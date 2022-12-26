Управляющая компания терминала "Олимпекс Купе" с зернового коридора опровергает претензии американского хедж-фонда и готова погасить кредитные обязательства

GNT Group, которая управляет зерновым терминалом "Олимпекс Купе Интернешнл" в Одесском морском порту, отвергает обвинения в нецелевом использовании кредитных средств, готова погасить кредитные обязательства перед Argentem Creek Partners и открыта для переговоров по предоставлению всех необходимых финансовых документов для проведения аудита. Об этом говорится в заявлении управляющей компании GN Terminal Enterprises Limited, которое есть в распоряжении "Дело.ua".

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На минувшей неделе американский хедж-фонд Argentem Creek Partners сообщил 23 декабря, что начал принудительные действия против GNT Group, управляющей зерновым терминалом "Олимпекс Купе Интернешнл", работающим на территории Одесского морского порта. Претензии касаются кредитных линий совокупным размером 75 млн. долларов.

В связи с этим GNT Group заявила, что в 2019 году привлекла в Argentem Creek Partners две кредитные линии в размере 25 млн и 50 млн дол. Эти средства были направлены на погашение кредита ЕБРР и выкуп 26% доли CHS Europe Sarl в зерновом терминале "Олимпекс Купе Интернешнл".

"В своем заявлении фонд Argentem Creek Partners сообщил, что подозревает GNT Group в злоупотреблении предоставленными кредитными средствами. Но кредитный договор был заключен таким образом, что все кредитные средства имели чисто целевое назначение, и любое их нецелевое использование было невозможно", - отметили в GNT Group.

Там также добавили, что в 2022 году Украина оказалась в ситуации полной морской блокады в связи с войной, что оказало существенное влияние на финансовые показатели всех игроков рынка перевалки грузов. Кредитный договор с американским фондом позволял откладывать выплаты по кредитам, на что были получены оговоренные договором вейверы (отсрочки).

"GNT Group заявляет о готовности погасить кредитные обязательства перед Argentem Creek Partners и открыты к переговорам по предоставлению всех необходимых финансовых документов для проведения аудита. Ведь никаких нарушений и нецелевого использования кредитных средств быть не могло. Мы хотели бы подчеркнуть, что GNT Group является одним из участников, задействованных в зерновом коридоре при поддержке ООН и никогда не прибегали ни к каким злоупотреблениям кредитными средствами за всю свою более чем 20-летнюю историю", – сказано в заявлении.

В компании также подчеркнули, что история зернового терминала "Олимпекс Купе Интернешнл" в Одесском порту началась еще в 2000 году. За более чем 20 лет построен с нуля один из десяти крупнейших зерновых терминалов в Украине. Все это время GNT Group сотрудничала с крупными международными компаниями и финансовыми институтами. Объем инвестиций в развитие терминала составил более $80 млн. Так, с 2009 по 2019 год в проект привлекались кредитные средства международной компании CHS Inc. и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Напомним, "Олимпекс Купе Интернешнл" – одна из крупнейших частных стивидорных компаний, оперирующая в Одесском морском порту. В прошлом году, по данным портала "Порты Украины", компания с показателем 180 тыс. т занимала 11-е место в рейтинге портовых терминалов Украины по объемам одновременного хранения зерновых.