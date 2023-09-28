Укрексімбанк запрошує інвесторів до аукціону з продажу прав вимоги за кредитними зобов’язаннями компанії з виробництва алкогольної продукції

Стартова ціна аукціону з продажу прав вимоги складає 432, 80 мільйона гривень

Державний Укрексімбанк запрошує інвесторів до аукціону з продажу прав вимоги за кредитною заборгованістю юридичної особи - колишнього лідера серед українських виробників марочних та колекційних видів коньяку.

Активи, які забезпечують виконання зобов’язань боржника перед Банком:

виробничі будівлі і споруди заводу та цех витримки коньячних спиртів, загальною площею більше 37,86 тис. кв. м з земельною ділянкою, площею 2,5 га, на якій розміщена ця нерухомість;

нежитлова будівля будинку культури, загальною площею 1,03 тис. кв. м з земельною ділянкою, площею 0,23 га;

комплекс, котельня з зовнішніми тепловими мережами, загальною площею 902,50 кв. м, розташовані за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр-т Дніпровський;

Також серед активів нежитлові приміщення різноманітного призначення, розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, с/р Райська:

будівля краплинно-зрошувальної системи та водоймище, загальною площею 73,00 кв. м;

нежитлові будівлі бригадних будинків № №1,2,4 , загальною площею 15,80 кв. м кожен;

нежитлова будівля адміністративного призначення, загальною площею 182,40 кв. м;

будівля розчинного вузла з допоміжними будівлями та спорудами, загальною площею 69,10 кв.м, розташована за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, с/р Тополівка, вул. Нахімова;

24 об’єкти нерухомого майна, загальною площею 11, 58 тис. кв. м, розміщені на земельних ділянках, які перебувають у тимчасовому користуванні позичальника на підставі договорів оренди, а саме: виробнича; готельна, санітарно-курортна; складська; соціально-побутова; офісна, торгова, інша нежитлова нерухомість; АЗС, розташовані у м. Нова Каховка Херсонської області;

вбудоване приміщення магазину, загальною площею 257,70 кв. м, по вул. 60 Років Радянської влади;

крамниця, площею 104,40 кв. м, по вул. К. Лібкнехта;

будинок творчості, площею 496,30 кв. м, з земельною ділянкою, площею 0,16 га, по вулиці Миру;

будівля магазину, загальною площею 218,80 кв. м з земельною ділянкою, площею 0,0385 га по вулиці Затишній м. Нова Каховка, Херсонської області.

Крім цього, в заставу банку переданий великий масив різноманітного виробничого обладнання; комп’ютерної, офісної техніки та оргтехніки; вантажні автомобілі з причепами; устаткування; спеціальна техніка для збору винограду; товари в обороті; виробничі запаси купажів коньяку; готової продукції (коньяки, бренді, напої алкогольні міцні в асортименті); плодоносні багаторічні насадження (виноградники та сади) на земельних ділянках площею 604,1 та 526,1 га за адресою: с. Тополівка та с. Райське, м. Нова Каховка, Херсонська област.

Серед забезпечення, також, права інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг (торгові марки) в кількості 30 од.; частки в статутних капіталах двох підприємств в розмірі 100% кожна; порука суб’єктів господарювання.

Наразі виробничі потужності та обладнання, які забезпечували технологічний цикл виробництва, знаходяться на непідконтрольній Україні території. З цієї причини достовірно підтвердити чи спростувати наявність або відсутність забезпечення за кредитними договорами, а також охарактеризувати їх теперішній технічний стан, не вбачається за можливе.

Придбати права вимоги за кредитними договорами, включеними до складу одного лоту, можна 09 листопада 2023 року, скориставшись посиланням в електронній системі OpenMarket (ДП «СЕТАМ»): https://setam.net.ua/auction/533731.

Стартова ціна аукціону з продажу прав вимоги складає 432, 80 мільйона гривень.