Українські підприємства зможуть безплатно перенести свої інтернет-магазини з російських платформ на українські

З початком військової агресії в Україні російські сервіси для електронної комерції перестали надійно функціонувати, деякі вже заблоковані. Через це велика кількість українських підприємств, хто здійснював продаж товарів в інтернеті та користувався російськими сервісами, залишились з вимкненими інтернет-магазинами.

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Допомогти українському бізнесу зголосились Monobank та Shop-Express - українська платформа для створення інтернет-магазинів. Відтепер українські підприємства зможуть безплатно та швидко здійснити переїзд своїх інтернет-магазинів з російських платформ на українську на додачу отримають mono-еквайринг з 0% комісією до 30.04.2022 р.

Переїзд буде легким, зрозумілим та “безболісним”, зі збереженням брендового дизайну, інформації та налаштувань. Саме це є значною складністю при переналаштуванні магазину. Перенесення інтернет-магазину можна налаштувати як самостійно, так і з залученням спеціалістів компанії Shop-Express.

“Відключення інтернет-магазинів або їх некоректна робота в останній місяць вже призвела до вагомих втрат замовлень у підприємств, - говорить Олексій Петриченко, CEO Shop-Express. - Забезпечити відновлення онлайн продажів є однією з термінових задач для відновлення української економіки. Переїзд на українські платформи - це найшвидший спосіб для підприємств продовжити працювати в цей важкий період. Місія платформи Shop-Express полягає в тому, щоб надати бізнесу простий інструмент запуску брендових інтернет-магазинів з усіма потрібними функціями. Впровадження нових можливостей у вигляді сучасного еквайрингу без комісії в інтернет-магазини безумовно покращить фінансові результати діяльності українських компаній”.

Дізнатися про можливості інтернет-магазину з Shop-Express і протестувати можна на сайті https://shop-express.com.ua/ukr/, натиснувши на кнопку “Створити магазин”.

Для підключення інтернет-еквайрингу від monobank необхідно пройти реєстрацію за посиланням: https://www.monobank.ua/e-comm.