Украинские предприятия смогут бесплатно перенести свои интернет-магазины с российских платформ на украинские

С началом военной агрессии в Украине российские сервисы для электронной коммерции перестали надежно функционировать, некоторые уже заблокированы. Поэтому большое количество украинских предприятий, которые осуществляли продажу товаров в интернете и пользовались российскими сервисами, остались с отключенными интернет-магазинами.

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Помочь украинскому бизнесу вызвались Monobank и Shop-Express – украинская платформа для создания интернет-магазинов. Теперь украинские предприятия смогут бесплатно и быстро осуществить переезд своих интернет-магазинов с российских платформ на украинские и кроме того получат mono-эквайринг с 0% комиссией до 30.04.2022 г.

Переезд будет легким, понятным и безболезненным, с сохранением брендового дизайна, информации и настроек. Именно это является значительной сложностью при перенастройке магазина. Перенос интернет-магазина можно настроить как самостоятельно, так и с привлечением специалистов компании Shop-Express.

“Отключение интернет-магазинов или их некорректная работа в последний месяц уже привела к весомым потерям заказов у предприятий, — говорит Алексей Петриченко, CEO Shop-Express. — Обеспечить обновление онлайн-продаж является одной из срочных задач для восстановления украинской экономики. Переезд на украинские платформы — это самый быстрый способ для предприятий продолжить работу в этот трудный период. Миссия платформы Shop-Express состоит в том, чтобы предоставить бизнесу простой инструмент запуска брендовых интернет-магазинов со всеми необходимыми функциями. Внедрение новых возможностей в виде современного эквайринга без комиссии в интернет-магазины, безусловно, улучшит финансовые результаты деятельности украинских компаний”.

Узнать возможности интернет-магазина с Shop-Express и протестировать можно на сайте https://shop-express.com.ua/rus/, нажав на кнопку “Создать магазин”.

Для подключения интернет-эквайринга от monobank необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://www.monobank.ua/e-comm.