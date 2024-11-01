"Укрзалізниця" провела аукціони зі здачі в оренду площ на вокзалах: які результати

1 листопада 2024 року "Укрзалізниця" провела в системі Прозорро.Продажі торги зі здачі в оренду площ на залізничних вокзалах.

Про це повідомила пресслужба Прозорро.Продажі.

Зазначається, що серед лотів - площі на столичних вокзалах під розміщення інклюзивного банківського міні-відділення та книгарню, та площі для розміщення телекомунікаційного обладнання на вокзалах станцій Підзамче, Броди, Луцьк і Дарниця.

За підсумками 8 аукціонів "Укрзалізниця" укладе з переможцями торгів договори оренди на суму понад 608 тис. грн, що перевищує стартову вартість більш ніж вдвічі. При цьому термін оренди складає майже три роки.

У Прозорро.Продажі також повідомляють, що за право орендувати площі на залізничних вокзалах змагалися 16 учасників. Найактивніше конкурували за місце під книгарню на Центральному вокзалі Києва - за неї переможець торгів має сплачувати майже 403,7 тис. грн на місяць. Згідно з результатами аукціону, переможцем торгів стало ТОВ "Книгарня "Є".

Переможцем аукціону за право орендувати приміщення для розміщення банківської установи на Центральному вокзалі Києва став Ощадбанк. Фінустанова повинна буде сплачувати за оренду 200 тис. грн на місяць.

Зазначається, що усього за час роботи в системі з 2018 року "Укрзалізниця" залучила майже 4,2 млрд грн за підсумками онлайн-аукціонів.

Нагадаємо, після перерви, яка тривала більше року, "Укрзалізниця" відновила онлайн-аукціони з оренди площ на залізничних вокзалах країни. Вони стали можливими завдяки внесенню змін до Порядку розпорядження майном акціонерного товариства "Українська залізниця".

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