Устойчивость как стратегия: как Тева сохраняет лидерство на фармрынке во время войны

Несмотря на войну, изменения в регулировании и нехватку кадров, фармацевтическая компания Тева демонстрирует стабильность и рост. Компания инвестирует в новые технологии, расширяет портфель препаратов и остается №1 по количеству лекарства в программе «Доступные лекарства». В разговоре с Дмитрием Спицыным, генеральным директором Тева в Украине, мы говорим о том, как компания удерживает позиции в кризисных условиях, поддерживает команду и выстраивает доверие пациентов.

Какими достижениями компании за последний год вы гордитесь больше всего?

– 2025 год для нас – это очередное подтверждение устойчивости украинского бизнеса даже во время войны. Несмотря на постоянные вызовы – от безопасности до изменений в государственном регулировании, – мы выполняем финансовые цели, сохраняем стабильность операций и команду, а главное – продолжаем расти.

Но для меня главный показатель успеха – не цифры, а доверие пациентов. Несмотря на всеобщее сокращение рынка в упаковках, а население страны сократилось почти на четверть, доля Тева продолжает расти. Это значит, что даже в сложные времена все больше людей сознательно выбирают наши препараты. Именно это для меня наилучшее подтверждение, что мы движемся в правильном направлении.

Как изменились позиции компании на рынке в 2025 году по сравнению с предыдущим?

– Тева уже много лет удерживает позиции среди тройки лидеров фармацевтического рынка Украины и остается крупнейшей международной фармкомпанией в стране. В 2025 году мы увеличили рыночную долю, которая по состоянию на сентябрь составляет 3,9% в денежном выражении.

Это особенно показательный результат в текущих условиях. Мы смогли быстрее других адаптироваться к новым регуляторным требованиям, сохранить операционную эффективность и продолжить рост даже в нестабильной среде. Такая гибкость и быстрота принятия решений сегодня является ключевым конкурентным преимуществом.

Сколько инвестиций в 2025 году и в какие направления были направлены и какие из них уже демонстрируют коммерческий результат?

– В 2024–2025 годах мы сфокусировали инвестиции в трех ключевых направлениях – развитие бизнеса, безопасность сотрудников и социальная ответственность.

С точки зрения коммерческих проектов, Тева продолжает инвестировать во внедрение современных технологий и расширение портфеля. Сегодня у нас один из самых широких портфелей лекарственных средств в Украине – от безрецептурных до жизненно необходимых и инновационных препаратов. Мы постоянно обновляем его, реагируя на потребности пациентов и изменения в системе здравоохранения. Только в 2024-2025 годах компания запустила 26 новых лекарственных средств в категориях: кардиология, психиатрия, трансплантология, сахарный диабет 2 типа, аллергия и гастроэнтерология. Это подтверждает нашу стратегию долгосрочного присутствия и развития Украины.

Отдельный блок наших инвестиций – социальные инициативы. Например, мы реализуем программу поддержки пациентов с мигренью, что делает современную терапию более доступной, а также образовательную программу психологической устойчивости для фармацевтов в восточных регионах Украины, созданную в партнерстве с Израильской коалицией травмы. На эту программу направлено около 7 млн грн.

Конечно, в условиях войны значительная часть наших усилий направлена на поддержку системы здравоохранения и гуманитарных инициатив. Совместно с глобальным офисом мы оказали гуманитарную помощь Украине на сумму более 50,5 миллиона долларов США – это лекарственные средства, помогающие больницам и пациентам по всей стране.

Какие ключевые стратегические цели Тева в Украине и на глобальном уровне вы считаете приоритетными до конца 2025 года? Можете ли вы поделиться планами на следующий год?

– Для Тева в Украине в условиях войны приоритеты остаются неизменными – защита сотрудников и обеспечение бесперебойной поставки лекарственных средств. Это фундамент, на котором базируется вся наша деятельность в этот период.

Если говорить о более широкой перспективе, глобально Тева сегодня проходит этап глубокой трансформации – от генерической компании до биофармацевтической. Сохраняя и оптимизируя мощный генерический бизнес, компания активно инвестирует в инновационные направления, в частности, в разработку и производство биологических лекарственных средств и биосимиляров.

К 2030 году ожидается тройной рост доли инновационного бизнеса в мировом портфеле Тева. Украинский офис также часть этой трансформации – мы адаптируем бизнес-модель и готовимся к запуску в Украине новых инновационных препаратов и биосимиляров, разработанных компанией.

