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UPG відбудовує АЗК, знищені ворогом, та продовжує відкривати нові
Я думаю, що ми – єдина компанія, яка продовжує будівництво АЗК в Україні. Про це в інтерв’ю для Forbes сказав Володимир Петренко, засновник та власник групи компаній UPG.
Він також розповів, що від початку широкомасштабної війни задля відновлення свого сімейного бізнесу його довелося фактично перебудувати з нуля.
Відтак, компанія навідріз відмовилася від співпраці з ворожими країнами та в найкоротші терміни розпочала співпрацю з європейськими нафтопереробними заводами. Сьогодні Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Hellenic Petroleum, Rompetrol забезпечують UPG пальним.
"Річ у тім, що тривалий час ми були прив’язані до одного постачальника – Білоруської нафтової компанії. Але це припинилося в ту саму мить, коли Білорусь розпочала війну проти України, хоча бізнес після цього і зупинився. При цьому російського пального з 2014 року ми не купили жодної тонни, весь цей час працюючи за принципом non-Russian", – сказав Володимир Петренко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, група компаній UPG придбала у Польщі термінал для зберігання і перевалки нафтопродуктів та поповнила свій автопарк новими бензовозами та залізничними вагонами. Це дає компанії можливість бути незалежною від будь-яких факторів, що можуть вплинути на постачання світлих нафтопродуктів.
Попри війну в країні мережа АЗК UPG відновила понівечені ворожими обстрілами об’єкти, фактично відбудовавши їх заново. Серед них: АЗК у селах Мила на Житомирській трасі та Загальці у Бучанському районі. Було відновлено будівництво АЗК у селищі Велика Димерка.
"У 2022 році ми запустили два нових об’єкти: на проспекті Визволителів у Києві, ще один АЗК – у Хмельницькому і будуємо об’єкт у Кодаках Київської області. Цього року ми плануємо побудувати нові автозаправні комплекси. Я думаю, що ми – єдина компанія, яка продовжує будівництво АЗК в Україні", – зауважив Володимир Петренко, розповідаючи про плани національної мережі на перспективу.