Вже цього року ми розпочнемо здійснювати нові інвестиції у реальний сектор економіки України — партнер Argentem Creek Partners

Інвестиційна компанія Argentem Creek Partners (США) оголосила про можливість інвестування в акціонерний капітал українських підприємств. Відповідну заяву зробив партнер-засновник компанії та керівник ACP в регіоні Центральної та Східної Європи, на Близькому Сході та в Азії Джон Паттон.

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«Зрозуміло, що на початку війни ми поставили бізнес в Україні на паузу… Вже зараз ми починаємо думати про наступні кроки — тобто про майбутні інвестиції в Україну. Зрозуміло, вкладати гроші краще після війни, проте в країні вже зараз є багато перспективних компаній. Тим більше, що після закінчення війни розпочнеться масштабне відновлення, тому інвестувати треба вже зараз. Думаю, що вже цього року ми розпочнемо здійснювати нові інвестиції у реальний сектор української економіки», — сказав Джон Паттон у інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» , уточнивши, що «наш наступний етап в Україні — це вкладення в акціонерний капітал».

Інвестор послідовно працює в Україні й особисто брав участь у Міжнародній конференції з питань відновлення України Ukraine Recovery Conference – 2024 у Берліні.

«Ми маємо досвід і знаємо, як працювати в Україні та інших країнах. Ми хочемо бути компанією, яка через інвестиції підтримує та допомагає Україні, наскільки це можливо», — заявив партнер ACP, уточнивши, що їх цікавлять українські компанії «у хорошому стані», який дозволить переконувати інвесторів «входити» у ці проєкти в Україні.

Argentem Creek Partners є компанією, яка на власному досвіді зіштовхнулася з проблемами в Україні — як з місцевими партнерами (Групою GNT), так і з деякими чиновниками та деякими судами. Але, за словами Паттона, українські суди вищих інстанцій «підтримали верховенство права».

«Проблеми, на кшталт тієї, що має місце в Одесі (кейс GNT), можливі лише тоді, коли менеджмент українських компаній відмовляється від прозорості операційної діяльності. У результаті, наприклад, зі складу в Одесі зникло заставне зерно вартістю $130 млн. У таких ситуаціях нам залишається лише стягнути активи, використовуючи передбачені законом заходи. Хоча початкова ідея співпраці з GNT була шляхетною — партнерство з українськими підприємцями та інвестиції у розвиток самої компанії», — пояснив Паттон.

За словами партнера ACP, зміцнення верховенства права, забезпечення застосування закону в усіх напрямках матиме вирішальне значення для України у питання залучення приватних інвесторів. При цьому, він зазначив, що «для цього є політична воля», а також зауважив, що реформи відбуваються і він бачить їх результат — наприклад, оновлене законодавство про банкрутство, яке «стабільно працює».

Нагадаємо, інвесткомпанія Argentem Creek Partners за останні 7 років вклала в українські активи понад $600 млн. Серед них – Interpipe, «Лемтранс», ДТЕК, агрохолдинг «Мрія» та інші компанії у сфері сільського господарства.