В то же время, украинский фармрынок сам проходит процесс изменений в рамках евроинтеграции. Государство постепенно создает механизмы, открывающие пациентам доступ к современным терапиям. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее – уверены, что украинские пациенты смогут пользоваться инновационными препаратами Тева на тех же условиях, что и в странах Европы или США.

Как вы думаете, какие изменения в регуляторной среде являются важнейшими для развития фармацевтического рынка Украины и обеспечения пациентам более быстрого доступа к современным лекарствам?

– Для украинского фармрынка сегодня ключевое – создать прозрачные и предполагаемые правила игры для всех игроков рынка без исключения. Бизнес должен работать в понятной среде, где решения принимаются на основе единых правил, а не отдельных исключений.

Одним из важных шагов в этом направлении является полноценное внедрение «Правила Болар», позволяющее компаниям разрабатывать и регистрировать генерические препараты до завершения действия патента на оригинальное средство. Благодаря этому пациенты скорее получают доступ к лечению, а рынок становится конкурентнее.

Но важно, чтобы это правило работало реально, а не формально без судебных злоупотреблений или административных барьеров. Только тогда мы сможем говорить о настоящей гармонизации с европейскими стандартами и равных условиях для всех участников рынка.

В ситуации дефицита кадров, как вы привлекаете и удерживаете ключевых специалистов?

– Я считаю дефицит квалифицированных кадров одной из самых серьезных проблем украинского рынка труда, и мы, конечно, тоже ее ощущаем.

Наш подход – инвестировать в развитие сотрудников. Благодаря системной работе, мы часто закрываем вакансии внутренними кандидатами, что позволяет сохранять экспертизу, мотивацию и лояльность команды. Очень эффективно работает и реферальная программа – большинство новых коллег приходит к нам по рекомендациям тех, кто уже с нами.

Конечно, мы тоже ищем специалистов на внешнем рынке, и здесь главное – создавать такие условия, чтобы людям хотелось приходить и оставаться в компании. У Тева сформировано ценностное предложение работодателя, объединяющее финансовую стабильность и заботу о человеке. Мы предлагаем конкурентный пакет материальных и нематериальных преимуществ: например, корпоративное авто или компенсация такси в офис (в зависимости от должности), оплата питания, расширенное медицинское страхование, страхование жизни, материальная помощь в случае радостных или печальных событий, компенсация внешнего обучения и многое другое.

Отдельный фокус компании – психологическая стойкость и поддержка ментального здоровья сотрудников. Мы реализуем образовательные программы, привлекаем экспертов, проводим лекции и консультации, чтобы помочь сотрудникам справляться со стрессом и быть более эффективными.

Как Вы определяете свое видение лидерства в фармацевтической отрасли, особенно в условиях войны и глобальной экономической нестабильности?

– Настоящий лидер в фармацевтической области должен сохранять фокус на главном – интересах пациента. Все решения, особенно стратегические, должны приниматься с мыслью о том, как обеспечить людям стабильный доступ к лечению независимо от обстоятельств.

Вторая черта лидера – способность принимать сложные, иногда непопулярные решения, опираясь на анализ, а не на эмоции. Во времена кризиса важно оставаться рациональным и брать ответственность не только за свои действия, но и за действия своей команды.

И третье – забота о людях. Длительный стресс и неопределенность истощают, и если команда не испытывает поддержки от лидера, это быстро отражается на результатах. Задача руководителя – не только требовать, но помогать людям сохранять устойчивость, поддерживать баланс и чувство смысла в своей работе. Иначе даже самая сильная команда со временем теряет эффективность, что может иметь серьезные последствия для бизнеса.

Какие три ключевых совета вы бы дали молодым управленцам и будущим лидерам фармацевтической отрасли?

– Я позволю себе дать советы с точки зрения развития soft skills, ведь именно они, по моему мнению, будут играть решающую роль в ближайшие годы.

Первое – развивайте эмпатию. Умение понимать людей и их состояние – это не о «мягкости», а об эффективности. Только когда в команде есть доверие, можно добиваться результатов даже в самых сложных условиях.

Второе – будьте гибкими. Современная среда меняется слишком быстро, и будут побеждать те, кто способен адаптироваться, пересматривать подходы, признавать альтернативные точки зрения и не бояться корректировать стратегии.

Третье – работайте над самосознанием. Четкое понимание своих сильных и слабых сторон позволяет строить эффективные команды, у которых нет деструктивной конкуренции, а есть уважение и взаимодействие.