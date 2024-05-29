Український адвокат Андрій Приходько зміцнює польсько-українські зв'язки в юриспруденції та цифровізації адвокатської діяльності

Варшава стала місцем проведення важливого заходу, присвяченого другій річниці існування Diia.Business.Warsaw – польського аналога українського державного порталу Дія.Бізнес. Захід, який відбувся 17 травня 2024 року, зібрав провідних експертів та фахівців у сфері юриспруденції та цифрових технологій. Серед ключових спікерів був Андрій Приходько – український адвокат, доктор юридичних наук, професор, очільник Комітету з питань цифровізації адвокатури Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Він також є засновником однієї з найбільших юридичних компаній в Україні – PRIKHODKO&PARTNERS, а також Юридичного сервісу КОНСУЛЬТАНТ.

Під час заходу відбувся жвавий обмін досвідом між українськими та польськими фахівцями щодо впровадження новітніх цифрових рішень для ведення бізнесу та надання юридичних послуг. Андрій Приходько поділився напрацюваннями української адвокатської спільноти у цій сфері, приділивши особливу увагу успішному функціонуванню в Україні юридичного маркетплейсу "КОНСУЛЬТАНТ".

Ця інноваційна цифрова платформа, визнана кращим юридичним стартапом України за версією HiiL Innovating Justice Challenge 2021 Ukraine та резидентом Diia.City, дозволяє клієнтам легко знаходити потрібних юристів та адвокатів, а правникам – ефективно просувати свої послуги. Компанія "КОНСУЛЬТАНТ" вже успішно працює і в Польщі, ставши одним із перших українських legaltech-стартапів, що вийшов на міжнародний ринок.

Як зазначив Андрій Приходько, у травні 2024 року "Консультант" суттєво розширить свою присутність у Польщі, пропонуючи широкий спектр юридичних послуг у сферах бізнесу, оподаткування, кібербезпеки, корпоративного права, криптовалют, залучення інвестицій та інших. Крім того, для благодійних фондів та громадських організацій, які допомагають українцям, будуть надаватися безкоштовні консультації через платформу, які компанія "Консультант" оплачуватиме за рахунок власних коштів. Це внесок стартапу у підтримку українського народу.

Наступними амбітними цілями "Консультанта" є вихід на ринки Великої Британії, Німеччини, а в 2025 році – початок діяльності у Сполучених Штатах Америки.

Загалом, захід у рамках Diia.Business.Warsaw продемонстрував високий рівень співпраці між Україною та Польщею у напрямку цифровізації різних галузей економіки. Обидві держави мають багатий досвід у впровадженні новітніх IT-рішень, який активно обмінюється між сусідами задля взаємного прогресу та процвітання.