Укрэксимбанк приглашает инвесторов к аукциону по продаже прав требования по кредитным обязательствам компании по производству алкогольной продукции

Стартовая цена аукциона по продаже прав требования составляет 432,80 миллиона гривен

Государственный Укрэксимбанк приглашает инвесторов к аукциону по продаже прав требования по кредитной задолженности юридического лица – бывшего лидера среди украинских производителей марочных и коллекционных видов коньяка.

Активы, обеспечивающие исполнение обязательств должника перед Банком:

производственные здания и сооружения завода и цех выдержки коньячных спиртов общей площадью более 37,86 тыс. кв. м с земельным участком площадью 2,5 га, на котором размещена эта недвижимость;

нежилое здание дома культуры, общей площадью 1,03 тыс. кв. м с земельным участком площадью 0,23 га;

комплекс, котельная с наружными тепловыми сетями, общей площадью 902,50 кв. м, расположены по адресу: Херсонская область, г. Новая Каховка, пр-т Днепровский;

Также среди активов нежилые помещения разнообразного назначения, расположенные по адресу: Херсонская обл., г. Новая Каховка, с/с Райская:

здание капельно-оросительной системы и водоем, общей площадью 73,00 кв. м;

нежилые здания бригадных домов №1,2,4, общей площадью 15,80 кв. м каждый;

нежилое здание административного назначения общей площадью 182,40 кв. м;

здание растворного узла со вспомогательными зданиями и сооружениями, общей площадью 69,10 кв.м, расположено по адресу: Херсонская область, г. Новая Каховка, с/с Тополевка, ул. Нахимова;

24 объекта недвижимого имущества, общей площадью 11, 58 тыс. кв. м, размещенные на земельных участках, которые находятся во временном пользовании заемщика на основании договоров аренды, а именно: производственный; гостиничная, санитарно-курортная; складская; социально-бытовая; офисная, торговая, прочая нежилая недвижимость; АЗС, расположенные в г. Новая Каховка Херсонской области;

встроенное помещение магазина общей площадью 257,70 кв. м, на ул. 60 лет Советской власти;

магазин, площадью 104,40 кв. м, на ул. К. Либкнехта;

дом творчества, площадью 496,30 кв. м, с земельным участком, площадью 0,16 га, по улице Мира;

здание магазина общей площадью 218,80 кв. м с земельным участком площадью 0,0385 га по улице Уютный г. Новая Каховка, Херсонской области.

Кроме того, в залог банка передан большой массив разнообразного производственного оборудования; компьютерной, офисной техники и оргтехники; грузовые автомобили с прицепами; оборудование; специальная техника для сбора винограда; товары в обороте; производственные запасы купажей коньяка; готовой продукции (коньяки, бренди, алкогольные напитки крепкие в ассортименте); плодоносящие многолетние насаждения (виноградники и сады) на земельных участках площадью 604,1 и 526,1 га по адресу: с. Тополовка и с. Райское, г. Новая Каховка, Херсонская область.

Среди обеспечения также права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг (торговые марки) в количестве 30 ед; доли в уставных капиталах двух предприятий в размере 100% каждая; поручительство субъектов хозяйствования.

В настоящее время производственные мощности и оборудование, обеспечивающие технологический цикл производства, находятся на неподконтрольной Украине территории. По этой причине достоверно подтвердить или опровергнуть наличие или отсутствие обеспечения по кредитным договорам, а также охарактеризовать их нынешнее техническое состояние не представляется возможным.

Приобрести права требования по кредитным договорам, включенным в состав одного лота, можно 09 ноября 2023 года, воспользовавшись ссылкой в электронной системе OpenMarket (ГП «СЕТАМ»): https://setam.net.ua/auction/533731 .

Стартовая цена аукциона по продаже прав требования составляет 432,80 миллиона гривен.