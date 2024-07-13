Уже в этом году мы начнем осуществлять новые инвестиции в реальный сектор экономики Украины – партнер Argentem Creek Partners

Инвестиционная компания Argentem Creek Partners (США) объявила о возможности инвестирования в акционерный капитал украинских предприятий. Соответствующее заявление сделал партнер-основатель компании и руководитель ACP в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Азии Джон Паттон.

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«Понятно, что в начале войны мы поставили бизнес в Украине на паузу… Уже сейчас мы начинаем думать о следующих шагах, то есть о будущих инвестициях в Украину. Разумеется, вкладывать деньги лучше после войны, однако в стране уже сейчас много перспективных компаний. Тем более что после окончания войны начнется масштабное восстановление, поэтому инвестировать нужно уже сейчас. Думаю, что уже в этом году мы приступим к осуществлению новых инвестиций в реальный сектор украинской экономики», — сказал Джон Паттон в интервью «Интерфакс-Украина» , уточнив, что «наш следующий этап в Украине — это вложение в акционерный капитал».

Инвестор последовательно работает в Украине и лично принимал участие в Международной конференции по восстановлению Украины Ukraine Recovery Conference – 2024 в Берлине.

«У нас есть опыт и знаем, как работать в Украине и других странах. Мы хотим быть компанией, которая через инвестиции поддерживает и помогает Украине насколько это возможно», — заявил партнер ACP, уточнив, что их интересуют украинские компании «в хорошем состоянии», который позволит убеждать инвесторов «входить» в эти проекты в Украине.

Argentem Creek Partners является компанией, которая на собственном опыте столкнулась с проблемами в Украине как с местными партнерами (Группой GNT), так и с некоторыми чиновниками и некоторыми судами. Но, по словам Паттона, украинские суды высших инстанций "поддержали верховенство права".

«Проблемы, вроде имеющей место в Одессе (кейс GNT), возможны только тогда, когда менеджмент украинских компаний отказывается от прозрачности операционной деятельности. В результате, например, со склада в Одессе исчезло залоговое зерно стоимостью $130 млн. В таких ситуациях нам остается только взыскать активы, используя предусмотренные законом меры. Хотя первоначальная идея сотрудничества с GNT была благородной – партнерство с украинскими предпринимателями и инвестиции в развитие самой компании», – пояснил Паттон.

По словам партнера ACP, укрепление верховенства права, обеспечение применения закона по всем направлениям будет иметь решающее значение для Украины в вопросе привлечения частных инвесторов. При этом он отметил, что «для этого есть политическая воля», а также отметил, что реформы проходят и он видит их результат — например, «стабильно работающее» обновленное законодательство о банкротстве.

Напомним, инвесткомпания Argentem Creek Partners за последние 7 лет вложила в украинские активы более $600 млн. Среди них Interpipe, «Лемтранс», ДТЭК, агрохолдинг «Мрия» и другие компании в сфере сельского хозяйства.