Украинский адвокат Андрей Приходько укрепляет польско-украинские связи в юриспруденции и цифровизации адвокатской деятельности

Варшава стала местом проведения важного мероприятия, посвященного второй годовщине существования Diia.Business.Warsaw – польского аналога украинского государственного портала Дія.Бізнес. Мероприятие, состоявшееся 17 мая 2024 года, собрало ведущих экспертов и специалистов в сфере юриспруденции и цифровых технологий. Среди ключевых спикеров был Андрей Приходько – украинский адвокат, доктор юридических наук, профессор, глава Комитета по цифровизации адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ). Он также является основателем одной из крупнейших юридических компаний в Украине – PRIKHODKO&PARTNERS, а также Юридического сервиса КОНСУЛЬТАНТ .

В ходе мероприятия состоялся оживленный обмен опытом между украинскими и польскими специалистами по внедрению новейших цифровых решений для ведения бизнеса и предоставления юридических услуг. Андрей Приходько поделился наработками украинского адвокатского сообщества в этой сфере, уделив особое внимание успешному функционированию в Украине юридического маркетплейса "КОНСУЛЬТАНТ".

Эта инновационная цифровая платформа, признанная лучшим юридическим стартапом Украины по версии HiiL Innovating Justice Challenge 2021 Украина и резидентом Diia.City, позволяет клиентам легко находить нужных юристов и адвокатов, а юристы – эффективно продвигать свои услуги. Компания "КОНСУЛЬТАНТ" уже успешно работает и в Польше, став одним из первых украинских legaltech-стартапов, вышедших на международный рынок.

Как отметил Андрей Приходько, в мае 2024 года "Консультант" существенно расширит свое присутствие в Польше, предлагая широкий спектр юридических услуг в сферах бизнеса, налогообложения, кибербезопасности, корпоративного права, криптовалюта, привлечения инвестиций и других. Кроме того, благотворительным фондам и общественным организациям, которые помогают украинцам, будут предоставляться бесплатные консультации через платформу, которые компания "Консультант" будет оплачивать за счет собственных средств. Это вклад стартапа в поддержку украинского народа.

Следующими амбициозными целями "Консультанта" является выход на рынки Великобритании, Германии, а в 2025 году начало деятельности в Соединенных Штатах Америки.

В целом, мероприятие в рамках Diia.Business.Warsaw продемонстрировало высокий уровень сотрудничества между Украиной и Польшей в направлении цифровизации различных отраслей экономики. Оба государства имеют богатый опыт в внедрении новейших IT-решений, который активно обменивается между соседями для взаимного прогресса и процветания.