"Укрзализныця" провела аукционы по сдаче в аренду площадей на вокзалах: какие результаты

1 ноября 2024 года "Укрзализныця" провела в системе Прозорро. Продажи торги по сдаче в аренду площадей на железнодорожных вокзалах.

Об этом сообщила пресс-служба Прозорро.Продажи.

Среди лотов — площади на столичных вокзалах под размещение инклюзивного банковского мини-отделения и книжный магазин, и площади для размещения телекоммуникационного оборудования на вокзалах станций Подзамче, Броды, Луцк и Дарница.

По итогам 8 аукционов "Укрзализныця" заключит с победителями торгов договоры аренды на сумму более 608 тыс. грн, что превышает стартовую стоимость более чем вдвое. При этом срок аренды составляет около трех лет.

В Прозорро. Продажи также сообщают, что за право арендовать площади на железнодорожных вокзалах соревновались 16 участников. Активнее всего конкурировали за место под книжный магазин на Центральном вокзале Киева — за него победитель торгов должен платить почти 403,7 тыс. грн в месяц. Согласно результатам аукциона, победителем торгов стало ООО "Книгарня "Є".

Победителем аукциона за право арендовать помещение для размещения банковского учреждения на Центральном вокзале Киева стал Ощадбанк. Финучреждение должно будет платить за аренду 200 тыс. грн в месяц.

Отмечается, что всего за время работы в системе с 2018 года "Укрзализныця" привлекла около 4,2 млрд грн по итогам онлайн-аукционов.

Напомним, после продолжавшегося более года перерыва "Укрзализныця" возобновила онлайн-аукционы по аренде площадей на железнодорожных вокзалах страны. Они стали возможны благодаря внесению изменений в Порядок распоряжения имуществом акционерного общества "Украинская железная дорога".

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