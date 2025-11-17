Стійкість як стратегія: як Тева зберігає лідерство на фармринку під час війни

Попри війну, зміни в регулюванні та нестачу кадрів, фармацевтична компанія Тева демонструє стабільність і зростання. Компанія інвестує в нові технології, розширює портфель препаратів і залишається №1 за кількістю ліків у програмі «Доступні ліки». У розмові з Дмитром Спіциним, генеральним директором Тева в Україні, ми говоримо про те, як компанія утримує позиції у кризових умовах, підтримує команду та вибудовує довіру пацієнтів.

Якими досягненнями компанії за останній рік ви пишаєтеся найбільше?

– 2025 рік для нас – це чергове підтвердження стійкості українського бізнесу навіть у часи війни. Попри постійні виклики – від питань безпеки до змін у державному регулюванні, – ми виконуємо фінансові цілі, зберігаємо стабільність операцій і команду, а головне – продовжуємо зростати.

Але для мене головний показник успіху – не цифри, а довіра пацієнтів. Попри загальне скорочення ринку в упаковках, а населення країни скоротилося майже на чверть, частка Тева продовжує зростати. Це означає, що навіть у складні часи все більше людей свідомо обирають саме наші препарати. Саме це для мене є найкращим підтвердженням, що ми рухаємось у правильному напрямку.

Як змінилися позиції компанії на ринку у 2025 році порівняно з попереднім?

– Тева вже багато років утримує позиції серед трійки лідерів фармацевтичного ринку України й залишається найбільшою міжнародною фармкомпанією в країні. У 2025 році ми збільшили ринкову частку, яка станом на вересень становить 3,9% у грошовому вираженні.

Це особливо показовий результат у поточних умовах. Ми змогли швидше за інших адаптуватися до нових регуляторних вимог, зберегти операційну ефективність і продовжити зростання навіть у нестабільному середовищі. Така гнучкість і швидкість прийняття рішень сьогодні є ключовою конкурентною перевагою.

Скільки інвестицій у 2025 році та у які напрямки було спрямовано і які з них уже демонструють комерційний результат?

– У 2024–2025 роках ми сфокусували інвестиції на трьох ключових напрямках – розвиток бізнесу, безпека співробітників та соціальна відповідальність.

З погляду комерційних проєктів, Тева продовжує інвестувати у впровадження сучасних технологій та розширення портфеля. Сьогодні Тева має один із найширших портфелів лікарських засобів в Україні – від безрецептурних до життєво необхідних і інноваційних препаратів. Ми постійно його оновлюємо, реагуючи на потреби пацієнтів і зміни в системі охорони здоров’я. Лише у 2024–2025 роках компанія запустила 26 нових лікарських засобів в категоріях: кардіологія, психіатрія, трансплантологія, цукровий діабет 2 типу, алергія та гастроентерологія. Це підтверджує нашу стратегію довгострокової присутності та розвитку в Україні.

Окремий блок наших інвестицій – соціальні ініціативи. Наприклад, ми реалізуємо програму підтримки пацієнтів із мігренню, що робить сучасну терапію більш доступною, а також освітню програму з психологічної стійкості для фармацевтів у східних регіонах України, створену у партнерстві з Ізраїльською коаліцією травми. На цю програму спрямовано майже 7 млн грн.

Звісно, в умовах війни значна частина наших зусиль спрямована на підтримку системи охорони здоров’я та гуманітарні ініціативи. Спільно з глобальним офісом ми надали гуманітарної допомоги Україні на суму понад 50,5 мільйона доларів США – це лікарські засоби, що допомагають лікарням і пацієнтам по всій країні.

Які ключові стратегічні цілі Тева в Україні та на глобальному рівні ви вважаєте пріоритетними до кінця 2025 року? Чи можете поділитися планами на наступний рік?

– Для Тева в Україні в умовах війни пріоритети залишаються незмінними – захист співробітників і забезпечення безперебійного постачання лікарських засобів. Це фундамент, на якому базується вся наша діяльність у цей період.

Якщо ж говорити про більш широку перспективу, глобально Тева сьогодні проходить етап глибокої трансформації – від генеричної компанії до біофармацевтичної. Зберігаючи й оптимізуючи потужний генеричний бізнес, компанія активно інвестує в інноваційні напрямки, зокрема у розробку та виробництво біологічних лікарських засобів і біосимілярів.

До 2030 року очікується утричі зростання частки інноваційного бізнесу у світовому портфелі Тева. Український офіс також є частиною цієї трансформації – ми адаптуємо бізнес-модель і готуємося до запуску в Україні нових інноваційних препаратів і біосимілярів, розроблених компанією.

