавих видавництв, як-от "Ще одну сторінку", “Варвар”, “Рідбері” та інших.

Слідом за видавництвами по всій Україні свої двері відчиняли нові мережеві та незалежні книжкові крамниці. Наприклад, буквально вчора прочитав новину, що харківська мережа книгарень “Книголенд” збільшила кількість книгарень до 45, відкривши нову книгарню у Шептицькому. Причиною "буму книгарень" стало не лише пожвавлення літературного життя в Україні, а й обіцянка влади підтримати цей бізнес. У червні 2022 року український парламент ухвалив законопроєкт, серед положень якого було й надання субсидій книгарням для сплати оренди. Але після довгих дискусій цю частину закону відклали до завершення воєнного стану в країні. Дуже шкода, що так сталося, але всі розуміють, що зараз у нашої держави є інші пріоритети.

Я радію, що попри всі складнощі книжковий бізнес розвивається, Хоча книжковий ринок не надолужив втрати у накладах з 2022 року, динаміка позитивна.