UPG отстраивает АЗК, уничтоженные врагом, и продолжает открывать новые

Я думаю, что мы – единственная компания, которая продолжает строительство АЗК в Украине. Об этом в интервью Forbes сказал Владимир Петренко, основатель и владелец группы компаний UPG .

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Он также рассказал, что с начала широкомасштабной войны для возобновления своего семейного бизнеса его пришлось фактически перестроить с нуля.

Следовательно, компания отказалась от сотрудничества с враждебными странами и в кратчайшие сроки начала сотрудничество с европейскими нефтеперерабатывающими заводами. Сегодня Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Hellenic Petroleum, Rompetrol обеспечивают UPG горючим.

«Дело в том, что долгое время мы были привязаны к одному поставщику – Беларусской нефтяной компании. Но это прекратилось в тот же момент, когда Беларусь начала войну против Украины, хотя бизнес после этого и остановился. При этом российского горючего с 2014 года мы не купили ни одной тонны, все это время работая по принципу non-Russian», – сказал Владимир Петренко.

Кроме того, группа компаний UPG приобрела у Польши терминал для хранения и перевалки нефтепродуктов и пополнила свой автопарк новыми бензовозами и железнодорожными вагонами. Это позволяет компании быть независимой от любых факторов, которые могут повлиять на поставку светлых нефтепродуктов.

Фото: UPG терминал в Польше

Несмотря на войну в стране, сеть АЗК UPG восстановила поврежденные вражескими обстрелами объекты, фактически отстроив их заново. Среди них: АЗК в сёлах Мила на Житомирской трассе и Загальцы в Бучанском районе. Было возобновлено строительство АЗК в поселке Большая Дымерка.

«В 2022 году мы запустили два новых объекта: по проспекту Освободителей в Киеве, еще один АЗК – в Хмельницком и строим объект в Кодаках Киевской области. В этом году мы планируем построить новые автозаправочные комплексы. Я думаю, что мы – единственная компания, которая продолжает строительство АЗК в Украине», – заметил Владимир Петренко, рассказывая о планах национальной сети на перспективу.