Водночас український фармринок сам проходить процес змін у межах євроінтеграції. Держава поступово створює механізми, які відкривають пацієнтам доступ до сучасних терапій. Тож ми з оптимізмом дивимося у майбутнє – упевнені, що українські пацієнти матимуть змогу користуватися інноваційними препаратами Тева на тих самих умовах, що й у країнах Європи чи США.

На вашу думку, які зміни у регуляторному середовищі є найважливішими для розвитку фармацевтичного ринку України та забезпечення пацієнтам швидшого доступу до сучасних ліків?

– Для українського фармринку сьогодні ключове – створити прозорі й передбачувані правила гри для всіх гравців ринку без виключення. Бізнес має працювати в зрозумілому середовищі, де рішення приймаються на основі єдиних правил, а не окремих винятків.

Одним із важливих кроків у цьому напрямку є повноцінне впровадження «Правила Болар», яке дозволяє компаніям розробляти та реєструвати генеричні препарати ще до завершення дії патенту на оригінальний засіб. Завдяки цьому пацієнти швидше отримують доступ до лікування, а ринок стає більш конкурентним.

Але важливо, щоб це правило працювало реально, а не формально – без судових зловживань чи адміністративних бар’єрів. Тільки тоді ми зможемо говорити про справжню гармонізацію з європейськими стандартами та рівні умови для всіх учасників ринку.

У ситуації дефіциту кадрів, як ви залучаєте й утримуєте ключових фахівців?

– Я вважаю дефіцит кваліфікованих кадрів однією з найсерйозніших проблем українського ринку праці, і ми, звісно, теж її відчуваємо.

Наш підхід – інвестувати у розвиток співробітників. Завдяки системній роботі ми часто закриваємо вакансії внутрішніми кандидатами, що дозволяє зберігати експертизу, мотивацію та лояльність команди. Дуже ефективно працює й реферальна програма – більшість нових колег приходить до нас саме за рекомендаціями тих, хто вже з нами.

Звісно, ми також шукаємо фахівців на зовнішньому ринку, і тут головне – створювати такі умови, щоб людям хотілося приходити й залишатися в компанії. У Тева сформована ціннісна пропозиція роботодавця, яка поєднує фінансову стабільність і турботу про людину. Ми пропонуємо конкурентний пакет матеріальних і нематеріальних переваг: наприклад, корпоративне авто або компенсація таксі до офісу (залежно від посади), оплата харчування, розширене медичне страхування, страхування життя, матеріальна допомога у випадку радісних або сумних подій, компенсація зовнішнього навчання і багато чого іншого.

Окремий фокус компанії – психологічна стійкість і підтримка ментального здоров’я співробітників. Ми реалізуємо освітні програми, залучаємо експертів, проводимо лекції та консультації, щоб допомогти співробітникам справлятися зі стресом і бути більш ефективними.

Як ви визначаєте своє бачення лідерства у фармацевтичній галузі, особливо в умовах війни та глобальної економічної нестабільності?

– Справжній лідер у фармацевтичній галузі має зберігати фокус на головному – інтересах пацієнта. Усі рішення, особливо стратегічні, мають прийматися з думкою про те, як забезпечити людям стабільний доступ до лікування, незалежно від обставин.

Друга риса лідера – здатність приймати складні, іноді непопулярні рішення, спираючись на аналіз, а не на емоції. У часи кризи важливо залишатися раціональним і брати відповідальність не лише за власні дії, а й за дії своєї команди.

І третє – турбота про людей. Тривалий стрес і невизначеність виснажують, і якщо команда не відчуває підтримки від лідера, це швидко позначається на результатах. Завдання керівника – не лише вимагати, а й допомагати людям зберігати стійкість, підтримувати баланс і відчуття сенсу у своїй роботі. Інакше навіть найсильніша команда з часом втрачає ефективність, що може мати серйозні наслідки для бізнесу.

Які три ключові поради ви дали б молодим управлінцям і майбутнім лідерам фармацевтичної галузі?

– Я дозволю собі дати поради з точки зору розвитку soft skills, адже саме вони, на мою думку, відіграватимуть вирішальну роль у найближчі роки.

Перше – розвивайте емпатію. Уміння розуміти людей і їхній стан – це не про «м’якість», а про ефективність. Лише коли в команді є довіра, можна досягати результатів навіть у найскладніших умовах.

Друге – будьте гнучкими. Сучасне середовище змінюється надто швидко, і перемагатимуть ті, хто здатен адаптуватися, переглядати підходи, визнавати альтернативні точки зору й не боятися коригувати стратегії.

Третє – працюйте над самосвідомістю. Чітке розуміння власних сильних і слабких сторін дозволяє будувати ефективні команди, у яких немає деструктивної конкуренції, а є повага і взаємодія.